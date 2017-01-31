 8 стран ЕС призывают активнее сотрудничать с США в поддержке украинских реформ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, авторы обращения - Великобритания, Дания, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Финляндия и Эстония.
В документе говорится, что продвижение демократических реформ в Украине отвечает и интересам ЕС, и интересам США. Инициаторы обращения подчеркивают, что Украина может стать показательным примером для всего региона, но это потребует долгосрочных политических обязательств, а также международной поддержки.
1501 18
Дания с февраля приступит к реализации антикоррупционной программы ЕС в Украине, - глава МИД Самуэльсен(27)
Жители Шаргорода перекрыли дорогу в знак протеста против реформы здравоохранения(323)
Видимо, "Батькивщина" и дальше намерена работать в жесткой спайке с "Оппозиционным блоком", - НФ о заявлении Тимошенко(798)
Луценко подписал договор о сотрудничестве между ГПУ и Киево-Могилянской академией. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(16)
"Король ужасов" неожиданно раскритиковал Дональда Трампа(0)
25 воинских частей перейдут на новую систему питания личного состава в 2017 году, - Полторак(18)
Предлагаемые Порошенко изменения в Уголовный кодекс призваны разобраться с массивом дел в отношении бывших правоохранителей из оккупированных территорий, - эксперты РПР(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Комментировать Facebook написал волонтер Мирослав Гай.
"Мы освободили Коминтерново. Слава морпехам!" - написал волонтер.
Также Гай рассказал о том, что украинские бойцы начали полномасштабное наступление. Бронетехника вошла в Широкино, Лебедино разместились три танковые роты. Еще две роты зашли в Водяное. Среди бойовиеів распространились панические слухи, что украинские бойцы готовят прорыв в Новоазовском районе.
Сегодня украинские военные отбили у террористов новый блокпост "Алмаз" .Удачное наступление разрешил ВСУ взять под контроль важную участок в районе Горловки. Теперь украинские военные могут контролировать 2 км трассы Донецк - Горловка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прикрыл спину все рыгам и Системе вот и вся реформа - шеколадная мразь издевается нд народом на радость Ватным мразям ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя понятно - первая готовится к политическим потрясениям, а во второй - просто землетрясения...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить