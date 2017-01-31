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 Политика Украины
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Все про:сотрудничество (558) США (11884) реформы (2454) поддержка (325) Евросоюз (11518)

 8 стран ЕС призывают активнее сотрудничать с США в поддержке украинских реформ

8 стран Евросоюза призвали к более тесному сотрудничеству ЕС и США в деле поддержки реформ в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, авторы обращения - Великобритания, Дания, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Финляндия и Эстония.

В документе говорится, что продвижение демократических реформ в Украине отвечает и интересам ЕС, и интересам США. Инициаторы обращения подчеркивают, что Украина может стать показательным примером для всего региона, но это потребует долгосрочных политических обязательств, а также международной поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская агрессия против Украины является внешней угрозой Европейского Союза, - Туск
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Прорыв ВСУ: освободили Коминтерново

Комментировать Facebook написал волонтер Мирослав Гай.

"Мы освободили Коминтерново. Слава морпехам!" - написал волонтер.

Также Гай рассказал о том, что украинские бойцы начали полномасштабное наступление. Бронетехника вошла в Широкино, Лебедино разместились три танковые роты. Еще две роты зашли в Водяное. Среди бойовиеів распространились панические слухи, что украинские бойцы готовят прорыв в Новоазовском районе.

Сегодня украинские военные отбили у террористов новый блокпост "Алмаз" .Удачное наступление разрешил ВСУ взять под контроль важную участок в районе Горловки. Теперь украинские военные могут контролировать 2 км трассы Донецк - Горловка.
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Настоящие мужики просто делают свою работу! Мы гордимся вами, наши воины, и мы очень боимся за вас! Храни вас Бог.
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Есть сереал с Зеленским про Презедента - так вот мрази конченые не смотрели и не понимают как должны себя вести люди изюраные народам в сложный момент для страны ...
Прикрыл спину все рыгам и Системе вот и вся реформа - шеколадная мразь издевается нд народом на радость Ватным мразям ...
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В поддержке реформ? То есть предлагают нифига не сотрудничать
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ничего не понятно, кого призвали-то? Украину?
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че-то Франция с Италией не озаботились.

Хотя понятно - первая готовится к политическим потрясениям, а во второй - просто землетрясения...
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Так мы тоже призываем АНБ,ЦРУ,ФБР проверить,как себя чухают панамские офшоры.И взять в оборот как Паху Лазаренка.
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Ну,как всегда англосаксы,скандинавы,прибалты,и поляки..Может в некоторой степени немцыДай им БОГ,на других не х..р надеятся
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Вот и все настоящие друзья Украины!!! Это из 28 стран ЕС!!! А остальные это и нашим и вашим, Помните фильм "Свадьба в Малиновке"??? Так У нас с ЕС тот же репертуар!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины8 стран ЕС призывают активнее сотрудничать с США в поддержке украинских реформ
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