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 Политика Украины
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 Российская агрессия против Украины является внешней угрозой Европейского Союза, - Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал "агрессивную политику России против Украины и соседей" одной из внешних угроз для всего Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в письме главам 27 стран ЕС в преддверии саммита на Мальте.

"Вызовы, которые на данный момент стоят перед Европейским Союзом, более опасны, чем когда-либо с момента подписания Римского договора (о создании ЕС в 1957 году. - ред.). Сегодня перед нами стоят три угрозы, которых раньше не было (по крайней мере, в таких масштабах)", - заявил Туск.

Первая угроза, по его мнению, - внешняя: "все более решительный" Китай, войны, террор и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, а также действия России - "агрессивная политика против Украины и соседей". Сюда же глава Европейского совета причислил и неопределенную пока политику новой американской администрации, которая "может поставить под вопрос внешнюю политику США последних 70 лет".

Вторая угроза для ЕС, по мнению Туска, - внутренняя. Она связана с подъемом антиевропейских, националистических и откровенно ксенофобских настроений внутри Европейского Союза. "Национальный эгоизм становится привлекательной альтернативой интеграции", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы сделали что могли, чтобы помочь спасти Соглашение об ассоциации. Сейчас мяч на поле голландцев", - президент Европейского Совета Туск

Третьей угрозой он назвал умонастроения среди европейских элит. "Очень хорошо сейчас видны снижение веры в политическую интеграцию, доверие к популистским лозунгам и сомнения в фундаментальных ценностях либеральной демократии", - считает Туск.

Глава Европейского совета призвал "в этом мире, полном напряжения и конфронтации", проявить смелость, определенность и политическую солидарность европейцев. Туск также призывает продемонстрировать "европейскую гордость", быть гордыми за свои достижения, "которые сделали Европу лучшим местом в мире".

"Нужно смотреть в будущее. … Но также никогда, ни при каких обстоятельствах, не забывать о самых важных причинах, по которым мы 60 лет назад решили объединить Европу. … Нужно четко понять: дезинтеграция ЕС приведет не к восстановлению мифической суверенности государств-членов, но к реальной и фактической зависимости от великих супердержав - США, России и Китая. Только вместе мы сможем быть абсолютно независимыми", - резюмировал Туск.


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Кацапських орків потрібно придушувати і примушувати артою йти на перемиря а не ваконувати в односторонньому порядку срані домовленості.
Бо договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукований !!!
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"либеральная демократия " -это хорошо, но вот то, что она превратилась в демократию импотентов - это плохо.
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Не верят. Говорят ваивали, ваивают и будут ваивать.
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орда вона у будь який час залишається ордою
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Российская агрессия против Украины финансируется ЕС, ибо покупая у России энергоносители ЕС финансирует войну на нашей территории...
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Больше двух лет вы умиротворяете зверя, больше двух лет за вашу трусость и предательство расплачиваются украинские солдаты. Можете помочь? Помогите! Оружием! В большом количестве! Действенными мерами против агрессора, а не нытьем и озабоченностью. Не можете? Идите на хер! В довесок можем устроить коридор для орков в Европу, а потом будем вам сочувствовать, слать озабоченности и обеспокоенности.
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Зброєю кацапів не перемогти. Тим більше- Європа всерйоз боїться що вони шардабахнуть ядеркою.
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Украине надо потребовать от европейцев плату за "крышевание".
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Эти дурни считают Китай угрозой. Как ним после этого серьезно относиться? Это же параноидальные шизофреники.)
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Либерасты, обеспокойтесь ещё тыщу раз, авось, вас не коснётся. Сирии вам мало, если Украина для вас не в счёт. Дождётесь рашисткого привета не понарошку.
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щаз жидоугробурятів розірве від гордості і вялічія...накінець то їх обізвали супердержавою...
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Портібно щоб НАТО наегайно прийняло рішення про втуп України в Північно- Атлантичний Блок !
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Украина уже в НАТО,потму крысы Путлера и бесятся...
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Википедия: НАТО, Организация Североатлантического договора

список членов
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Опосередковано, Україна це щит і буферна зона для Європи,від ординської Московіі, ще з часів утворення Московіі)))
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Ну то, шо Украина - удобная халявная буферная зона - это понятно. А какие обязательства у НАТО перед буферной зоной?
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Не зря хуйло говорило о полярности мира . Есть страны которые создают и украшают мир , есть которые убивают и грабят . Они другими быть не могут , генетически . Орда останется ордой , как бы не воровали историю .
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А Україна волею долі опинилась на межі двох цівілізацій-Європейської і ординською,чому повсякчас опиняється в епіцентрі цієї боротьби))))
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Европа никак не поймет, что если падет Украина, что и им толлерантам наступит капец. Украина-щит от мокшанского зверья.
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Да все они понимают, но ссыкотно очень, да и жопу оторвать же надо, а неохота из привычного комфортного уклада вылезать.
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Европа никак не поймет, зачем ей украина.
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ну планировался транзитный хаб с двухстороней беспошлинностью, а вот зачем теперь это уже вопрос интересный
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Кто-то хотел на халяву использовать всех за просто так.
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а с чего бы украина падет ? думаешь путин хочет ее завоевать ?да двухмиллионный крым лег тяжким бременем на бюджет, а тут 40 миллионов человек
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тётя Роза ‏@Anakoyher 4 год4 години тому

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«Жена Болотова считает, что его отравили». Не, нуашо делать, если он не хотел заходить в лифт?
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дупутат кацаПсинской ДурьДумы Евгений Фёдоров просит президента Белоруси Лукашенко разрешить кацаПсинским спортсменам выступать под флагом Белоруси на международных соревнованиях..Позорище...
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а в смоленську ти теж так думав, коли якшався з )(уйлом про візит Качинські в 2010?
твій літак свій нормально.
2008 - Грузія, 2010- Качинські, 2014 - Україна.
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ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ МИР

"Наши солдаты воевали в Корее, Китае, Бангладеш, Лаосе, Йемене, Египте, Ливане, Сирии, Алжире, Анголе, Эфиопии, Мозамбике, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Боливии, Гренаде на Кубе. Мы поддерживали любого людоеда, стоило ему заявить, что он строит социализм. На XXVIII (последнем) съезде КПСС было объявлено, что наша помощь людоедским режимам в мире составила 700 миллиардов рублей за 20 лет. По 35 миллиардов тех еще рублей - официально 1 доллар был равен 63 копейкам.
Мы высасывали все соки из своей страны. Знаете, в каком году все колхозники в СССР получили паспорта? В 1974 году!......"

http://community.livejournal.com/-politics-/13386185.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
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ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ МИР

Вы никогда не задумывались - за что гибли русские "чудо-богатыри" Суворова в Альпах? Зачем они напали на французов в Италии?
А как Наполеон оказался в России? Александр-1 отчаянно завидовал славе Наполеона и боялся революции. А Франция ничем не угрожала России.
Он участвовал в трех коалициях против Наполеона и всякий раз был бит - и под Фридландом и под Аустерлицем. И каждый раз Наполеон не ставил никаких условий для России - всегда с почетом отпускал пленных. А Александр торжественно обнимал Наполеона, называл его своим братом и тут же собирал народное ополчение для новой войны.

Мы разорили свою страну, потеряли сотни тысяч солдат, ради маниакальных амбиций российского царя. Но больше всего царь боялся, что Наполеон, войдя в Россию, отменит в России крепостное рабство....."

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Альо кацапы, как там на хозяйской конюшне навоз поживает ? Аль убрали уже все ? Вот приедет ваш барин , барин вас рассудит :p
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская агрессия против Украины является внешней угрозой Европейского Союза, - Туск
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