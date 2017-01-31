 Российская агрессия против Украины является внешней угрозой Европейского Союза, - Туск

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в письме главам 27 стран ЕС в преддверии саммита на Мальте.
"Вызовы, которые на данный момент стоят перед Европейским Союзом, более опасны, чем когда-либо с момента подписания Римского договора (о создании ЕС в 1957 году. - ред.). Сегодня перед нами стоят три угрозы, которых раньше не было (по крайней мере, в таких масштабах)", - заявил Туск.
Первая угроза, по его мнению, - внешняя: "все более решительный" Китай, войны, террор и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, а также действия России - "агрессивная политика против Украины и соседей". Сюда же глава Европейского совета причислил и неопределенную пока политику новой американской администрации, которая "может поставить под вопрос внешнюю политику США последних 70 лет".
Вторая угроза для ЕС, по мнению Туска, - внутренняя. Она связана с подъемом антиевропейских, националистических и откровенно ксенофобских настроений внутри Европейского Союза. "Национальный эгоизм становится привлекательной альтернативой интеграции", - пишет он.
Третьей угрозой он назвал умонастроения среди европейских элит. "Очень хорошо сейчас видны снижение веры в политическую интеграцию, доверие к популистским лозунгам и сомнения в фундаментальных ценностях либеральной демократии", - считает Туск.
Глава Европейского совета призвал "в этом мире, полном напряжения и конфронтации", проявить смелость, определенность и политическую солидарность европейцев. Туск также призывает продемонстрировать "европейскую гордость", быть гордыми за свои достижения, "которые сделали Европу лучшим местом в мире".
"Нужно смотреть в будущее. … Но также никогда, ни при каких обстоятельствах, не забывать о самых важных причинах, по которым мы 60 лет назад решили объединить Европу. … Нужно четко понять: дезинтеграция ЕС приведет не к восстановлению мифической суверенности государств-членов, но к реальной и фактической зависимости от великих супердержав - США, России и Китая. Только вместе мы сможем быть абсолютно независимыми", - резюмировал Туск.
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Бо договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукований !!!
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«Жена Болотова считает, что его отравили». Не, нуашо делать, если он не хотел заходить в лифт?
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твій літак свій нормально.
2008 - Грузія, 2010- Качинські, 2014 - Україна.
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"Наши солдаты воевали в Корее, Китае, Бангладеш, Лаосе, Йемене, Египте, Ливане, Сирии, Алжире, Анголе, Эфиопии, Мозамбике, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Боливии, Гренаде на Кубе. Мы поддерживали любого людоеда, стоило ему заявить, что он строит социализм. На XXVIII (последнем) съезде КПСС было объявлено, что наша помощь людоедским режимам в мире составила 700 миллиардов рублей за 20 лет. По 35 миллиардов тех еще рублей - официально 1 доллар был равен 63 копейкам.
Мы высасывали все соки из своей страны. Знаете, в каком году все колхозники в СССР получили паспорта? В 1974 году!......"
http://community.livejournal.com/-politics-/13386185.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
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Вы никогда не задумывались - за что гибли русские "чудо-богатыри" Суворова в Альпах? Зачем они напали на французов в Италии?
А как Наполеон оказался в России? Александр-1 отчаянно завидовал славе Наполеона и боялся революции. А Франция ничем не угрожала России.
Он участвовал в трех коалициях против Наполеона и всякий раз был бит - и под Фридландом и под Аустерлицем. И каждый раз Наполеон не ставил никаких условий для России - всегда с почетом отпускал пленных. А Александр торжественно обнимал Наполеона, называл его своим братом и тут же собирал народное ополчение для новой войны.
Мы разорили свою страну, потеряли сотни тысяч солдат, ради маниакальных амбиций российского царя. Но больше всего царь боялся, что Наполеон, войдя в Россию, отменит в России крепостное рабство....."
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Альо кацапы, как там на хозяйской конюшне навоз поживает ? Аль убрали уже все ? Вот приедет ваш барин , барин вас рассудит :p
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