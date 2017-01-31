 ЕС призвал немедленно прекратить бои в районе Авдеевки: "Это вопиющее нарушение договоренностей"

Об этом говорится в заявлении представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Интенсивные бои в окрестностях Авдеевки в последние несколько дней с сильными обстрелами из запрещенного оружия привели к значительному количеству жертв, что является вопиющим нарушением договоренностей о прекращении огня, предусмотренному Минскими соглашениями. Это ставит мирных жителей под серьезную угрозу. Кроме того, эти последние события уже вызвали серьезные перебои в предоставлении коммунальных услуг местным общинам. Мы призываем немедленно прекратить бои", - говорится в заявлении.
В ЕС отмечают, что прекращение боевых действий также позволит провести срочный ремонт важных инфраструктур.
"Полное соблюдение режима прекращения огня является важнейшим шагом на пути к полной реализации Минских договоренностей, которые являются основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", - убеждены в ЕС.
В заявлении также отмечается, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, охваченным конфликтом.
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Ксения Быкова
2 хв. ·
Ну что,морпехам Слава!😉 Спасибо,хлопцы,заставили старую Фею прослезиться,на радостях
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