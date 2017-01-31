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 Политика Украины, Происшествия
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 ЕС призвал немедленно прекратить бои в районе Авдеевки: "Это вопиющее нарушение договоренностей"

В Европейском Союзе призывают немедленно прекратить бои в окрестностях Авдеевки и провести срочный ремонт важной для мирных жителей инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Интенсивные бои в окрестностях Авдеевки в последние несколько дней с сильными обстрелами из запрещенного оружия привели к значительному количеству жертв, что является вопиющим нарушением договоренностей о прекращении огня, предусмотренному Минскими соглашениями. Это ставит мирных жителей под серьезную угрозу. Кроме того, эти последние события уже вызвали серьезные перебои в предоставлении коммунальных услуг местным общинам. Мы призываем немедленно прекратить бои", - говорится в заявлении.

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В ЕС отмечают, что прекращение боевых действий также позволит провести срочный ремонт важных инфраструктур.

"Полное соблюдение режима прекращения огня является важнейшим шагом на пути к полной реализации Минских договоренностей, которые являются основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", - убеждены в ЕС.

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В заявлении также отмечается, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, охваченным конфликтом.
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Ніякого припинення вогню не буде і не мрійте. Буде знищення терористів до останнього!
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нам наверное не все перевели в оригинале там что наши бьют из запрещенного
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Наши морпехи взяли Коминтерново

Ксения Быкова
2 хв. ·
Ну что,морпехам Слава!😉 Спасибо,хлопцы,заставили старую Фею прослезиться,на радостях
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подтвердите не слезами а фактами. Порадуйте и нас, битте
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сам ты чучело, попутавшее людей. Если я ник поменяла, так уже и твоим другом перестала быть.А факты хочу ибо с утра хоть какая то настоящая инфа должна быть, а не только домыслы и предсказания
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не могу, мы придерживаемся Минских соглашений, это "сон" такой
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Украина должна ответить по своему. За невыполнение условий будапештского меморандума немедленно вернуть весь ядерный потенциал Украине!
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обращаются как бэ "ни к кому", рашку не упоминают, чтобы не ссориться
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Да шо вы гаварите... Еще сильнее губы надуйте и более грозно выссказывайте глубокую озабоченность!
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ЕС, если такие озабоченные, направляйте ГРУППУ ПЕРЕГОВОРЩИКОВ.
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Красную линию провели, или только обеспокоенность, как всегда?
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рецепт как это сделать не прислали, оркская дума наоборот думает и хочет поставить Украину на место, а это наводит на мысль, что плевать хотят на минские как наплевали уже на другие
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А кого ЕС то призывает? Или это так - пук в воздух. Типа оченно охрененно обеспокоен.
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вопиющее нарушение договоренностей это оккупация Крыма и пособничество ЕС в этом, ибо покупая у России энергоносители ЕС финансирует войну на нашей территории...
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странная позиция ЕС вот уж умиротворение агрессора Ну ну хочу посмотреть через 5 лет как они будут умиротворять рашку в Балтии и в Восточной Европе
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Ага, а пуйло вырубил тел. напился боярышника и сделал вид что спит ))))
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А что когда ЕС говорил о вопиющих нарушениях договоренностей при российских бомбежках Алеппо были какие-то сдвиги?????? Это вообще о чем базар?
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Война , стой , раз-два ! ..ЕС - отожмись 22 раза , бля
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Припинити обстріли можуть тільки ще більш потужні контробстріли ,а не заклики і благання які зазвичай тільки розпалюють апетит агресора.
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А сопли жевать три года - не вопиющее нарушение всех ваших международных уставов?
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это какой степени озабоченность- средняя или высокая?
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нужно отдать Авдеевку Путину...а то европейцы очень обеспокоены ситуацией
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А ведь на самом деле получается, что руки у противоборствующих сторон развязаны и все могут делать что захотят.. или ВСУ возьмет какие-либо населенные пункты или днр -европе все равно.. ну максимум выразят очередную озабоченность.
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Опять сцыкливая ПИДАРАСНЯ призвывет, а кого, не указав. Значить обе стороны. А если обе стороны, то по призыву ГЕЙропейской ПИДАРАСНИ, обороняющая сторона т.е. МЫ, должны сложить оружие и немедленно прекратить обороняться!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС призвал немедленно прекратить бои в районе Авдеевки: "Это вопиющее нарушение договоренностей"
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