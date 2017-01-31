 "Необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям", - посол Великобритании Гоф об обстреле боевиками Авдеевки

Об этом в своем аккаунте в Твиттере заявила посол Великобритании в Твиттере Джудит Гоф, передает Цензор.НЕТ.
"Глубоко обеспокоена кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям",- заявила посол.
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Оні уже паляцца...
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Он пишет что используя полумеры миниуспехи практически ничего не значат по сравнению с людскими потерями
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Бо договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукований !!!
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Все понимают, что за границы Минских наше правительство выходить не готово на данный момент. Возьмем, например, то же Дебальцево. Сепары уже и так и этак крутятся, чтобы ВСУ попытались сунуться в Дебальцево. Но там такая плотность ж/д линий и автотрасс, что это потенциально - идеальный огневой мешок. Да, это ж/д узел. Но такие вещи либо бомбятся с воздуха, либо артой.
Меня как-то на цензоре одно чудило попросило "скажи своими словами". Как можно сказать "своими словами" технические параметры или прописные истины? Попробуйте "рассказать своими словами" теорему Пифагора.
Проблема тут, я бы сказал, в другом. Правительство не готово выйти за границы Минских не потому, что нет возможности. А потому, что им и в голову это не приходит. Мало того, у них, похоже, вообще нет никаких альтернативных решений по Донбассу. И, более того, они их и не ищут.
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Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. Кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. Путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники Путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.
В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны. В последнее мгновение земной жизни Иса Мунаев успел спасти шестерых, когда мины начали сыпаться, по опыту своему он понял, в какую сторону это все летит, и закрыл собой группу из шести человек.
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Или помним будапештский меморандум - обязательно к исполнению только то, что нам самим удобно, не неся при этом никакой ответственности?
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Человек сидит в погребе ибо уехать никуда не может не за что и некуда,а если с детьми то вообще писец.Государство и армия как оказалось нихрена защитить не может человека,а героическое сопротивление военных военным так этот междусобойчик гражданскому и нах не упал на него тмины сыпятся дубак и жрать нечего
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думаю, что многие поняли о чём я...
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Ловкость рук и никакого мошенничества
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На фоне того, как Дональд Трамп, судя по всему, решил выполнить предвыборные обещания и провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, Украина продолжает мчаться к пропасти с самоубийственным рвением, пишет издание.
"Украина продолжает тактику набирающих обороты провокаций в стремлении заставить ЛДНР допустить ошибку. Для этого она уже во второй раз за неделю задействовала ракетные комплексы Град, которые были заранее подведены к линии фронта", - пишет издание.
2017 год пока что не сулит ничего хорошего в плане выполнения минских соглашений и прочих подписанных Киевом договоров, считает издание.
"Украина, как может, тянет время и демонстрирует недобросовестность в выполнении подписанных ей же соглашений. Это говорит нам, что украинские власти хотят не мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а возобновления войны", - пишет издание.
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В правительстве Германии очень внимательно и с нарастающей тревогой наблюдают не только за тем, как обострилась ситуация на так называемой линии соприкосновения
"Там понимают, что в этом в значительной степени виновата украинская сторона. Напряженность нарастает; в конце концов, в выходные в ходе перестрелок погибли четверо украинских солдат", - пишет издание.
По данным, которыми располагает Берлин, и которые, кроме всего прочего, опираются на отчеты миссии ОБСЕ в восточной Украине, именно украинские военные в настоящий момент пытаются передвинуть линию фронта в свою пользу.
Очевидно, что при этом они учитывают нарастание напряженности, считают в правительственных кругах Берлина. За их действиями, как предполагают некоторые члены руководства Германии, может крыться расчет на то, что ситуация настолько обострится, что можно будет предотвратить планы Трампа по смягченнию санкций.
Действия президента Украины Петра Порошенко Берлин трактует таким образом, что тот пойдет практически на что угодно ради того, чтобы предотвратить отмену санкций против России.
Впрочем, в правительстве Германии растает беспокойство по поводу того, что расчеты Киева могут привести к обратному результату.
Так, Трамп может смягчить санкции независимо от положения дел на линии соприкосновения. И тогда Киев понесет двойной ущерб: улучшение ситуации для России при одновременном обострении конфликта в восточной Украине.
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Еще - Наша армия под Авдеевкой ликвидировала российскую свинособаку - кличка "консул"! Свинья уже никгода не будет топтать нашу землю! Далі буде!
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