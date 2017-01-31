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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1479) Донбасс (12523) гуманитарная катастрофа (96) перемирие (946) Авдеевка (783) Гоф Джудит (7)

 "Необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям", - посол Великобритании Гоф об обстреле боевиками Авдеевки

Великобритания обеспокоена гуманитарной ситуацией в Авдеевке.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере заявила посол Великобритании в Твиттере Джудит Гоф, передает Цензор.НЕТ.

"Глубоко обеспокоена кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям",- заявила посол.

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Т.е. нужно подлечить накормить и расстреливать дальше ?
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Ты читать умеешь?
Он пишет что используя полумеры миниуспехи практически ничего не значат по сравнению с людскими потерями
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Хотя это не исключает что он мудак ещё тот,но пишет правильно
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Українська земля безцінна, за кожен метр своєї землі ми будемо вбивати терористів поки не знищимо їх усіх! Це наша споконвічна війна з дикунським бидлом. Ніякого припинення вогню не буде і всі єврогеї підуть найух!
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Ігор, а за чиї кошти ти годуватися і воювати далі будеш, якщо єврогеї туди підуть?
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Повір мені, що грошей в Україні досить щоб вести війну не один рік.
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Ти коли пишеш - "в Україні", ти всю Україну маєш на увазі, чи декілька тисяч грошових мішків? І чи означає це автоматично, що Україна зможе скористатися тими мішками?
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Кацапських орків потрібно придушувати і примушувати артою йти на перемиря а не ваконувати в односторонньому порядку срані домовленості.
Бо договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукований !!!
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Ну, так вот, например, и я не подарок. Но меня много лет учили в военном ВУЗе следующему правилу: успешная военная операция - это максимальный результат при минимальных потерях.
Все понимают, что за границы Минских наше правительство выходить не готово на данный момент. Возьмем, например, то же Дебальцево. Сепары уже и так и этак крутятся, чтобы ВСУ попытались сунуться в Дебальцево. Но там такая плотность ж/д линий и автотрасс, что это потенциально - идеальный огневой мешок. Да, это ж/д узел. Но такие вещи либо бомбятся с воздуха, либо артой.
Меня как-то на цензоре одно чудило попросило "скажи своими словами". Как можно сказать "своими словами" технические параметры или прописные истины? Попробуйте "рассказать своими словами" теорему Пифагора.
Проблема тут, я бы сказал, в другом. Правительство не готово выйти за границы Минских не потому, что нет возможности. А потому, что им и в голову это не приходит. Мало того, у них, похоже, вообще нет никаких альтернативных решений по Донбассу. И, более того, они их и не ищут.
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А Балога не написал как остановить врага? Чего они прут тогда, ведь завоеванные позиции были в результате контрудара. Был же Минск-2. Какого хрена Кремль его сорвал? С какого перепугу они лупят с тяжелого вооружения по всему фронту? Я сегодня по всем группам городов Донбасса столько начитался и насмотрелся о том, как орки с жилых кварталов лупят по украинской армии. Это тогда что такое? И зачем всякие Песковы уже наперед заявляют, что Авдеевку они взяли? Кремль наперед уже поставил любой ценой взять Авдеевку и для этого он стягивает туда технику для будущего штурма. Карлик пытается таким образом снова шантажировать мир и в, первую очередь, Трампа для какого-нибудь торга, как это было с Алеппо. Разве это Балоге непонятно???
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та вите главное закарпатье у него ЗСУ не отжало)) а там давно воен.положенние надо вводить. ситация там ни чем не лучше аналагов Донбасса -до 2014 года--таже сепарня с паспортами сосоедей и тотже контрабас на миллиарды.
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Пускай лучше расскажет сколько его сынок распилил на фестивале "Червене выно" и на якобы уборке снега в Мукачево...
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може прийшла пора балозі подарувати свисток петру олексійовичу?
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Прокремлевская нечисть и прочие Балоги заерзали на задницах, значит ВСУ идет правильньім путем.
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ох как ваши обеспокойства заипали...... не ну запад реально деградировал.а то что выбирают всяких там трампов --толкьо это доказывает.....
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Иса Мунаев называл россиюнечеловеческой страной, соратников Путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине Кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. Кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. Путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники Путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.
В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны. В последнее мгновение земной жизни Иса Мунаев успел спасти шестерых, когда мины начали сыпаться, по опыту своему он понял, в какую сторону это все летит, и закрыл собой группу из шести человек.
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Вау. А нарушение Минских угод путем применения орками Градов и танков неактуально? В результете чего пострадали мирные жители? Природного бедствия?
Или помним будапештский меморандум - обязательно к исполнению только то, что нам самим удобно, не неся при этом никакой ответственности?
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Отключите параше сфивт и будет время на временное перемирие
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Рашке тогда терять нечего будет вообще, ядрённой дубиной размахивать начнут,у запада вообще тогда энурез будет..
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Чтобы эвакуировать людей нужно прекращение огня иначе куча убитых будет
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А раньше нельзя было ? Кто хотел тот съе..нул.
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1. На подконтрольную территорию . 2. Вопрос распила бабла . Можно было давно построить поселки для беженцев вдали от места соприкосновения ( думаю за эти годы денег попилили не мало на "ремонты "и "отстраивание" после обстрелов ).
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Причём тут простые люди,они бабло пилят и строят?
Человек сидит в погребе ибо уехать никуда не может не за что и некуда,а если с детьми то вообще писец.Государство и армия как оказалось нихрена защитить не может человека,а героическое сопротивление военных военным так этот междусобойчик гражданскому и нах не упал на него тмины сыпятся дубак и жрать нечего
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ЭВАКУАЦИЯ куда в Польшу ? Пусть поляки за нас воюют ?
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так покажите письмо послу, то которое "...10:00 - 17:00..."
думаю, что многие поняли о чём я...
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Рашистам нужно прегрупироваться, подвезти снаряды и технику. Это так звучит.
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Великобритания, кстати, один из подписантов Будапештского меморандума... харанты херови...
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Ну никто не виноват что всенародно избранный народом Кучма подписал эту филькину грамоту ,а все поддержали.
Ловкость рук и никакого мошенничества
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Во, пошел мировой резонанс. Порошенко и МИД грамотно действуют, выставляя кацапов агрессорами.
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#Авдеевка Черная Бригада сегодня утилизировала 29 орков и ихтамнету. Слава Украине! 72-й ОМБр Слава! #Украина #россия #Война
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Agora Vox, Франция
На фоне того, как Дональд Трамп, судя по всему, решил выполнить предвыборные обещания и провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, Украина продолжает мчаться к пропасти с самоубийственным рвением, пишет издание.
"Украина продолжает тактику набирающих обороты провокаций в стремлении заставить ЛДНР допустить ошибку. Для этого она уже во второй раз за неделю задействовала ракетные комплексы Град, которые были заранее подведены к линии фронта", - пишет издание.
2017 год пока что не сулит ничего хорошего в плане выполнения минских соглашений и прочих подписанных Киевом договоров, считает издание.
"Украина, как может, тянет время и демонстрирует недобросовестность в выполнении подписанных ей же соглашений. Это говорит нам, что украинские власти хотят не мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а возобновления войны", - пишет издание.
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Sueddeutsche Zeitung, Германия

В правительстве Германии очень внимательно и с нарастающей тревогой наблюдают не только за тем, как обострилась ситуация на так называемой линии соприкосновения

"Там понимают, что в этом в значительной степени виновата украинская сторона. Напряженность нарастает; в конце концов, в выходные в ходе перестрелок погибли четверо украинских солдат", - пишет издание.
По данным, которыми располагает Берлин, и которые, кроме всего прочего, опираются на отчеты миссии ОБСЕ в восточной Украине, именно украинские военные в настоящий момент пытаются передвинуть линию фронта в свою пользу.
Очевидно, что при этом они учитывают нарастание напряженности, считают в правительственных кругах Берлина. За их действиями, как предполагают некоторые члены руководства Германии, может крыться расчет на то, что ситуация настолько обострится, что можно будет предотвратить планы Трампа по смягченнию санкций.
Действия президента Украины Петра Порошенко Берлин трактует таким образом, что тот пойдет практически на что угодно ради того, чтобы предотвратить отмену санкций против России.
Впрочем, в правительстве Германии растает беспокойство по поводу того, что расчеты Киева могут привести к обратному результату.
Так, Трамп может смягчить санкции независимо от положения дел на линии соприкосновения. И тогда Киев понесет двойной ущерб: улучшение ситуации для России при одновременном обострении конфликта в восточной Украине.
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Страшный БЕНДЕРовец ‏@Realuran 5 ч.5 часов назад

Еще - Наша армия под Авдеевкой ликвидировала российскую свинособаку - кличка "консул"! Свинья уже никгода не будет топтать нашу землю! Далі буде!

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похоже наших теснят и прижимают к Авдеевке. орки выдвинули много танков и давят артой, нам необходим передых
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британський корпус нато в авдіївці прискорить "нємєдлєнноє пєрєміріє"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям", - посол Великобритании Гоф об обстреле боевиками Авдеевки
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