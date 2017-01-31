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 Политика Украины
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 Не исключаю, что по делу о "черной кассе" ПР будет создана совместная следственная группа из детективов НАБУ и следователей ГПУ, - Сытник

В Национальном антикоррупционном бюро не исключают, что будут расследовать производство по черной бухгалтерии Партии регионов совместно с управлением специальных расследований ГПУ, которое возглавляет Сергей Горбатюк.

Об этом сегодня на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

Сытник сообщил, что сегодня получил письмо от Горбатюка, в котором речь идет о том, что дело по черной бухгалтерии перекликается с расследованием специального управления по узурпации власти Виктором Януковичем и подкупу депутатов.

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"Мы уже получили официальное обращение от них, и я не исключаю того, что будет создана совместная следственная группа, в которую войдут детективы НАБУ и следователи Генеральной прокуратуры", - сказал он.

По словам Сытника, отдельные производства можно направлять в суд независимо от совместного расследования. Сытник отметил, что, по его информации, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий поручил следователям как можно быстрее передать в суд обвинительный акт по главе ЦИК Михаилу Охендовскому.

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Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).

31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.

Напомним, суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля.
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во, во... в том списке этих следователей с ГПУ, пару томов наберется...
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Нужно создать не группу, а как минимум министерство
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А Манафорта когда допрашивать будете?И кто из вас рискнёт,ты Сытник,или пьяный Юггик?
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Главное потом не лохануться и носки не попутать с прокурорскими
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группы,комиссии-это *похороны*всего и всегда.
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Кратко и наглядно о том, кто и как ЭФФЕКТИВЕН. Квест: найди "борцунов и НАеБУ"
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Нужна третья диаграмма:
"Повернулися на займані посади-502, з их отримали підвищення та нагороди - 400"
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Странное НАБУ, то воююет с ГПУ, обвиняет во всем, а теперь готовы сотрудничать? это как так можно назвать? или просто банально не хотят ответственность на себя брать?
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А чем столько времени до этого занималось НАБУ? какое-то расследование проводили или решили еще время потянуть и теперь придумали какую-то новую следственную группу?
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Вот интересно вкрали миллиарды, а у судьи никаких вопросов, На Бизнес напечатали сколько Украинские не украинской нации проходимцы своровали в УКРАИНСКОГО НАРОДА, Коломойский более 16 миллиардов долларов, Ахметка более 5 миллиардов, Иванющенко, братья Клюевы 1,5 миллиарда. Вообщем ободрали народ на 40 миллиардов долларов, а Сытники новые машины покупают. А суды Охендовских выпускают, а народ нищает и молчит
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Эти органы говорят о чёрной бухгалтерии в рамках своего бесконечного пиара.
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Когда в Украине наступит, наконец, настоящее. Все в будущем, кроме грабежа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе исключаю, что по делу о "черной кассе" ПР будет создана совместная следственная группа из детективов НАБУ и следователей ГПУ, - Сытник
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