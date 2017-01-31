 Не исключаю, что по делу о "черной кассе" ПР будет создана совместная следственная группа из детективов НАБУ и следователей ГПУ, - Сытник

Об этом сегодня на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
Сытник сообщил, что сегодня получил письмо от Горбатюка, в котором речь идет о том, что дело по черной бухгалтерии перекликается с расследованием специального управления по узурпации власти Виктором Януковичем и подкупу депутатов.
"Мы уже получили официальное обращение от них, и я не исключаю того, что будет создана совместная следственная группа, в которую войдут детективы НАБУ и следователи Генеральной прокуратуры", - сказал он.
По словам Сытника, отдельные производства можно направлять в суд независимо от совместного расследования. Сытник отметил, что, по его информации, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий поручил следователям как можно быстрее передать в суд обвинительный акт по главе ЦИК Михаилу Охендовскому.
Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).
31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
Напомним, суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля.
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