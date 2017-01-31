 Боевики наращивают силы, а также подтягивают новые образцы вооружения и военной техники, - СЦКК о ситуации в районе Авдеевки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"Третий день подряд остается сложной обстановка вокруг населенного пункта Авдеевка. Начиная с утра 29 января незаконными вооруженными формирования ведутся штурмовые действия позиций Вооруженных Сил Украины, особенно вокруг Донецкой фильтровальной станции, а также промышленной зоны", - об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко, комментируя ситуацию в Авдеевке.
За 2,5 дня зафиксировано десять штурмовых действий с целью завладения позициями Вооруженных Сил Украины и улучшения тактического положения НВФ ОРДО.
"Все эти атаки ведутся с применением незаконных видов вооружения, запрещенных минскими договоренностями. Применяются все виды артиллерии калибром 152- и 122-мм, реактивные системы залпового огня, минометы 120- и 82-мм. В целом за последние два с половиной дня нами было зафиксировано 1578 боеприпасов, которые были выпущены по позициям, а также по населенному пункту Авдеевка", - сообщил генерал-майор.
Также он отметил, что результатами таких агрессивных действий является разрушение жилых кварталов, а также ранения местного населения.
Руководитель украинской стороны СЦКК рассказал, что вчера в 19.20 была перебита последняя нить питания, которая подавала электроэнергию в Авдеевку, по состоянию на данный момент населенный пункт остается без электро-, водо- и теплоснабжения.
"СЦКК совместно со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ принимаются все меры с целью ввести режим тишины, прекратить активные действия противника и остановить использование запрещенного минскими соглашениями вооружения и военной техники. Зато противник продолжает маневрировать силами и средствами, подтягивает резервы, увеличивает численность личного состава на передовых позициях, а также подтягивает новые образцы вооружения и военной техники, а также увеличивает численность применяемых боеприпасов, - сообщил Петренко.
В настоящее время ремонтно-восстановительные работы с целью восстановления критических услуг для населения Авдеевки и авдеевского коксо-химического комбината не удаются, поскольку идут активные боевые действия.
"Мероприятия по прекращению огня предпринимаются", - отметил руководитель украинской стороны СЦКК.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
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Им же без контробанды никак нельзя!
Что там блеют шыкаладные прихвостни?
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