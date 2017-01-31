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 Литва и Украина договорились о продолжении сотрудничества в оборонной сфере

Министр обороны Украины Степан Полторак и Министр охраны края Литовской Республики Раймундас Кароблис после проведения официальной встречи подписали Совместное заявление как заверение намерений двух сторон о продолжении сотрудничества.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Главы делегаций подтвердили их готовность к дальнейшему взаимодействию по ряду направлений, в частности относительно подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины литовскими военными инструкторами в соответствии со стандартами НАТО, сотрудничества в сфере обучения, языковой и профессиональной подготовки.

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Кроме этого подписанием совместного заявления литовская сторона выражает поддержку деятельности по реформированию оборонного сектора и продолжению предоставления Украине материально-технической и консультативной помощи, содействия в реабилитации и лечении раненых участников АТО.

Главы оборонных ведомств Украины и Литвы достигли договоренности о продолжении диалога относительно оборонного сотрудничества в двустороннем формате в течение 2017 года.



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...Путину важно доказать, что европейцы не могут урегулировать украинский кризис и "выкурить" его с оккупированных территорий при помощи Минского процесса и санкций. Обострение в Авдеевке прочитывается очень просто: европейцы ни на что не способны, украинцы тоже, давить на нас не нужно, можем ответить и опять начать убивать украинцев. Пусть вмешаются американцы и заключат с нами "сделку". Мы расскажем, что нам нужно. Торговаться будем с Трампом.
Этой политике преднамеренного убийства можно противостоять только с помощью европейской солидарности и украинской готовности защищать страну от коварного и жесткого врага. Нельзя допустить, чтобы кто-либо заключал "сделки" за наш счет. И это - не только в наших интересах, но и в интересах всей Европы. Потому что если сегодня заключат "сделку" за счет украинцев, то завтра - за счет всех остальных. - В. Портников
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