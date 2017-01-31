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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1392) Онищенко Александр (429) Сытник (331)

 Я не знаю существуют ли "пленки Онищенко": НАБУ их не получало, - Сытник

По мнению главы НАБУ Артема Сытника, история с "пленками Онищенко" направлена на то, чтобы политизировать дело против нардепа по подозрению в причастности к "газовой схеме", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн.

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что народный депутат Александр Онищенко не передавал ведомству записи с информацией о якобы подкупах депутатов в Верховной Раде. Об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

Он отметил, что производство было открыто, чтобы дать возможность Онищенко предоставить записи, о которых он говорил. По словам Сытника, никакой более конкретной информации после публичных заявлений бюро от Онищенко не получило.

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"Мы провели опрос Онищенко - и более конкретных заявлений, (чем те) которые были публичными, мы не получили. Поэтому когда у меня спрашивают, есть эти записи или их нет, я говорю, что я не знаю. Мне известно об их существовании только со слов господина Онищенко", - сказал он.

Сытник также отметил, что у Онищенко еще есть шанс передать записи в НАБУ. Отвечая на вопрос, предлагал ли Онищенко передать записи в НАБУ, Сытник отметил: "Он выходит с предложениями, потом меняет свое мнение. Он сказал: "Давайте мы поговорим, я вам все расскажу". Поговорили. Ничего не рассказал".

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По мнению Сытника, история с записями направлена на то, чтобы политизировать дело Онищенко. "Сейчас всем интересно, что там за пленки, и все забывают, что 3 млрд государство потеряло на этой схеме", - пояснил он.

Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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Скоро послушаем и почитаем.

Миротворець
· 5 год. ·

ТОЛЬКО НЕ СМЕЙТЕСЬ
В Центре Миротворец также оказались (случайно, конечно) "пленки" Онищенко, Ставицкого, Колесникова и др. швали.
Все записи представлены в виде файлов расширением *.M4A
Только это совсем другие "пленки" )))
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пленки исчезли, на их месте появилась новая машина сытника...
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"Ну и слава Богу!"
Оно им надо?
И не запрашивало.
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Давайте пошлем на Зер пленки, пока войну не завершим. Назло кремлевским кукловодам.
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ждут ценную бандероль от почты мокшании?самим пошевелиться просто влом?
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Ну как всегда, у нас ничего нету, мы ничего не знаем, этой информацией мы не владеем! просто смешные отмазки от господина Сытника! НАБУ ведь главный антикоррупционный орган, а ведут себя совершенно парадоксально
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...а если и получало то спрятало до "лучших" времён...
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Кратко и наглядно о том, кто и как ЭФФЕКТИВЕН. Квест: найди "борцунов и НАеБУ"
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В Украине работы хватит и без пленок, почитайте на БИЗНЕСС. Один Коломойский 16 миллиардов 128 миллионов долларов должен государству Украина, а Ахметов 5231 миллиарда, а там и Жеваго и Тарута и Иванющенко вообщем 40 миллиардов долларов. Это те деньги которые они никогда не отдадут УКРАИНСКОМУ НАРОДУ. Так, что без пленок НАБУ хватит работы, а то зарплаты в сотни тысяч, а работы никакой.
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Понятное дело, что скажут именно так, ведь речь идёт о неприкосновенном Порошенко.
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Їм потрбно було можливо все на блюдечку принести? НАБУ має працювати а не чекати, тому всі і втікають, а НАБУ потім нічого не знає і нічого не чуло!
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Он сказал: "Давайте мы поговорим, я вам все расскажу". Поговорили. Ничего не рассказал".
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А затем, Сытнику рассказал, как дальше поступать, другой фигурант из пленок Онищенко.

После чего НАБУ об Онищенко забыло.

И вааще, не пора бы главам НАБУ и САП, отчитаться перед обществом на тему: почему прошло уже больше года после их создания, но до сих пор никто из коррупционеров не посажен, хотя по их анонсированию дел открыто - просто огромное множество, среди которых есть, ну ооооочень громкие..................................

А может для лучшей работы НАБУ и САП нужно кроме носков за 300грн. еще купить надежных трусов за 500грн.?







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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не знаю существуют ли "пленки Онищенко": НАБУ их не получало, - Сытник
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