 Я не знаю существуют ли "пленки Онищенко": НАБУ их не получало, - Сытник

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что народный депутат Александр Онищенко не передавал ведомству записи с информацией о якобы подкупах депутатов в Верховной Раде. Об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
Он отметил, что производство было открыто, чтобы дать возможность Онищенко предоставить записи, о которых он говорил. По словам Сытника, никакой более конкретной информации после публичных заявлений бюро от Онищенко не получило.
"Мы провели опрос Онищенко - и более конкретных заявлений, (чем те) которые были публичными, мы не получили. Поэтому когда у меня спрашивают, есть эти записи или их нет, я говорю, что я не знаю. Мне известно об их существовании только со слов господина Онищенко", - сказал он.
Сытник также отметил, что у Онищенко еще есть шанс передать записи в НАБУ. Отвечая на вопрос, предлагал ли Онищенко передать записи в НАБУ, Сытник отметил: "Он выходит с предложениями, потом меняет свое мнение. Он сказал: "Давайте мы поговорим, я вам все расскажу". Поговорили. Ничего не рассказал".
По мнению Сытника, история с записями направлена на то, чтобы политизировать дело Онищенко. "Сейчас всем интересно, что там за пленки, и все забывают, что 3 млрд государство потеряло на этой схеме", - пояснил он.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
288 19
Глава НАБУ Сытник 21 января приобрел автомобиль за 800 тысяч, - декларация(234)
НАБУ задержало двух экс-зампредправления "Укргаздобычи" по "делу Онищенко"(10)
Украинское бюро ожидает решения комиссии Интерпола по розыску Онищенко в конце января, - глава Укрбюро Неволя(2)
Холодницкий о допросе Онищенко: Нет никакой информации кому он давал деньги, за какие голосования, когда, где, с какого банка, была наличность - ну ничего(77)
Спекулируя на теме снятия неприкосновенности, нардепы не принимают важную норму – Волох(0)
Риторика Онищенко меняется. Вначале он заявлял, что НАБУ отбирает у него бизнес, а теперь фактически признает, что там были схемы, - Сытник (Исправлено)(67)
"За активностью Онищенко стоят кремлевские кураторы", - российский оппозиционер Яшин о роли олигархов в агрессии РФ. ВИДЕО(103)
Ответить
Ответить
Миротворець
· 5 год. ·
ТОЛЬКО НЕ СМЕЙТЕСЬ
В Центре Миротворец также оказались (случайно, конечно) "пленки" Онищенко, Ставицкого, Колесникова и др. швали.
Все записи представлены в виде файлов расширением *.M4A
Только это совсем другие "пленки" )))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Оно им надо?
И не запрашивало.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
======================================================================
А затем, Сытнику рассказал, как дальше поступать, другой фигурант из пленок Онищенко.
После чего НАБУ об Онищенко забыло.
И вааще, не пора бы главам НАБУ и САП, отчитаться перед обществом на тему: почему прошло уже больше года после их создания, но до сих пор никто из коррупционеров не посажен, хотя по их анонсированию дел открыто - просто огромное множество, среди которых есть, ну ооооочень громкие..................................
А может для лучшей работы НАБУ и САП нужно кроме носков за 300грн. еще купить надежных трусов за 500грн.?
Ответить