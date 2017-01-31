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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Закарпатье (1259) Москаль (1857) отопление (525) Гройсман (2421) Авдеевка (783) Гослесагентство (9)

 Москаль предлагает Гройсману отправить в Авдеевку 200 вагонов леса, остановленного на границе

Глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль предложил премьер-министру Владимиру Гройсману дать срочное поручение Государственному агентству лесных ресурсов об отправке из Закарпатья в Авдеевку (Донецкая область) около 200 вагонов с лесом.

"В течение прошлого года гослесхозы со всей Украины под видом дров пытались вывезти в Евросоюз массу древесины, которую мы остановили на границе. Эксперты установили, что это технологическая, а во многих случаях даже деловая древесина, которая запрещена для экспорта. Однако Госагентство лесных ресурсов, вместо того чтобы использовать лес для внутреннего рынка, подало против нас 39 исков, пытаясь заставить отпустить древесину в страны ЕС. И это при том, что некоторые зарубежные фирмы-получатели имеют российских собственников. Сейчас склады Закарпатья забиты остановившимися "дровами", всего их собралось около 200 железнодорожных вагонов", - цитирует чиновника Цензор.НЕТ со ссылкой на его сайт.

"Я знаю, как сейчас жителям Авдеевки, которые среди зимы остаться без отопления: аналогичная ситуация у нас была зимой 2014 года в Трехизбенке Новоайдарского района (Луганская область). Тогда боевики своими обстрелами перебили газопровод и линии электропередач, а потом не допускали к месту повреждений ремонтников. Чтобы не замерзнуть, местные селяне вынуждены были вырубать сады и разбирать на дрова разбомбленные дома", - рассказал Москаль.

"Предлагаю немедленно отправить в Авдеевку из Закарпатья древесину, которая не арестована судом и не является вещдоком в уголовных производствах (а это масса леса). Такими вещами должны заниматься как раз государственные структуры, а не волонтеры. Часть леса при этом можно отдать на передовую нашим военным для строительства укреплений и обогрева", - подчеркнул глава ОГА.

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Напомним, ранее глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский заявил, что ситуация в Авдеевке контролируемая, паники среди местных жителей нет.Средняя температура в квартирах - 15 градусов тепла. Все коммунальные службы города обеспечены горючим.



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Гєна вирішив і собі перед пенсією трохи бізнесом зайнятися.
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Не має бути ніяких мешканців в Авдіївці до кінця дня! Всі мають бути евакуйовані ще до початку нічних обстрілів!
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ты за этих мешканців ? може тебе почують ! Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (Холдинговая компания Группы Метинвест) являются группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и группа СМАРТ (23,76%) Вадима Новинского, которые принимают участие в управлении группой на партнерских началах. ООО МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ - управляющая компания группы Метинвест
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а это тут при чём? На городі бузина, а в Києві дядько...
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херню городишь.... По себе и своим близким не ровняй.
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Москаль показал в свое время, что такое эффективный менеджмент в военных условиях.
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Бля, а зачем в Авдеевке лес? Пусть сначала фрон ближе к раше передвинут.
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та ні . ліс це дерево . дерево це вогонь . вогонь це тепло. ДРОВА .
причому москаль правильно каже ... заблокований ліс рано чи пізно ПАЦАНИ випруть за кордон , найдуть спосіб. а тут і на пользу і КРОЛІКУ яценюку нагадить.... ПАЛІТІКА ОДНАКО.
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"Чтобы не замерзнуть, местные селяне вынуждены были вырубать сады и разбирать на дрова разбомбленные дома"

"Часть леса при этом можно отдать на передовую нашим военным для строительства укреплений и обогрева"
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Вы, не поверите, но крыши перекрывают деревом. блиндажи перекрывают деревом, а прошу заметить 72-ка снова продвинулась вперед
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Вы, не поверите, но крыши перекрывают деревом. блиндажи перекрывают деревом, а прошу заметить 72-ка снова продвинулась вперед
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Вы не поверите , но 200 вагонов леса для блиндажей - это до Камчатки. А на крыши и двух машин хватит. Не надоело украинцев за идиотов держать?
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И тут повторю для вас текст статьи, под которой вы написали не один коммент.

"Я знаю, как сейчас жителям Авдеевки, которые среди зимы остаться без отопления: аналогичная ситуация у нас была зимой 2014 года в Трехизбенке Новоайдарского района (Луганская область). Тогда боевики своими обстрелами перебили газопровод и линии электропередач, а потом не допускали к месту повреждений ремонтников. Чтобы не замерзнуть, местные селяне вынуждены были вырубать сады и разбирать на дрова разбомбленные дома", - рассказал Москаль.

"Предлагаю немедленно отправить в Авдеевку из Закарпатья древесину, которая не арестована судом и не является вещдоком в уголовных производствах (а это масса леса). Такими вещами должны заниматься как раз государственные структуры, а не волонтеры. Часть леса при этом можно отдать на передовую нашим военным для строительства укреплений и обогрева", - подчеркнул глава ОГА.

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Аллочка, кругляком не топят-это золотой фонд строительства. Я топлю свой котел всяким непотребном типа пни. А там - строительный кругляк- 200 вагоны для шахт, если бы вы топили в доме- вы бы знали разницу.
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Это изъятая контрабанда, которая на складах гниёт. Москаль хочет её спихнуть, потому что всё равно найдут способ, стащат и толкнут по бросовым ценам за валюту на личный карман.
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Лес стоит денег , поэтому он на складах не гниет. Как правило он лежит на улице под накрытием и с проветриванием. Он может лежать так сто лет!
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кобыла, тебе не ясно сказали?! Для блиндажей и людям отопиться. Кацапское отродье же и про своих не заботится, а где уж про украинцев. И что ты как попугай одно и то же заладила??! Под копирку, сцука, бобло зашибаешь. И тебе с твоим семейством того, что там люди имеют.
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А зачем тебе еда, с начало парашу постой
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Нескромный вопрос: доводилось в жизни встречать еврея с 30-ти сантиметровой ряхой в диаметре - кочегара?
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кобыла, тебе не ясно сказали?! Для блиндажей и людям отоптться. Кацапское отродье же и про своих не заботится, а где уж про украинцев.
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а шо леса рубают? путлер, или овощ?
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ещё дерево на них тратить, так, присыпать, что бы не воняли и сойдёт, все равно никто искать не будет.
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а снег когда сойдет? дышать же не будет чем от этого "русского мира"!?
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Закопали маскля як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
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а на пакетах фотку отпечатать улыбающегося Куйла...
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Так бы ты Москаль с собственным контрабасом боролся как с чужим... Цены бы тебе Гена не было!
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Круто-о-о!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Геннадий Москаль - МОЛОДЦА!!!
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Троллить умеет знатно, а думали что забыли уже все за тот лес.
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Ведь суть не в том, что предложил - а как предложил...
Всё по полочкам разложил...
Шикарный троллинг
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Москаль прав.Лес фронту нужен не только для обогрева...
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Ліс був потрібен ще позавчора і поза- поза- ))) Але чекали коли півник в дупу довбане ))))
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Але для цього треба було спочатку расх...ити Авдіївку))))
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Не, ну зачем там лес? Пока все было нормально, о лесе никто не писал, а тут, вдруг, лес и в Авдеевку? Москал значит торговал лесом с оккупированными ? Или Медведчук торговал,?это вопрос
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А вы статью читали? Там изложено мнение Москаля.

"Я знаю, как сейчас жителям Авдеевки, которые среди зимы остаться без отопления: аналогичная ситуация у нас была зимой 2014 года в Трехизбенке Новоайдарского района (Луганская область). Тогда боевики своими обстрелами перебили газопровод и линии электропередач, а потом не допускали к месту повреждений ремонтников. Чтобы не замерзнуть, местные селяне вынуждены были вырубать сады и разбирать на дрова разбомбленные дома", - рассказал Москаль.
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...я уже не первый раз замечаю, что многие начинают ваять комменты, только исходя из названия заголовка (текст им вообще не интересен)
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несёщь пургу... Для укрепления блиндажей и отопления(остатки)лес нужен.... Молчи кацапский тролль.
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Бачу дим с кабіна - у когось щось задиміло.
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Редкий позитив Где-то, за Светлодарском. Два разных Мужчины. "Охотник", 58 лет "Бобёр", 18 лет Два добровольца Одна позиция. Одна Украина.
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Лес нужен и в шахте для очистных и подготовительных забоев,философы блин.....
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а хто зупинив цей ліс? Парасюк? Семенченко?
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Золотий ліс на дрова... Ну хіба що на укріплення для хлопців. Хай руда гнида свій регіон сам опалює. І домовляється по раціях для сепарів чого його коксохім перекрили..
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тут написано - нашим хлопцям на бліндажі й укріплення...
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У фрау черный день. Российские деньги отмывать нельзя, лес отправят в Авдеевка на дрова. Как дальше жить.
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Москаль, не шатай лодку!, в Авдеевке все под контролем!
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дед рассказывал,перед войной с братом Кремля Гитлером из Сибири в Белорусь пёрли тысями кубометром леса кедровника брату Алоизычу,на ж/д станциях Орша Гродно и других запасных путях скопилось сотни вагонов для отправки в братскую Германию...
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Сссуки! Только вышли ремонтные бригады, как через 10 минут из Донецка опять шмальнули Градами. Ну не п•д•ры?
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...я уже где-то ваял, что у них просто "перекур" - потом снова херячить начнут
значит, уже перекурили...
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А Москаль не хочет рассказать что эти дрова, типа лес ,тупо вывалены с вагонов на землю и гниёт уже почти год под открытым небом,он даже уже на дрова не годится,я уже не говорю сколько будет стоить погрузка этой трухи обратно на вагоны,лысый клоун в своём репертуаре,у него конкретно анус горит по этому *лесу*,все апелляционные суды отдают эти дрова обратно фирмачам,а те уже не хотят его брать обратно и выставили сумасшедшие суммы компенсации к таможне,а Москаль после этого сделал рожу кирпичом,что типа он не при чём,так же претензии выставил ЕС
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ты ПеРдунов затычка? Это их схемы разрушены и они бесятся и тут тролляк насовали....
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ай Гена ай да сукин сын .... правильный ход, посмотрим как Грося дрова спалит..или спалится откуда дровишки........ Гена ++++++!!!!!
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Контробандист москаль не впусив момета пропіаритись на крові
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У нас сейчас каждый пятый продаваемый ствол дерева Москаля,20% заносишь ему и руби да продавай сколько хочешь
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кацаПсинские Крысы нарисовали на танках "На Одессу...",скоро напишут на Берлин и Лондон...Шакальё вонючее....
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Сколько из этого леса Москаль продал неизвестно. А так удобно, когда собственники придут, скажет что отправил на Донбасс в топку.
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на шахте Засядько подняли на поверхность 90 заблокированных в шахте шахтеров из 204
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всі інші встигли прорити тунель й втікти до України...
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цена литра бензина в США снизилась на 16 центов
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Если лес привезут из Закарпатья,то не дальше Днепра...далее видно будет
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Обдроченцы сообщают о гибели правой руки гиви по кликухе Консул...сам гиви ранен..
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Только Москаль забыл добавить кто останавливал эти вагоны, мешая ему иметь гешефт... Ну хоть попиарюсь -- решил Москаль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскаль предлагает Гройсману отправить в Авдеевку 200 вагонов леса, остановленного на границе
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