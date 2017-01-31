 Москаль предлагает Гройсману отправить в Авдеевку 200 вагонов леса, остановленного на границе

"В течение прошлого года гослесхозы со всей Украины под видом дров пытались вывезти в Евросоюз массу древесины, которую мы остановили на границе. Эксперты установили, что это технологическая, а во многих случаях даже деловая древесина, которая запрещена для экспорта. Однако Госагентство лесных ресурсов, вместо того чтобы использовать лес для внутреннего рынка, подало против нас 39 исков, пытаясь заставить отпустить древесину в страны ЕС. И это при том, что некоторые зарубежные фирмы-получатели имеют российских собственников. Сейчас склады Закарпатья забиты остановившимися "дровами", всего их собралось около 200 железнодорожных вагонов", - цитирует чиновника Цензор.НЕТ со ссылкой на его сайт.
"Я знаю, как сейчас жителям Авдеевки, которые среди зимы остаться без отопления: аналогичная ситуация у нас была зимой 2014 года в Трехизбенке Новоайдарского района (Луганская область). Тогда боевики своими обстрелами перебили газопровод и линии электропередач, а потом не допускали к месту повреждений ремонтников. Чтобы не замерзнуть, местные селяне вынуждены были вырубать сады и разбирать на дрова разбомбленные дома", - рассказал Москаль.
"Предлагаю немедленно отправить в Авдеевку из Закарпатья древесину, которая не арестована судом и не является вещдоком в уголовных производствах (а это масса леса). Такими вещами должны заниматься как раз государственные структуры, а не волонтеры. Часть леса при этом можно отдать на передовую нашим военным для строительства укреплений и обогрева", - подчеркнул глава ОГА.
Напомним, ранее глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский заявил, что ситуация в Авдеевке контролируемая, паники среди местных жителей нет.Средняя температура в квартирах - 15 градусов тепла. Все коммунальные службы города обеспечены горючим.
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причому москаль правильно каже ... заблокований ліс рано чи пізно ПАЦАНИ випруть за кордон , найдуть спосіб. а тут і на пользу і КРОЛІКУ яценюку нагадить.... ПАЛІТІКА ОДНАКО.
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"Часть леса при этом можно отдать на передовую нашим военным для строительства укреплений и обогрева"
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"Я знаю, как сейчас жителям Авдеевки, которые среди зимы остаться без отопления: аналогичная ситуация у нас была зимой 2014 года в Трехизбенке Новоайдарского района (Луганская область). Тогда боевики своими обстрелами перебили газопровод и линии электропередач, а потом не допускали к месту повреждений ремонтников. Чтобы не замерзнуть, местные селяне вынуждены были вырубать сады и разбирать на дрова разбомбленные дома", - рассказал Москаль.
"Предлагаю немедленно отправить в Авдеевку из Закарпатья древесину, которая не арестована судом и не является вещдоком в уголовных производствах (а это масса леса). Такими вещами должны заниматься как раз государственные структуры, а не волонтеры. Часть леса при этом можно отдать на передовую нашим военным для строительства укреплений и обогрева", - подчеркнул глава ОГА.
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Видно руки, видно ноги, видно сраку.
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Геннадий Москаль - МОЛОДЦА!!!
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Всё по полочкам разложил...
Шикарный троллинг
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"Я знаю, как сейчас жителям Авдеевки, которые среди зимы остаться без отопления: аналогичная ситуация у нас была зимой 2014 года в Трехизбенке Новоайдарского района (Луганская область). Тогда боевики своими обстрелами перебили газопровод и линии электропередач, а потом не допускали к месту повреждений ремонтников. Чтобы не замерзнуть, местные селяне вынуждены были вырубать сады и разбирать на дрова разбомбленные дома", - рассказал Москаль.
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значит, уже перекурили...
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