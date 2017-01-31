EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  6374  68
Материалы по теме:
Все про:Жебривский (389) Порошенко (12136) эвакуация (376) перемирие (946) Авдеевка (783) Цеголко (106)

 Жебривский доложил Порошенко о "первых признаках прекращения огня" в районе Авдеевки, - Цеголко

ВГА отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеглко, передает Цензор.НЕТ.

"Ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро- и газоснабжения Авдеевки. Об этом, отчитываясь о выполнении полученных вчера поручений, доложил Президенту глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, после задействования Президентом всех международных элементов давления на Россию, есть первые признаки прекращения огня. По данным Генштаба, тишина сохраняется на Ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны российские боевики продолжают обстрелы", - рассказал Цеголко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры подготовило транспорт на случай, если будет принято решение об эвакуации жителей Авдеевки, - Омелян

"Именно прекращение обстрелов является главным условием для начала ремонтных работ. Работы начнутся, сразу после подтверждения тишины (прекращение обстрелов со стороны российских боевиков) наблюдателями ОБСЕ", - отметил он.

"Как доложил Павел Жебривский, Центральная городская больница Авдеевки обеспечена автономными средствами электропитания и работает в штатном режиме. В Авдеевке уже организованы 11 пунктов обогрева. По поручению Президента палатки и полевые кухни горожанам предоставили также военные. Жители обеспечиваются горячим питанием. Донецкая ВГА отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города, в первую очередь детей и инвалидов. Для этого подготовлены специальные автобусы. Желающим уехать следует обращаться в городской совет", - добавил Цеголко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Люди получают горячее питание и чай. Средняя температура в квартирах +15. Паники в городе нет", - Жебривский о ситуации в Авдеевке
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Для цього треба евакуювати Авдіївку, зупинити Авдіївський коксохім та інші заводи і почати потужний наступ на Ясинувату та далі у напрямку Єнакієво та Шахтарськ, щоб створити терористам два котли в Донецьку-Макіївці та в Горлівці. Терористи будуть тікати з населених пунктів без оборони, якщо буде небезпека оточення.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Мафія хоче лишити все як є і не хоче щось робити! Вже вони побачили якісь ознаки чогось! Ходять по колу два роки і не можуть прийняти рішення про евакуацію та наступ! Це не влада це лайно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Игорёша - давай развивай тему про беспелотники...
они будут эвакуировать жителей Авдеевки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
стена не поможет.стрелять будут нагло как присуще сучей кремляди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Повторю для тих хто в танку.
Порошенко не дурень і добре знає що робить.
Дозволите екскурс в історію?
За Веймарськими угодами Германії заборонялося мати армію понад 100000. Що зробив Гітлер? В цій 100000 армії вивчив кожного рядового так, щоб він був готовим унтером, а потім, як настав час, звявив про вихід з угоди і оголосив мобілізацію. Професійних, досвідчених солдатів призначив утрерофіцерами і вони почали школити призовників. За 3 тижні Германія мала 1000000 боєздатну армію, бо за великим рахунком армія тримається на молодших командирах, якщо вони є, обстріляні і чуйку мають коли скомандувати "бігом", коли "лягай" а коли "окопатися" - армія є, якщо досвідчених молодших командирів немає це натовп зі зброєю.
Поки Англія та Франція роздуплилися, зробити німцям вони вже нічого не могли.
Зараз Порошенко, як главком, робить те саме. Думаю із 150000 контрактників половина має досвід та вміння достатні для того щоб командувати відділенням, серед дємбєлєй знайдеться їм 75000 заступників-єфрейторів.
Не обов'язково тримати мільйонну армію, війни не починаються раптово, поки кацапи перекидатимуть війська до нашого кордону буде місяць-півтора щоб повторити німецький фокус, тож, думаю, Україна може спати відносно спокійно.
Коли буде все готово, коли пройдуть обкатку резервісти офіцери, коли із 10000 що нині призивають відберуть 4000 ротних і вони понюхають пороху, тоді можна буде оголосити мобілізацію і навалитися на лугандон. Тоді кацапи не зможуть завести у лугандон достатню кількість "іхтамнєтов", щоб нас зупинити.

Голвне, щоб після оголошення мобілізації ті, хто найголосніше кричать про наступ, не опинилися у черзі на польському кордоні!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
шоколадные троли всех задолбали и сразу идут в спам
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зрадобот, іди на ру!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повторю для тих хто в танку.
Порошенко не дурень і добре знає що робить.
Дозволите екскурс в історію?
За Веймарськими угодами Германії заборонялося мати армію понад 100000. Що зробив Гітлер? В цій 100000 армії вивчив кожного рядового так, щоб він був готовим унтером, а потім, як настав час, звявив про вихід з угоди і оголосив мобілізацію. Професійних, досвідчених солдатів призначив утрерофіцерами і вони почали школити призовників. За 3 тижні Германія мала 1000000 боєздатну армію, бо за великим рахунком армія тримається на молодших командирах, якщо вони є, обстріляні і чуйку мають коли скомандувати "бігом", коли "лягай" а коли "окопатися" - армія є, якщо досвідчених молодших командирів немає це натовп зі зброєю.
Поки Англія та Франція роздуплилися, зробити німцям вони вже нічого не могли.
Зараз Порошенко, як главком, робить те саме. Думаю із 150000 контрактників половина має досвід та вміння достатні для того щоб командувати відділенням, серед дємбєлєй знайдеться їм 75000 заступників-єфрейторів.
Не обов'язково тримати мільйонну армію, війни не починаються раптово, поки кацапи перекидатимуть війська до нашого кордону буде місяць-півтора щоб повторити німецький фокус, тож, думаю, Україна може спати відносно спокійно.
Коли буде все готово, коли пройдуть обкатку резервісти офіцери, коли із 10000 що нині призивають відберуть 4000 ротних і вони понюхають пороху, тоді можна буде оголосити мобілізацію і навалитися на лугандон. Тоді кацапи не зможуть завести у лугандон достатню кількість "іхтамнєтов", щоб нас зупинити.

Голвне, щоб після оголошення мобілізації ті, хто найголосніше кричать про наступ, не опинилися у черзі на польському кордоні!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти ще й досі віриш, що там нагорі хтось вміє мислити стратегічно? Це ж бариги, а вони звикли мислити лише у короткотерміновій перспективі. Перекладаючи зрозумілою мовою - далі власного носа не бачуть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не вважаю їх "баригами" поки суд не довів протилежне!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Є речі, які існують незалежно від нашого ставлення до них. Ти можеє їх такими не вважати, а вони ними просто є...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Або ваша думка про них не правильна.
Якщо ви чогось не розумієте, то причиною може бути і брак ваших знань.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уважно читай коментар вище. Погоджуюся, з першого разу важко зрозуміти...
 показать весь комментарий
Ответить
 
первое с нынешним руководством нереально
поэтому остаётся только второе
 показать весь комментарий
Ответить
 
Єта дружбан Бєлковскій такоє совєтовал..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не отвлекайся путлераст, соточку двухсоточных расеяней скорей встречать беги, с парными цветами-не забудь..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо ,что отрекомендовался ты оказывается удмурт- и козломордый и свинорылый --это признаки вяличия ,бедем знать как к тебе обращаться, Езжай на Донбасс -смени бурята , а то он устал ,почернел чего-то
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гавнюк вы когда вовку сифилитика из мавзолея выкинете и засуните туда педофила Хуйло-путена
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петуха с говна слепили, свернули космическую программу, сняли налоги с импорта яхт и самолетов, собрались вводить налог на сбор грибов и ягод. Можна спокойно пистеть мамку это уже не противозаконно!
Не это-ли достижения вяликой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Это достижение войдет в аналы" - это из его комментария.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жебривский??? Так это он командует обороной и ведёт военные действия? не с тукой случайно? Докладчик....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да это он шоколадное о-ко лизнул. Просто время перезарядки боекомплекта Града он представил как первые признаки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Огонь прекращен, можно возобновлять поставки в лугандон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иса Мунаев называл россиюнечеловеческой страной, соратников Путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине Кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. Кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. Путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники Путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.
В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны. В последнее мгновение земной жизни Иса Мунаев успел спасти шестерых, когда мины начали сыпаться, по опыту своему он понял, в какую сторону это все летит, и закрыл собой группу из шести человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Ваш противник- жесток и коварен" . Какие правильные слова. Не надо об этом забывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За последние пол часа с Донецка ещё пару пакетов града ушло, красногоровка тоже уже без света. Имеем два города в пистице. Какое прекращение огня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И ни одного работника от Минстеця, кацапы-боты наводнившие форум им неинтересны,этож не ветка про Юлю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сам удивляюсь. Их что-то второй день не видать. Особенно шныря под ником Чуи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь, что когда абизяны рекомендовали жителям Авдеевки эвакуироваться в рашу, наши хоть как-то подготовились. Если нет, то редкие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боевики готовятся применять "Ураганы": о ситуации в Авдеевке
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обпился боярышником что ли? Люди пишут, что Грады лупят по Авдеевке только так. И интересно: зачем орки тяжелую бронетехнику до Авдеевке стягивают, а Песков говорит о взятии этого города? Явно не для прекращения огня. Будет штурм этого города и попытка его взять. Надеюсь, что 72-а бригада подтянула свои механизированные и артиллерийские батальоны, чтобы в случаи штурма контратаковать врага.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто то мне скажет? может покажет видео? хоть один снаряд упал на авдеевский коксохим Ахметки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щас под предлогом перемирия подтянут какую-то тяжелую технику вплотную к нашим позициям. Верить коцапам - безумие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С террористами не договариваются,
террористов - уничтожают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ура! Ну слава богу! жебривский, турчинов с парашенко снова всех пабедили!!! осталось дело за малым... теперь точно ждем!

 показать весь комментарий
Ответить
 
Он на этой фото еще прилично выглядит - а всего то 5 лет прошло.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Вон оно чо, Михалыч:

 показать весь комментарий
Ответить
 
Олена Проценко
Щойно ·

Завтра Рада Європи розгляне дані щодо загострення ситуації в АТО
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не будет перемирия . Для этого достаточно послушать вилкула . Козломордую шавку . " Вы ждете замороженный конфликт , не дождетесь " . Вчера по тиви . У меня вопрос - Почему эти твари в Верховной раде ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" есть первые признаки прекращения огня."
Так шо, завтра вже можна проводити вибори?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настоящая власть должна вести себя так,
чтобы у любого, кто поднял руку на Украину не возникало иллюзий,
будто бы с ним будут торговаться или договариваться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я так понял, что оккупанты выбили наших с ранее занятых позиций, которыми так гордился Полторак. Печально все это. Мы везде кричим, что у нас новая армия, что за 2 дня можем очистить Донбасс только дайте команду. А в реальности печальная ситуация. Рашисты применили тяжелую арту и пошли в масштабное наступление и мы опять паникуем, обращаемся в бесполезне советы европы и оон, которым плевать на нас. Везде кричим, а ГДЕ АДЕКВАТНЫЙ ВОЕННЫЙ ОТВЕТ? ГДЕ РАКЕТЫ ТУРЧИНОВА? Дипломаты недоделанные ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот есть такое !!!Боевики наращивают силы, а также подтягивают новые образцы вооружения и военной техники, - СЦКК о ситуации в районе Авдеевки
 показать весь комментарий
Ответить
 
это подготовка к обстрелу, сегодня ночью будет рубилово.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот надо было городки строить для размещения переселенцев, которые бы потом (в случае освобождения) стали бы военными городками, но кто у нас умеет мыслить системно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
полчаса не стреляют...

ага, это первый признак прекращения огня.
дебилы блять

обедают, разогревая еду на украинском бесплатном электричестве и газу.
патроны подвозят

признак...
признак дебилизма нашей власти.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖебривский доложил Порошенко о "первых признаках прекращения огня" в районе Авдеевки, - Цеголко
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция боевик боевые действия взятка военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Киев крымские татары Минобороны минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел переговоры Порошенко прокуратура ранение Россия смерть суд Сытник терроризм эвакуация Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти