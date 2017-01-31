 Жебривский доложил Порошенко о "первых признаках прекращения огня" в районе Авдеевки, - Цеголко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеглко, передает Цензор.НЕТ.
"Ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро- и газоснабжения Авдеевки. Об этом, отчитываясь о выполнении полученных вчера поручений, доложил Президенту глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, после задействования Президентом всех международных элементов давления на Россию, есть первые признаки прекращения огня. По данным Генштаба, тишина сохраняется на Ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны российские боевики продолжают обстрелы", - рассказал Цеголко.
"Именно прекращение обстрелов является главным условием для начала ремонтных работ. Работы начнутся, сразу после подтверждения тишины (прекращение обстрелов со стороны российских боевиков) наблюдателями ОБСЕ", - отметил он.
"Как доложил Павел Жебривский, Центральная городская больница Авдеевки обеспечена автономными средствами электропитания и работает в штатном режиме. В Авдеевке уже организованы 11 пунктов обогрева. По поручению Президента палатки и полевые кухни горожанам предоставили также военные. Жители обеспечиваются горячим питанием. Донецкая ВГА отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города, в первую очередь детей и инвалидов. Для этого подготовлены специальные автобусы. Желающим уехать следует обращаться в городской совет", - добавил Цеголко.
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они будут эвакуировать жителей Авдеевки...
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Порошенко не дурень і добре знає що робить.
Дозволите екскурс в історію?
За Веймарськими угодами Германії заборонялося мати армію понад 100000. Що зробив Гітлер? В цій 100000 армії вивчив кожного рядового так, щоб він був готовим унтером, а потім, як настав час, звявив про вихід з угоди і оголосив мобілізацію. Професійних, досвідчених солдатів призначив утрерофіцерами і вони почали школити призовників. За 3 тижні Германія мала 1000000 боєздатну армію, бо за великим рахунком армія тримається на молодших командирах, якщо вони є, обстріляні і чуйку мають коли скомандувати "бігом", коли "лягай" а коли "окопатися" - армія є, якщо досвідчених молодших командирів немає це натовп зі зброєю.
Поки Англія та Франція роздуплилися, зробити німцям вони вже нічого не могли.
Зараз Порошенко, як главком, робить те саме. Думаю із 150000 контрактників половина має досвід та вміння достатні для того щоб командувати відділенням, серед дємбєлєй знайдеться їм 75000 заступників-єфрейторів.
Не обов'язково тримати мільйонну армію, війни не починаються раптово, поки кацапи перекидатимуть війська до нашого кордону буде місяць-півтора щоб повторити німецький фокус, тож, думаю, Україна може спати відносно спокійно.
Коли буде все готово, коли пройдуть обкатку резервісти офіцери, коли із 10000 що нині призивають відберуть 4000 ротних і вони понюхають пороху, тоді можна буде оголосити мобілізацію і навалитися на лугандон. Тоді кацапи не зможуть завести у лугандон достатню кількість "іхтамнєтов", щоб нас зупинити.
Голвне, щоб після оголошення мобілізації ті, хто найголосніше кричать про наступ, не опинилися у черзі на польському кордоні!
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Порошенко не дурень і добре знає що робить.
Дозволите екскурс в історію?
За Веймарськими угодами Германії заборонялося мати армію понад 100000. Що зробив Гітлер? В цій 100000 армії вивчив кожного рядового так, щоб він був готовим унтером, а потім, як настав час, звявив про вихід з угоди і оголосив мобілізацію. Професійних, досвідчених солдатів призначив утрерофіцерами і вони почали школити призовників. За 3 тижні Германія мала 1000000 боєздатну армію, бо за великим рахунком армія тримається на молодших командирах, якщо вони є, обстріляні і чуйку мають коли скомандувати "бігом", коли "лягай" а коли "окопатися" - армія є, якщо досвідчених молодших командирів немає це натовп зі зброєю.
Поки Англія та Франція роздуплилися, зробити німцям вони вже нічого не могли.
Зараз Порошенко, як главком, робить те саме. Думаю із 150000 контрактників половина має досвід та вміння достатні для того щоб командувати відділенням, серед дємбєлєй знайдеться їм 75000 заступників-єфрейторів.
Не обов'язково тримати мільйонну армію, війни не починаються раптово, поки кацапи перекидатимуть війська до нашого кордону буде місяць-півтора щоб повторити німецький фокус, тож, думаю, Україна може спати відносно спокійно.
Коли буде все готово, коли пройдуть обкатку резервісти офіцери, коли із 10000 що нині призивають відберуть 4000 ротних і вони понюхають пороху, тоді можна буде оголосити мобілізацію і навалитися на лугандон. Тоді кацапи не зможуть завести у лугандон достатню кількість "іхтамнєтов", щоб нас зупинити.
Голвне, щоб після оголошення мобілізації ті, хто найголосніше кричать про наступ, не опинилися у черзі на польському кордоні!
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Якщо ви чогось не розумієте, то причиною може бути і брак ваших знань.
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поэтому остаётся только второе
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Не это-ли достижения вяликой?
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Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. Кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. Путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники Путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.
В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны. В последнее мгновение земной жизни Иса Мунаев успел спасти шестерых, когда мины начали сыпаться, по опыту своему он понял, в какую сторону это все летит, и закрыл собой группу из шести человек.
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http://www.unian.ua/society/1750066-chi-pidtrimuete-vi-blokadu-l-dnr-opituvannya-unian.html
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террористов - уничтожают!
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Щойно ·
Завтра Рада Європи розгляне дані щодо загострення ситуації в АТО
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Так шо, завтра вже можна проводити вибори?
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чтобы у любого, кто поднял руку на Украину не возникало иллюзий,
будто бы с ним будут торговаться или договариваться...
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ага, это первый признак прекращения огня.
дебилы блять
обедают, разогревая еду на украинском бесплатном электричестве и газу.
патроны подвозят
признак...
признак дебилизма нашей власти.
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