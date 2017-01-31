 Мининфраструктуры подготовило транспорт на случай, если будет принято решение об эвакуации жителей Авдеевки, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.
"Министерство инфраструктуры организовало свой штаб, с полной координацией с ГСЧС, МВД. Обеспечили транспортные средства на случай, если будет принято решение об эвакуации", - сказал он.
Он также выразил надежду, что украинское командование примет адекватные меры по данной ситуации.
"Мне как министру и, в первую очередь, гражданину Украины очень болит, что российские оккупанты хотят создать новое Алеппо в центре Европы", - добавил он.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
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просто очередной договорняк
иначе бы климким сейчас в мариуполе с датским принцем сопли не пускал
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Берлин и Авдеевка: политика преднамеренного убийства
Президенту Украины Петру Порошенко пришлось прервать свой визит в Германию из-за обострения ситуации вокруг Авдеевки. Конечно же, поездка Порошенко в Берлин и новое обострение - это вовсе не совпадение. Это - очередной "сигнал" оккупанта, Владимира Путина.
Путин не может не замечать, что в последние недели европейские лидеры куда более уверенно и жестко поддерживают Украину, чем это было до вступления в должность нового президента Соединенных Штатов. О том, что санкции против России не могут быть отменены до выполнения Минских соглашений, теперь говорит отнюдь не только федеральный канцлер Ангела Меркель, которая и ранее придерживалась этой же позиции. Об этом заявил и президент Франции Франсуа Олланд, старавшийся чрезмерно не обострять отношения с Москвой. И новый министр иностранных дел ФРГ, лидер социал-демократов Зигмар Габриэль выступил со схожим заявлением. Если вспомнить, что еще недавно Габриэль летал в Москву и встречался с Путиным, а его предшественник на посту главы немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер - тоже социал-демократ - выступал с идеей постепенного ослабления санкций, то мы увидим, как изменилась позиция "умеренных".
В этом, честно говоря, не наша заслуга. В этом заслуга нового американского президента. Защита ценностей, сохранение принципов международного права, необходимость придерживаться достигнутых договоренностей - теперь эта важная часть европейской политической идентичности. Еще вчера Вашингтон убеждал европейцев не менять ценности на торговые преференции. Сегодня европейцы стараются доказать новой американской администрации, что политический процесс нельзя подменить "сделками" - даже если помимо заключения сделок ты ничему не обучен. Так меняется мир.
Но Путину важно доказать, что европейцы не могут урегулировать украинский кризис и "выкурить" его с оккупированных территорий при помощи Минского процесса и санкций. Обострение в Авдеевке прочитывается очень просто: европейцы ни на что не способны, украинцы тоже, давить на нас не нужно, можем ответить и опять начать убивать украинцев. Пусть вмешаются американцы и заключат с нами "сделку". Мы расскажем, что нам нужно. Торговаться будем с Трампом.
Этой политике преднамеренного убийства можно противостоять только с помощью европейской солидарности и украинской готовности защищать страну от коварного и жесткого врага. Нельзя допустить, чтобы кто-либо заключал "сделки" за наш счет. И это - не только в наших интересах, но и в интересах всей Европы. Потому что если сегодня заключат "сделку" за счет украинцев, то завтра - за счет всех остальных.
Виталий Портников
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