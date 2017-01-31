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 Политика Украины, Происшествия
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 Шахта "Бутовка", Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за Донецкий аэропорт, - Мотузяник

Украинские позиции возле шахты "Бутовка" и населенных пунктов Опытное и Пески (Донецкая область) попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за Донецкий аэропорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, "очень неспокойно" на правом фланге Авдеевки. "Противник перебросил в район Спартака и район Донецкого аэропорта дополнительное танковое подразделение и вчера бросил его в бой. Позиция "Шахта Бутовка", населенные пункты Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за Донецкий аэропорт", - сказал он.

По информации Мотузяника, на этих рубежах также продолжаются активные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны противника. "Традиционно враг открывает огонь с большого расстояния и прямо из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка", - отметил он. По его словам, на левом фланге Авдеевки - возле Донецкой фильтровальной станции, Крутой Балки, Каменки - также продолжаются перестрелки; по сравнению с 29 января здесь накануне было несколько спокойнее.

Также довольно неспокойная обстановка, как сообщил Мотузяник, складывается на Светлодарской дуге и под Горловкой: речь идет о Зайцево и Верхнеторецком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Залищук предлагает собрать парламент на внеочередное заседание из-за ситуации в Авдеевке

Напомним, 31 января Президент Украины Петр Порошенко собирает военный комитет Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения ситуации в Авдеевке.


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Alexey Alexios Lipiridi
31 хв. · Kyiv ·

Это МЧС Украины разворачивает палатки для обогрева и питания местных жителей.
Это центральная власть Украины координирует действия по помощи местным жителям.
Это местная власть Украины направляет автобусы для эвакуации и выделяет места для расселения местных жителей.

Это вооруженные силы Украины отбивают атаки безмозглых дэнэристов и помогают спастись местным жителям.
Это волонтеры Украины потянулись огромным потоком в смертельную опасность, отвозя то, что передал НАРОД УКРАИНЫ нашим защитникам и местным жителям.
Вся Украина спасает регион от того зла, который творят нелюди.
Запомните это, жители прифронтовой зоны. Только с Украиной у вас есть возможность жить. Запомните это. Добро - оно на нашей стороне, а зло - летит из рос-лднр.
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это агония ДНР и России и психозы Путина и Шойгу
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Вже прийшов час щоб зло полетіло до терористів в гості.
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сколько вас пациентов сегодня к врачу не попало...?
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правильно делает Украина, нужно еще 10 к точек У и сцука просто выжечь там все до ростова
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Нее - для свинособак свиноссцылки - другим гони не верят .
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А за рулями "Ураганов" - негры! И тишина-а-а....
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Ну да, прямо в центр города

Дальность стрельбы минимальная, м 8000 (10 000)
Дальность стрельбы максимальная, м 35 800
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Очень бы хотелось. Лишь бы местные дончане увалили подальше от быдла с градами, прячущегося в жилых кварталах. И к х.ям сравнять с землей
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Так и с фашистами поступали... И города сравнивали с землёй. Да и та же паРаша что с Грозным и с Алеппо сделала???!!!,
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Юлька с Савченко радуются, потирая ручки. То-то ее не было видно и слышно, готовилась и знала, что что-то готовится, стерва
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что там надя говорила про "просить прощения"...?
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Эта змея подколодная поехала в Америку со своими спичами про Порошенко и коррупцию.
а потом ее будут долго искать, как искали во время агрессии России на Грузию, чтобы узнать ее мнение. Спряталась, а через неделю вылезла: мы за целостность Грузии, и ни слова о Путине и агрессии.
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наши танки успели доехать до линии соприкосновения?
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Будь проклята эта рашисткая нечисть во главе с путлером, заливающая кровью нашу землю и принесшая в Украину столько смертей.
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какие меры приняты по уничтожению вражеских танков?
Пора от статистики количества обстрелов и атак на наши позиции перейти к констатации контрмер, позволивших нейтрализовать атакующих.
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А Порошкеко,Муженко, ТУрчинов + примкнувшая к ним Геращенко очередной раз озаботились и указали ОБСЕ на нарушение МИнских соглашений. Наверно нашими стугнами как и молотами только воробьев пугать. И то с трудом. Танки не ведут навесной огонь. То где наши противотанковые средства? Запрещены Минском? Что это за "одна из самых сильных армий Европы", которую растреливают с танков а информации, что хотя бы один такт подбит нет.
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Надо договариватся и думаю что наш уважаемый Президент Петр Алексеевич найдет выход из этого положения.Главное не провоцировать другую сторону.
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Знатно соснул!!!Тебе за посты шоколадками платят или налом?
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Конечно , нужен очередной договорняк. Вот на это Петр Алексеевич мастер. Не провоцировать другую сторону, согласиться с насильником и постараться получить удовольствие. Петр Алексеевич уже так почти 3 года делает этим пиздоватым Мнском. Сейчас под Авдеевкой видим результат этого процесса.
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Можно и нужно измотать орков в кровопролитных боях ,а затем ударить со всей силой .
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С треском провалились кацапские жопы под Чечню . А позиции ,, навуходоноросцов ,, уже не их .
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Там есть статья лучше - В Калуге пенсионер убил друга, узрев в нем "агента США"
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А где Захарченко? Должен же быть на белом коне при крестах на передовой. В подвале отсиживается?
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дома сидит. На лифте боится, а пешком не может.
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Вот в такие моменты и видно как рать шоколадная готова.
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Helgi Sharp
6 хв. ·
Информация для киевлян:
31 января - 1 февраля будет работать пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Авдеевки.
Пункт сбора работает на улице Строителей, 6 (Днепровский район). Здесь будет проходить сбор теплых вещей, продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости.1 февраля в 17:00 будет отправлена первая машина с помощью.
* * *
Свежая инфа по боям: В результате контрнаступательных действий, удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. Взяли реально много новых мест.
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смотри пеця, народ достало твоё бебебе- делай что-нибудь. Бежать то некуда
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Helgi Sharp
9 хв ·

Информация для киевлян:
31 января - 1 февраля будет работать пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Авдеевки.
Пункт сбора работает на улице Строителей, 6 (Днепровский район). Здесь будет проходить сбор теплых вещей, продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости.1 февраля в 17:00 будет отправлена первая машина с помощью.
* * *
Свежая инфа по боям: В результате контрнаступательных действий, удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. 72 бригада ВСУ взяла реально много новых мест.
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а что круче- танк или ПТУР, кому в кого попасть легче?
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Конечно танк круче, особенно Т-64БМ "Булат" защищенный "Ножом", ему ПТУРы типа Фагот вообще до жопы. Оператора ПТУР может спасти только скрытность, если повезет.
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Прям дежавю. Откройте любую тему про Дебальцево, про Аэропорт, про любое из событий того времени. Точно такие же победоносные реляции. ТАк же шкварят русню. И все те же ники))))))) ПОэтмоу не думаю, что стоит радоваться раньше времени. А то еще "северные" ветра подуют, и опять придется рассказывать, что это было плановое отступление. Хотя. ТУт скушают. Еще и скажут, что выстояли, только благодаря Порошенко)
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он лепить не может - так как он и есть материал для питуха...
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Откроем блть Славянск, Дзержинск, Мариуполь, Марьинку, Светлодарку, Широкино, вспомним ваши походы на Лондон, иди в спам говно.
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Так чего до сих пор не в Киеве? Медалек же уже наштамповали. Добро пропадает.
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счас бы санкции усилить... но в лучшем случае выразят озабоченность или глубокую озабоченность...
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Та конечно. Одни рогатки и остались. Сколько платят?
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чего ты этого гвнюка слушаешь? на ..уй его посылай и в спам.
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Влада та її посіпаки збирають РНБО тільки тоді, коли смажений півень їх в сраааку клюне.
А де визначена СТРАТЕГІЯ по поверненню окупованих територій (про Крим взагалі мовчать) , по забезпеченню НАСПРАВДІ нашого війська всім необхідним, де підтримка НАШИХ біженців, а не з Сирії ? Де взагалі продумані ПЛАНИ на майбутнє та реалізація хоча б яких кроків ? Про корупцію та контрабанду вже всі можливі слова та матюки у роті застрягли.
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Тю, йопта, какие проблемі - отойдите на 15 км... Уже ш біло так
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Є і ПРИЄМНІ НОВИНИ:

"Находящийся в Донецке один из основателей вооруженного формирования "Бригада "Восток" ДНР" Александр Ходаковский заявил, что среди погибших - один из "комбатов" сепаратистов Иван Балакай (позывной "Грек"). Украинская разведка такие данные подтверждает."
Бажаю всім нам, щоб таких новин було якомога БІЛЬШЕ.
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иии на ...уй вафел троляцко кацапский.защекан обдрыщенский
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Естественно Генштаб, не мог предположить такой разворот событий, поэтому за 2 года так и не додумались заминировать территорию.
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А если из жилых кварталов Кишинёва откроют огонь по Одессе - то вы тоже не будете уничтожать огневые точки.
А если из жилых кварталов Гомеля откроют артиллерийский огонь по Киеву - то вы тоже не будете уничтожать врагов
А если из Воронежа откроют огонь по Харькову - то вы тоже будете звонить Меркельше и просить выразить обеспокоенность.
Членососы из банды "пархатого кондитера" - идите на Х.Й
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Сука а где же хваленные птрк Стугна. Ни разу не видел что бы они были на передовой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШахта "Бутовка", Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за Донецкий аэропорт, - Мотузяник
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