 Шахта "Бутовка", Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за Донецкий аэропорт, - Мотузяник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
По его словам, "очень неспокойно" на правом фланге Авдеевки. "Противник перебросил в район Спартака и район Донецкого аэропорта дополнительное танковое подразделение и вчера бросил его в бой. Позиция "Шахта Бутовка", населенные пункты Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за Донецкий аэропорт", - сказал он.
По информации Мотузяника, на этих рубежах также продолжаются активные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны противника. "Традиционно враг открывает огонь с большого расстояния и прямо из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка", - отметил он. По его словам, на левом фланге Авдеевки - возле Донецкой фильтровальной станции, Крутой Балки, Каменки - также продолжаются перестрелки; по сравнению с 29 января здесь накануне было несколько спокойнее.
Также довольно неспокойная обстановка, как сообщил Мотузяник, складывается на Светлодарской дуге и под Горловкой: речь идет о Зайцево и Верхнеторецком.
Напомним, 31 января Президент Украины Петр Порошенко собирает военный комитет Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения ситуации в Авдеевке.
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31 хв. · Kyiv ·
Это МЧС Украины разворачивает палатки для обогрева и питания местных жителей.
Это центральная власть Украины координирует действия по помощи местным жителям.
Это местная власть Украины направляет автобусы для эвакуации и выделяет места для расселения местных жителей.
Это вооруженные силы Украины отбивают атаки безмозглых дэнэристов и помогают спастись местным жителям.
Это волонтеры Украины потянулись огромным потоком в смертельную опасность, отвозя то, что передал НАРОД УКРАИНЫ нашим защитникам и местным жителям.
Вся Украина спасает регион от того зла, который творят нелюди.
Запомните это, жители прифронтовой зоны. Только с Украиной у вас есть возможность жить. Запомните это. Добро - оно на нашей стороне, а зло - летит из рос-лднр.
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Дальность стрельбы минимальная, м 8000 (10 000)
Дальность стрельбы максимальная, м 35 800
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а потом ее будут долго искать, как искали во время агрессии России на Грузию, чтобы узнать ее мнение. Спряталась, а через неделю вылезла: мы за целостность Грузии, и ни слова о Путине и агрессии.
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Пора от статистики количества обстрелов и атак на наши позиции перейти к констатации контрмер, позволивших нейтрализовать атакующих.
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6 хв. ·
Информация для киевлян:
31 января - 1 февраля будет работать пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Авдеевки.
Пункт сбора работает на улице Строителей, 6 (Днепровский район). Здесь будет проходить сбор теплых вещей, продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости.1 февраля в 17:00 будет отправлена первая машина с помощью.
* * *
Свежая инфа по боям: В результате контрнаступательных действий, удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. Взяли реально много новых мест.
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9 хв ·
Информация для киевлян:
31 января - 1 февраля будет работать пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Авдеевки.
Пункт сбора работает на улице Строителей, 6 (Днепровский район). Здесь будет проходить сбор теплых вещей, продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости.1 февраля в 17:00 будет отправлена первая машина с помощью.
* * *
Свежая инфа по боям: В результате контрнаступательных действий, удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. 72 бригада ВСУ взяла реально много новых мест.
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А де визначена СТРАТЕГІЯ по поверненню окупованих територій (про Крим взагалі мовчать) , по забезпеченню НАСПРАВДІ нашого війська всім необхідним, де підтримка НАШИХ біженців, а не з Сирії ? Де взагалі продумані ПЛАНИ на майбутнє та реалізація хоча б яких кроків ? Про корупцію та контрабанду вже всі можливі слова та матюки у роті застрягли.
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"Находящийся в Донецке один из основателей вооруженного формирования "Бригада "Восток" ДНР" Александр Ходаковский заявил, что среди погибших - один из "комбатов" сепаратистов Иван Балакай (позывной "Грек"). Украинская разведка такие данные подтверждает."
Бажаю всім нам, щоб таких новин було якомога БІЛЬШЕ.
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А если из жилых кварталов Гомеля откроют артиллерийский огонь по Киеву - то вы тоже не будете уничтожать врагов
А если из Воронежа откроют огонь по Харькову - то вы тоже будете звонить Меркельше и просить выразить обеспокоенность.
Членососы из банды "пархатого кондитера" - идите на Х.Й
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