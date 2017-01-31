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 Политика Украины
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 "Люди получают горячее питание и чай. Средняя температура в квартирах +15. Паники в городе нет", - Жебривский о ситуации в Авдеевке

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявляет, что ситуация в Авдеевке контролируемая, паники среди местных жителей нет.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Авдеевки получают горячее питание и чай. Нацполиция организовала достаточное количество патрулей для обеспечения в городе порядка. Социальные работники и участковые инспекторы постоянно работают с жителями. Паники в городе нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время в Авдеевку будет доставлена гуманитарная помощь от Красного Креста, - Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ

Благодаря Авдеевскому Коксохиму и Musa Magomedov, продолжаем поддерживать в теплосети надлежащую температуру. Средняя температура в квартирах 15 градусов тепла. Все коммунальные службы города обеспечены горючим.

Спасибо #Каритас за палатки для обогрева и продукты. Спасибо Днепр за большую фуру продуктов питания. Спасибо Славянск за средства гигиены и продукты. Спасибо Бахмут за теплую обувь и одеяла. Спасибо #ВСУ и #Нацгвардии за огромную опретивную помощь. Спасибо волонтерам за самоотверженность! Спасибо #Украина за искренность, теплоту, поддержку и помощь!", - написал Жебривский.

Также читайте: "Вывозим из Авдеевки людей с особыми потребностями и тяжелобольных. Полностью готовы к полномасштабной эвакуации на случай ее объявления", - Жебривский

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
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Может потому что курили и пиво в подворотне пили вместо школы?
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Чому не починається евакуація? Влада неспроможна прийняти рішення?
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Москаль москальом, а мову, падло, швидко вивчило, коли треба.
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Кацапоїд, то така паскудна істота, як щури - якщо треба, пристосується будь до чого.
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Да, старый и вялый прибор поперек морды КАЦАПНЕ!
Вас НЕ ПОБЕДИТЬ - задолбаються снег глотать.
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Уже сюда прискакало испражняться. Туалет в кремле, геть звiдси!
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Спасибо Пеца за то, что платил в рашке налоги, которые шли на Грады...которыми утюжат украинцев.
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То придурком засмерділо, порохоботом, що кормиться липецьким шоколадом.
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Та прямо все Грады на его деньги построены.
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Я отвечать не буду, потому что вы переходите на оскорбления.
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Про среднюю температуру.... навеяло анекдот:

Середня зарплата в Україні - це коли одна людина отримує 500.000 грн а 100 інших по 1500. Тоді в середньому вони отримують 6000 грн.
А тепер більш зрозуміло: у Петра 10 яблук, а в Івана 0 - в середньому в них по 5 яблук. Чиновники їдять м'ясо а я капусту - в середньому ми їмо голубці. Дружина директора Лариса спить з усіма, а касирка Галя не дає нікому, але в середньому вони обидві курви... Так і живемо!
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бум сподіватись, що з температурою трохи інакше і люди дадуть собі ради. Бо це уявити важко, кинь усе і тікай, невідомо де і як надавго, і чи буде до чого вертатися
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то просто жахіття... людей насправді шкода, але чого вони хотіли заграючи із чортом?
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Я впевнена, що такого ніхто не сподівався, навіть та частина що бігала з плакатами "путінвведи" мріяла, що ось ""введе"" роздасть їм якісь вигоди і буде їм мир та щастя.
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ага,у мальчика Пети 10 яблок,у мальчика Вовы 8 яблок,у мальчика Васи соль в попе. Вопрос,кто последним бежал из колхозного сада?))))
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У Ахметова призывают прекратить бои в районе Авдеевки

Метинвест призывает все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия

Третьи лица, заявляющие ? за что гудят ?

В случае полной остановки АКХЗ под угрозой окажется отопление всего города Авдеевка. В настоящий момент в городе отсутствует электричество и водоснабжение. "Группа Метинвест призывает все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия для осуществления ремонта линии электропередач и возобновления подачи электричества и воды в город", - отмечается в заявлении.
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в Кремль пусть обратятся, может и уйдут орки подальше, не бесплатно конечно
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А де подяка профільним міністерствам, які повинні вирішувати такі питання?
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Донбасс отделился что бы уголь Украине дешевле продавать, чем уголь из Африки.А коксохим это что за байда, там уголь обогащают или что ?Наверное дорого зарплату платить стало. Все таки 3 200 гривен это вам не 2 000 фублей.
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Они чего-то испугались, когда Порох поехал к Канцлерине; и чтобы сорвать переговоры, устроили этот бой.
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У меня дома +16. И ничего,приходится экономить.
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а у нас издеваются суки + 31 уже две с полониной недели... и это кругом открыты окна...
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А дайте список нардепов из Оппоблока, которые там сидят и помогают разруливать ситуацию, - это же их электорат. Может, Бойко вышку какую продаст, и завезет солярку для генераторов
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Не чрезвычайное положение, а комендантский час .
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Alexey Alexios Lipiridi
31 хв. · Kyiv ·

Это МЧС Украины разворачивает палатки для обогрева и питания местных жителей.
Это центральная власть Украины координирует действия по помощи местным жителям.
Это местная власть Украины направляет автобусы для эвакуации и выделяет места для расселения местных жителей.

Это вооруженные силы Украины отбивают атаки безмозглых дэнэристов и помогают спастись местным жителям.
Это волонтеры Украины потянулись огромным потоком в смертельную опасность, отвозя то, что передал НАРОД УКРАИНЫ нашим защитникам и местным жителям.
Вся Украина спасает регион от того зла, который творят нелюди.
Запомните это, жители прифронтовой зоны. Только с Украиной у вас есть возможность жить. Запомните это. Добро - оно на нашей стороне, а зло - летит из рос-лднр.
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Бесполезно,там ватные каналы в той же Авдеевке круглые сутки варят мозг ,шо обстреливает ВСУ,минстець задроканный даже на нашей территорри в донбассе ни хрена не делает,содержит ботоферму в розовых очках вещать про перемогу и все
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А вот выгнать Стеця За трансляции ватных каналов надо!
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И чтобы каждый вагон, каждая фура - прибыли к террористам!

Наши убийцы должны быть сыты и укомплектованы!
Мы ведь для того воюем, чтобы марионетки Кремля в Киеве и Донбассе обрастали жиром!
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паники нет, торгуем с орками дальше..спасибо...
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А чому їхні чоловіки ще не воюють за свою землю в першій Авдіївській бригаді???!!!
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воевали - но с другой стороны,уже прикопаны наверное
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Авдеевские мужики тоже нуждаются в помощи?
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Про среднюю температуру мне понравилось.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Люди получают горячее питание и чай. Средняя температура в квартирах +15. Паники в городе нет", - Жебривский о ситуации в Авдеевке
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