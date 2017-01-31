 "Люди получают горячее питание и чай. Средняя температура в квартирах +15. Паники в городе нет", - Жебривский о ситуации в Авдеевке

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Жители Авдеевки получают горячее питание и чай. Нацполиция организовала достаточное количество патрулей для обеспечения в городе порядка. Социальные работники и участковые инспекторы постоянно работают с жителями. Паники в городе нет.
Благодаря Авдеевскому Коксохиму и Musa Magomedov, продолжаем поддерживать в теплосети надлежащую температуру. Средняя температура в квартирах 15 градусов тепла. Все коммунальные службы города обеспечены горючим.
Спасибо #Каритас за палатки для обогрева и продукты. Спасибо Днепр за большую фуру продуктов питания. Спасибо Славянск за средства гигиены и продукты. Спасибо Бахмут за теплую обувь и одеяла. Спасибо #ВСУ и #Нацгвардии за огромную опретивную помощь. Спасибо волонтерам за самоотверженность! Спасибо #Украина за искренность, теплоту, поддержку и помощь!", - написал Жебривский.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
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Если Трамп нас не убьет, он сделает нас сильнее.
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Вас НЕ ПОБЕДИТЬ - задолбаються снег глотать.
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Середня зарплата в Україні - це коли одна людина отримує 500.000 грн а 100 інших по 1500. Тоді в середньому вони отримують 6000 грн.
А тепер більш зрозуміло: у Петра 10 яблук, а в Івана 0 - в середньому в них по 5 яблук. Чиновники їдять м'ясо а я капусту - в середньому ми їмо голубці. Дружина директора Лариса спить з усіма, а касирка Галя не дає нікому, але в середньому вони обидві курви... Так і живемо!
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Метинвест призывает все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия
Третьи лица, заявляющие ? за что гудят ?
В случае полной остановки АКХЗ под угрозой окажется отопление всего города Авдеевка. В настоящий момент в городе отсутствует электричество и водоснабжение. "Группа Метинвест призывает все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия для осуществления ремонта линии электропередач и возобновления подачи электричества и воды в город", - отмечается в заявлении.
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31 хв. · Kyiv ·
Это МЧС Украины разворачивает палатки для обогрева и питания местных жителей.
Это центральная власть Украины координирует действия по помощи местным жителям.
Это местная власть Украины направляет автобусы для эвакуации и выделяет места для расселения местных жителей.
Это вооруженные силы Украины отбивают атаки безмозглых дэнэристов и помогают спастись местным жителям.
Это волонтеры Украины потянулись огромным потоком в смертельную опасность, отвозя то, что передал НАРОД УКРАИНЫ нашим защитникам и местным жителям.
Вся Украина спасает регион от того зла, который творят нелюди.
Запомните это, жители прифронтовой зоны. Только с Украиной у вас есть возможность жить. Запомните это. Добро - оно на нашей стороне, а зло - летит из рос-лднр.
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Наши убийцы должны быть сыты и укомплектованы!
Мы ведь для того воюем, чтобы марионетки Кремля в Киеве и Донбассе обрастали жиром!
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