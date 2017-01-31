 В ближайшее время в Авдеевку будет доставлена гуманитарная помощь от Красного Креста, - Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ

Об этом он сказал в прямом эфире радио Армия ФМ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нами организована связь с Красным Крестом о предоставлении гуманитарной помощи, в том числе вещами для обогрева, и в ближайшее время это все будет доставлено в Авдеевку", - сказал Лямзин.
Он также отметил, что Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ делает все возможное для гражданского населения.
"Наш представитель приобщается ко всем рабочим совещаниям и организациям, которые будут заниматься ликвидацией последствий обстрелов. Но пока не будет объявлен режим тишины, мы ничего сделать не сможем. Как только будет объявлен и подтвержден режим тишины, наше Управление гражданско-военного сотрудничества готово оказать помощь ремонтным бригадам в возобновлении электро, газо-, водоснабжения Авдеевки", - сказал Лямзин.
697 13
Материалы по теме: Бои под Авдеевкой
Москаль предлагает Гройсману отправить в Авдеевку 200 вагонов леса, остановленного на границе(65)
Утром боевики получили по зубам, - пресс-секретарь 72 ОМБр о попытке террористов атаковать Авдеевку(103)
Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы запланированы на 1 февраля, - МИД Беларуси(28)
Троян поручил подготовить резерв полицейских сил, которые при необходимости смогут быстро прибыть в Авдеевку. ФОТО(35)
Красный Крест: Мы ждем от Москвы списка гуманитарных грузов для Украины(9)
Нардеп Залищук предлагает собрать парламент на внеочередное заседание из-за ситуации в Авдеевке(82)
Боевики не соблюдают договоренности о режиме тишины в Авдеевке с 12.00, - Генштаб(45)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Авдіївка утримуються в готовності 80 автобусів, які одночасно можуть евакуювати до 3 тис чоловік.
сплановано роботу двох електропоїздів
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить