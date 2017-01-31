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 Политика Украины
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 В ближайшее время в Авдеевку будет доставлена гуманитарная помощь от Красного Креста, - Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ

Представитель Управления граждански-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Владимир Лямзин заявил, что скоро в Авдеевку прибудет гуманитарная помощь от Красного Креста.

Об этом он сказал в прямом эфире радио Армия ФМ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нами организована связь с Красным Крестом о предоставлении гуманитарной помощи, в том числе вещами для обогрева, и в ближайшее время это все будет доставлено в Авдеевку", - сказал Лямзин.

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Он также отметил, что Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ делает все возможное для гражданского населения.

"Наш представитель приобщается ко всем рабочим совещаниям и организациям, которые будут заниматься ликвидацией последствий обстрелов. Но пока не будет объявлен режим тишины, мы ничего сделать не сможем. Как только будет объявлен и подтвержден режим тишины, наше Управление гражданско-военного сотрудничества готово оказать помощь ремонтным бригадам в возобновлении электро, газо-, водоснабжения Авдеевки", - сказал Лямзин.

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спасиба Ахметову что не стал мешать красному кресту
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так он лучшее через свои магазины продаст..
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Допомога має поступати в місця куди будуть евакуйовуватись мешканці Авдіївки, а в самій Авдіївці вже не має бути місцевих до кінця дня!
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так это впопучленцы полигон под гуманитарку готовили ???
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IgorGirkin ‏@GirkinGirkin 4 часа назад

Авдіївка утримуються в готовності 80 автобусів, які одночасно можуть евакуювати до 3 тис чоловік.
сплановано роботу двох електропоїздів
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....а где сердобольный @баный ахметка с гуманитарной?
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А дайте список нардепов из Оппоблока, которые там сидят и помогают разруливать ситуацию, - это же их электорат. Может, Бойко вышку какую украденную продаст, и завезет солярку для генераторов
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А чому їхні чоловіки ще не воюють за свою землю в першій Авдіївській бригаді ЗСУ???!!!
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Да вы что! А сепарам может нужнее? А, красный крест!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшее время в Авдеевку будет доставлена гуманитарная помощь от Красного Креста, - Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ
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