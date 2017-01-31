 Утром боевики получили по зубам, - пресс-секретарь 72 ОМБр о попытке террористов атаковать Авдеевку

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире 5 канала сообщила пресс-секретарь 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук.
По ее словам, снаряды террористов летят примерно на 40 км.
"ВСУ утром отбили атаку боевиков, они получили по зубам", - сказала Мокренчук.
Она добавила, что те местные жители, у которых есть автомобили самостоятельно покидают город.
Отвечая на вопрос, смогут ли удержать Авдеевку силы АТО, она ответила: "А что у кого-то есть сомнения? Пусть приедут сюда и посмотрят".
Мокренчук также прокомментировала недостоверную информацию росссийских пропагандистских СМИ, что якобы под контроль город взяли террористы: "Предлагаю купить губозакаточную им машинку и идти домой!"
Мокренчук уточнила, что местным жителям и военным не хватает средств гигиены и теплой одежды.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
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и это пишут те - кто читал ё-деклорации укр патриотов которые пришли к власти на крови скачущего быдла )) Ржака.
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Этой политике преднамеренного убийства можно противостоять только с помощью европейской солидарности и украинской готовности защищать страну от коварного и жесткого врага. Нельзя допустить, чтобы кто-либо заключал "сделки" за наш счет. И это - не только в наших интересах, но и в интересах всей Европы. Потому что если сегодня заключат "сделку" за счет украинцев, то завтра - за счет всех остальных. - В. Портников
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