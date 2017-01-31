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 Утром боевики получили по зубам, - пресс-секретарь 72 ОМБр о попытке террористов атаковать Авдеевку

Пророссийские наемники обстреляли больницу в Авдеевке Донецкой области из тяжелого вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире 5 канала сообщила пресс-секретарь 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук.

По ее словам, снаряды террористов летят примерно на 40 км.

"ВСУ утром отбили атаку боевиков, они получили по зубам", - сказала Мокренчук.

Она добавила, что те местные жители, у которых есть автомобили самостоятельно покидают город.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отвечая на вопрос, смогут ли удержать Авдеевку силы АТО, она ответила: "А что у кого-то есть сомнения? Пусть приедут сюда и посмотрят".

Мокренчук также прокомментировала недостоверную информацию росссийских пропагандистских СМИ, что якобы под контроль город взяли террористы: "Предлагаю купить губозакаточную им машинку и идти домой!"

Мокренчук уточнила, что местным жителям и военным не хватает средств гигиены и теплой одежды.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.



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Чета это все мне не нравится... В свое время на весь Коленовстан рассказывали, что взяли ДАП, хотя обезьян там не было. Рассказывали про Углегорск и Дебальцево. Все повторяется. Ничего нового. Сейчас Писькин заявил про Авдеевку.
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Ухаахааа)))) Опять чего то волонтерам не хватает ))) бгггггг.
и это пишут те - кто читал ё-деклорации укр патриотов которые пришли к власти на крови скачущего быдла )) Ржака.
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Просто Путин обиделся на Трампа а орки это просто расходный материал..
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не знаю..может они поговорили не так и не поняли друг друга, надеюсь...ЗСУ имеют достаточно аргументов..
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"...боевики запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление..." Как это по нашенски...,по советски. " Неужели кто- ещё верит им? Из информации неизвестно -согласились ли войска Украины на "режим тишины? Что касается реакции американцев- надеюсь, что Трампа проинформируют -какова ситуация.И восторги и надежды РФ на Трампа сильно поубавятся...
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...Путину важно доказать, что европейцы не могут урегулировать украинский кризис и "выкурить" его с оккупированных территорий при помощи Минского процесса и санкций. Обострение в Авдеевке прочитывается очень просто: европейцы ни на что не способны, украинцы тоже, давить на нас не нужно, можем ответить и опять начать убивать украинцев. Пусть вмешаются американцы и заключат с нами "сделку". Мы расскажем, что нам нужно. Торговаться будем с Трампом.
Этой политике преднамеренного убийства можно противостоять только с помощью европейской солидарности и украинской готовности защищать страну от коварного и жесткого врага. Нельзя допустить, чтобы кто-либо заключал "сделки" за наш счет. И это - не только в наших интересах, но и в интересах всей Европы. Потому что если сегодня заключат "сделку" за счет украинцев, то завтра - за счет всех остальных. - В. Портников
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Странно, что там люди еще живут. Это же насколько должно быть наплевательское отношение к жизни, чтобы остаться....
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А пьосіков заявив, шо опочлєнци щось там відбили.
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Орки перебрасывают с луганды подкрепления под дебальцево и донецк...земля перепахана снарядами... надо бы удобрить)))
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Слава Украіне! Украінцы першы народ, што ўрэшце наважыўся паказаць гэтым гібрыдным "славянам" іхняе сапраўднае месца, што побач з парашаю!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтром боевики получили по зубам, - пресс-секретарь 72 ОМБр о попытке террористов атаковать Авдеевку
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