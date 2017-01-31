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Все про:дети (2922) Донецк (7247) Мариуполь (3966) похищение (1157) школа (1643) Донецкая область (3619)

 Дедушка и бабушка вывезли ребенка из Мариуполя в оккупированный Донецк тайком от матери

Из Мариуполя (Донецкая область) школьника без ведома матери вывезли в оккупированный Донецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, к полицейским обратилась уроженка Донецка 1983 года рождения, которая сейчас живет в поселке Старый Крым вместе со своим 10-летним сыном. Женщина заявила, что ребенок пошел в школу и не вернулся. Позже ей позвонил неизвестный и сообщил, что мальчик находится в Донецке.

Полицейские выяснили, что женщина раньше жила в Донецке вместе с мужем и сыном. Мужчина воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ДНР" и погиб в августе 2016 года. После этого дончанка вместе с ребенком переехала в Мариуполь.

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В Донецке остались дедушка и бабушка мальчика по материнской линии. Полицейские выяснили, что именно они забрали мальчика из школы и, воспользовавшись документами на право пересечения границы, которые ранее подписала мать, ребенка вывезли через КПВВ села Пищевик. Дедушка мальчика, дончанин 1953 года рождения, заявил, что ребенок будет жить и учиться в Донецке.
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З.Ы. Интересно, как они через КПП прошли.
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они забрали мальчика из школы и, воспользовавшись документами на право пересечения границы, которые ранее подписала мать, ребенка вывезли через КПВВ села Пищевик.Источник: http://censor.net.ua/n425707
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да видел. Только почему пропускают в ту сторону даже с такими документами. Еще кстати доверенность была выдана давно. Опять подтверждение - надо делать пропуск только в одну сторону - для беженцев.
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Нормуль.
Папашка летом издох, нехай и эта личинка там обитает.
Гены.
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у вас таких старых совковых имбицилов пол-страны,малята
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А ты
видать Даун новой породы,махровый ПИНДОС??
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Как показывает практика у вас их тоже хватает! )))))))
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да, добрые такие дедушка с бабушкой - скрепные, в СССССР детинацку повели на заклание
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твари.. старые пердуны и калошы совок и мрази.... повезли пацана на мясо к Ху..ло вот таких дедушек и бабушек в первую очередь если освободим захваченную часть Димбассу
из пулеметов в расход ЭТИ НИКОГДА !!!!! мозги свои даже говном не заправят...
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Маманю - подстилку террорюги - туда же, куда и дедулю с бабулей
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Пускай поедет и заберет. Заодно и деду с бабкой по голове настучит, если конечно они на нее в МГБ не настучат... кацапы все таки...
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Так треба було одразу в Алєппо їхати. Там взагалі за комуналку можна не сплачувати.
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с лопаты пожрал? боярышником закинулся? вали лепить петуха из говна, убогое
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вата головного мозга на последней стадии
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Это кредо совкодрочера! Они астматично сипя, треща суставами в агонии рвутся из могилы цепляясь своими когтистыми иссушеными лапками за живую плоть будущего, стремясь утащить побольше живой крови с собой в ад.
Зомби совка... (((
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Ну больные на голову люди, что ещё сказать, " дайте мне средства массовой информации, и я сделаю из любого народа стадо баранов" сработало !
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жестокие нравы в мире животных... хрен найдешь в новости кого жалеть...
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Уверен мамаша не намного лучше. Просто после окочуривания дырявого мужа инстинкт самосохранения немного перевесил ватный маразм.
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И такое может быть.
Но у женщин тяжелая судьба - они на уровне базовых инстинктов перенимают взгляды самого близкого к ним мужчины, отца, брата, мужа. Этот механизм всю историю человечества обеспечивал эффективное выживание потомства в условиях нестабильного мира.
В "Автостопом по галактике" есть шикарная сцена с испытанием оружия под названием "Вдушувлазер" - заставляющего противника видеть мир твоими глазами. На мужиках срабатывало безотказно. А на применение его к себе, девушка, Триш МакМилан, выдает шикарную фразу: "- Ничего не выйдет! Я и так женщина!!! )))". Кстати, очень рекомендую книжку и киношку. не смотря на комедийность, оч доходчиво объясняет очень многие важные и интересные вещи в жизни человека и общества.
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все правильно
Дедуля внуку добра желает.Вырастет пойдет с украми воевать как отец или в шахту за бесплатно работать.
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Или поступит на бюджет в украинский ВУЗ без очереди, без экзаменов и без документов.
Не думайте, что донецкие примитивные.
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Старые идиоты.Сынка сепара грохнули,так они решили внука на смену воспитать,на убой
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Циник в резервации ‏@HuNeHu 3 часа назад

Лютый писец, я может даже и не ошибусь если скажу что такого как эти дни не было даже в 15...
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вихід є, скасуйте цим старим маразматикам пенсії, самі назад хлопця привезуть
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а чо не в Авдеевку? там сейчас интересней пацану было бы, гильзы собирал, в подвале прятался от обстрелов!

МАРАЗМАТИКИ СТАРЫЕ! ссср-овская закалка - сам в говне, и друга утопи!
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мерзота свиноруська...сама не живе ще й дітину у гівно затягла...
повбивавби...!!!
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Тепер суки хуй сюди заїдуть за пензійов...будуть смоктати у хуйла...
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дедушка и бабушка полные сепары-дебилы, маманя тоже, мать судя по всему тоже недалеко убежала. Я так и не понял что тут случилось? До этого они жили вместе дружной семьей орко-зомби, и это никого не волновало......
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Отловить старых и засунуть бабушку в жопу дедушке, или наоборот, суки!
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А потім нас переконують, що там "наші люди". Це тільки черговий приклад іпанутості.
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Вот Ссука уроды ,а вы говорите там тоже Украинцы они запутались :D Только тотальная блокада А как можно было пропускать без родителей Тут попробуй куда то ребенка отправить, выпьют всю кровь, всякими справками и доверенностями, так это в Германию, а тут в Лугандон
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Посмотрите на стариков на Западе - они улыбаются, даже когда очень скромно живут. Посмотрите на совковых стариков, не путать с нормальными, они злобны, подлые и завистливые. Кричат, что при совке было хорошо, но вспомнить толкового ничего не могут. Разве только как хорошо бухали, хер тогда стоял и сиськи были упругие.
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А я таким завжди кажу: Совок помер. Доганяйте.
На мене раз пацієнтка таку скаргу накатала!
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Однажды пришлось краем уха слушать диалог двух оч старых товарищей тут в Марике, лет 5 назад. начали с "как хороше было при совке", перешли на воспоминания о прожитом... а в финале дошли до того, как семья бабки чудом спаслась от выселения в Сибирь при Сралине. Потом помолчала бабка и говорит, все родственники кого тогда выслали замерзли насмерть, сестру двоюродную говорит, жалко очень... Помолчали...
И заткнулись!!!
Это еще адекватные были. Сами поняли, что перепутали совок с молодостью.
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Нельзя так разбрасываться продуктами питания!

не успели съесть
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В разрешении должен указываться телефон матери. Если бы пограничники её набрали бы, то всё стало бы на свои места. И дедушку и бабушку кинули бы в тюрягу за похищение человека.
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Сука старые коммунисты подпольщики!
БЛНХ,и такой ваты пруд пруди,нихера их не исправит!
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да хрен с ними, буду я еще переживать за вдову боевика, решившую только после смерти мужа на фашистские харчи и социалку перебраться. Без мальчонки у неё социалка просядет, вот и переживает.
А бабку с дедкой - было бы желание поймать, ведь шастают сюда, за хунтовским пенсионом
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Излишне политизированная бытовуха в ватном семействе. Или может вдова сепара сейчас волонтёрит для ВСУ? 10 к 1, что нет. Сидит ровно у укропов ибо тут спокойней. Старым ватанам спокойней в донецке. Вот и вся разница. О чём статья?!
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Ну не совсем все. Сидели бы себе старперы в своем любимом Донецке и радовались сепарской житухе, ан нет - они решили еще и внука осчастливить.Безмозглое тупое племя ! Самому уже за 65 , но до сих пор удивляюсь совковому маразму.
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Я тоже думаю ,шо активезировались из-за пробы блокировать железку Так мы начнем рельсовую войну ,на каждый километр СБУ не приставишь Может быть, я не прав , но не пытаеться ли шеколадная мразь сдать Авдеевку Ну как Дебальцево Судя по сводкам очень похоже . Киев же постоянно врет Правды не добьёшся
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Если дите не дебил, то учится где-то в 3-м классе. Значит ОНО четко понимало куда едет и зачем.
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так сказали что к папе, мол Куйло его воскресил...
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ну хз... старые маразматики могли говна в уши напихать мама не горюй, сложно ли- наебать 3х летнего ребёнка
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Ні. Тимошенко зараз у Вашингтоні. Представляє свій план.
Так що обстріли- я вважаю, для того щоб підштовхнути США підти на пропозиції які привезла Тимошенко. Хто їй писав ті пропозиції- не важко здогадатися.
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Эти старые маразматики небось за совком и сралиным тоскуют,не думая о том,что при сралине их доцю за интимную связь с пособником оккупантов в лучшем случае отправили бы в лагерь,в худшем-расстреляли,а внука-в детдом
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Мужа убили ужасные фошызды, так она не долго думая к фошыздам в Мариуполь поехала. А че, слабо в расию ? Там березки, скрепы, Боярышник....
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После такого поражаешься,какие они "наши".Выинуть всю вату в резервацию лугандона и пусть варятся в своем маразме.
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"Там наши люди - украинцы!!! В заложниках у российских террористов!!! Нельзя никакой блокады!!! Будем этих людей реинтегрировать."
Чья это мантра?
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выродка однотурового и его своры, да только посрать ему на людей в принципе- только бабло! как шоблу шоколадную свергнем, отдайте однотурового мне, эта мразь будет оооочень долго у меня дохнуть
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Все просто, когда дедушкаИбабушка приедут в Хунту за пенсией, взять их за жопу и в тюрьму.
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Половой орган дедушки пришить евойной бабушке как завещал великий путен !
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"НОВОРОССЦЫ НА ГРАНИЦЕ В ОЖИДАНИИ ВЫДАЧИ ХУНТОВСКОЙ ПЕНСИИ" )))

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когда к поганым бандерам, в очередной раз за пенсией приедут, за ноздри и в рабство!
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Сдадут внука в пионэры и будут дополнительную пайку от Ахметки получать.Выгода моральная и материальная
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Статья собственно про мальчика.Видать у мамаши что то в голове щелкнуло , а у дедули с бабулей так насрано , что им и на собственного внука наплевать.
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10лет?? Там что вообще личинка безъязыкая?????
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Ну может хитростью уговорили пацана типа погостить на пару дней, а сами как посление шизоиды умыкнули насовсем. Мать - есть мать, ребенок - ее и ей решать..С кем бы она раньше ни жила, но душа к пацану рвется. Хорошо хоть эти трухлявые пни второго не забрали.
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Таких как эти дыровские маразматики на самом деле много. Я не понимаю, для чего разрешать пересечение несовершеннолетними блокпостов на оккупированные территории? Это же абсурд, подвергать детей неоправданному риску, даже если на это есть согласие так называемых "родителей". В моей семье так же имеется такое сепарское говно, которое жрет украинский хлеб за обе щеки, но заявляет что он "днровец". Сидит у "фашистов" за пазухой, а на скрепостан ехать упирается руками и ногами, несмотря на российское гражданство. Есть у него дачка на оккупированной территории, он туда время от времени ездит,"фашистские" продукты возит "освобожденным от хунты" несчастным жителям. Упоротая украинофобская падаль. Именно про таких говорят, что могила исправит. Не хочется портить отношения с близкими, а то бы давно сдал его в СБУ. Он наверняка не просто так катается через линию, наверняка сепарне сдает все что увидит. У меня вопрос к нашему миду, для чего продлевать вид на жительство для россиян совкового разлива? Так вот эта падаль тоже пыталась оформить справки на моего ребёнка, чтоб через линию иметь возможность провозить. Если вдруг, он что-то подобное учудит, как те дыровские персы, я за себя не ручаюсь. Для себя решил, что найду его, отрежу бошку и буду ей в футбол играть...
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Капец, долбанутые бабушка с дедушкой. Народ массово бежит из Крыма и с Донбасса, а они внучка в самую жопу затащили.
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Тепер порохориги можуть також верещати, що перекриття кордонів з наваросією не дозволить абщатца родствєнніккам
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НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ НІ В КРИМУ, НІ НА ДОНБАСІ НЕ БУДЕ.РОСІЯ НЕ ПЛАНУЄ ТАМ НОРМАЛЬНОГО МИРНОГО ЖИТТЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНИХ ЛЮДЕЙ - ЛИШЕ БОЙНЮ І ВІЙСЬКОВІ БАЗИ, НАФАРШИРОВАНІ МОТОРОЛАМИ і ЗБРОЄЮ. Корінні жителі тих теренів добре розуміють (а декотрі знедавна "дотяпали"), що мирно жити там вони зможуть лише у складі України.
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все правильно. и мамаше следом надо ехать.
за что папаша загинул? за что кровь проливал?

представьте, что семья партизана в ВОВ к немцам уехала на проживание.
позорище то какое...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДедушка и бабушка вывезли ребенка из Мариуполя в оккупированный Донецк тайком от матери
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