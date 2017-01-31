 Дедушка и бабушка вывезли ребенка из Мариуполя в оккупированный Донецк тайком от матери

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, к полицейским обратилась уроженка Донецка 1983 года рождения, которая сейчас живет в поселке Старый Крым вместе со своим 10-летним сыном. Женщина заявила, что ребенок пошел в школу и не вернулся. Позже ей позвонил неизвестный и сообщил, что мальчик находится в Донецке.
Полицейские выяснили, что женщина раньше жила в Донецке вместе с мужем и сыном. Мужчина воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ДНР" и погиб в августе 2016 года. После этого дончанка вместе с ребенком переехала в Мариуполь.
В Донецке остались дедушка и бабушка мальчика по материнской линии. Полицейские выяснили, что именно они забрали мальчика из школы и, воспользовавшись документами на право пересечения границы, которые ранее подписала мать, ребенка вывезли через КПВВ села Пищевик. Дедушка мальчика, дончанин 1953 года рождения, заявил, что ребенок будет жить и учиться в Донецке.
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Папашка летом издох, нехай и эта личинка там обитает.
Гены.
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видать Даун новой породы,махровый ПИНДОС??
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из пулеметов в расход ЭТИ НИКОГДА !!!!! мозги свои даже говном не заправят...
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Зомби совка... (((
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Но у женщин тяжелая судьба - они на уровне базовых инстинктов перенимают взгляды самого близкого к ним мужчины, отца, брата, мужа. Этот механизм всю историю человечества обеспечивал эффективное выживание потомства в условиях нестабильного мира.
В "Автостопом по галактике" есть шикарная сцена с испытанием оружия под названием "Вдушувлазер" - заставляющего противника видеть мир твоими глазами. На мужиках срабатывало безотказно. А на применение его к себе, девушка, Триш МакМилан, выдает шикарную фразу: "- Ничего не выйдет! Я и так женщина!!! )))". Кстати, очень рекомендую книжку и киношку. не смотря на комедийность, оч доходчиво объясняет очень многие важные и интересные вещи в жизни человека и общества.
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Дедуля внуку добра желает.Вырастет пойдет с украми воевать как отец или в шахту за бесплатно работать.
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Не думайте, что донецкие примитивные.
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Лютый писец, я может даже и не ошибусь если скажу что такого как эти дни не было даже в 15...
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МАРАЗМАТИКИ СТАРЫЕ! ссср-овская закалка - сам в говне, и друга утопи!
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повбивавби...!!!
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На мене раз пацієнтка таку скаргу накатала!
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И заткнулись!!!
Это еще адекватные были. Сами поняли, что перепутали совок с молодостью.
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не успели съесть
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БЛНХ,и такой ваты пруд пруди,нихера их не исправит!
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А бабку с дедкой - было бы желание поймать, ведь шастают сюда, за хунтовским пенсионом
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Так що обстріли- я вважаю, для того щоб підштовхнути США підти на пропозиції які привезла Тимошенко. Хто їй писав ті пропозиції- не важко здогадатися.
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Чья это мантра?
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за что папаша загинул? за что кровь проливал?
представьте, что семья партизана в ВОВ к немцам уехала на проживание.
позорище то какое...
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