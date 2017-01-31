 "Продал старый и получил за него почти 45% себестоимости этого", - Сытник о покупке автомобиля стоимостью 800 тыс. грн

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112".
По его словам, те, кто пытался сделать на этом сенсацию, не обратили внимание, что он продал свой старый автомобиль.
"Я старый автомобиль продал и получил за него почти 45% себестоимости этого автомобиля", - сказал он.
Ранее стало известно, что глава НАБУ Артем Сытник внес изменения в е-декларацию. Он приобрел автомобиль KIA Sportage 2017 года выпуска стоимостью 802,5 тыс. грн. До этого он пользовался Hyundai Elantra 2012 года выпуска стоимостью около 178 тыс. грн.
Напомним, ранее Сытник заявлял, что зарабатывает 70 тысяч гривен в месяц.
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Глава НАБУ Сытник 21 января приобрел автомобиль за 800 тысяч, - декларация(234)
"У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу", - Сытник(58)
Суд обязал НАБУ проверить регистрацию Онищенко на выборах в Раду в 2014 году, - нардеп Куприй. ДОКУМЕНТ(32)
НАБУ расследует злоупотребления средствами рефинансирования. Там фигурирует ряд банков, в том числе и "Приватбанк", - Сытник(15)
Война коррупцией ещё даже не началась(0)
Сытник не подписал документы для доступа к Единому реестру досудебных расследований, - Сарган(40)
НАБУ запросило у Онищенко дополнительные сведения о кампании против Яценюка(34)
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Лещенко тоже сказки рассказывает о том, откуда у него деньги на квартиру в 200 кв.м. в центре столицы.
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даже дуже краще ІБО ОНІ СБИВАЮТЬ вершки з вершків... ЕЛІТА КОРУПЦІЇ бля.
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считаем 45% от 800 000...
а за сколько же он продает свои старые носки?
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Вторая часть Марлезонского балета.
Вы никак не нажретесь, твари, в то время, когда ребята в Авдеевке гибнут?
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тут математика разная
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хоча чому дивуватись - пацан давно в системі, це дураки вірили в його незалежність і чесність, петя давно руки потирав
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Откуда тогда деньги на первое авто???
Борец с коррупцией ....епта!
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От хорошо быть идиотом и выучить умные слова слова)))
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Купи кирпич
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Вчера в 14:52 · Отличненького судейского персонажа нашла команда Алиса Юрченко (Alisa Yurchenko). Учитесь, должнички:
1. Хмельницкий судья Латюк в 13 году берет в лизинг новенький Туарег, "а то чо как лох".
2. Через полгода забивает на платежи, выплатив 250 тыс. грн.
3. Через 9 месяцев "Порше лизинг" забирает у него машину.
4. Судья подает в свой же суд на "Порше лизинг" и отсуживает у них 575 тысяч. Как?
а) Коллега Латюка решает, что хотя он платил гривнами по договору в гривне, было бы заебись перевести его 250 тысяч гривен в доллар по курсу на день оплаты...
б) ...а потом перевести обратно в гривны по курсу на день иска.
в) ...
г) Profit!
5. Потом Латюк подает еще один иск, и требует с "Порше лизинг" еще 30% годовых за пользование его деньгами. И опять выигрывает, наваривая еще 250 тысяч.
Для комплексной красоты после отжатия полляма за свою же аренду, этому кренделю было бы четко еще и угнать у них из салона свой Туарег. Лайк э босс.
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