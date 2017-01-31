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Все про:авто (4016) декларация (894) доходы (479) Сытник (331)

 "Продал старый и получил за него почти 45% себестоимости этого", - Сытник о покупке автомобиля стоимостью 800 тыс. грн

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил, что приобрел автомобиль KIA Sportage 2017 года выпуска стоимостью 802,5 тысяч гривен.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112".

По его словам, те, кто пытался сделать на этом сенсацию, не обратили внимание, что он продал свой старый автомобиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАБУ Сытник 21 января приобрел автомобиль за 800 тысяч, - декларация

"Я старый автомобиль продал и получил за него почти 45% себестоимости этого автомобиля", - сказал он.

Ранее стало известно, что глава НАБУ Артем Сытник внес изменения в е-декларацию. Он приобрел автомобиль KIA Sportage 2017 года выпуска стоимостью 802,5 тыс. грн. До этого он пользовался Hyundai Elantra 2012 года выпуска стоимостью около 178 тыс. грн.

Напомним, ранее Сытник заявлял, что зарабатывает 70 тысяч гривен в месяц.
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А за старий автомобіль Ситнік вже відсидів?
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його морда у двері камери непротиснеться
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Значит, пора строить новые камеры, с учетом габаритов винницких додиков и их прихвостней.
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И за новый тоже не сядет. Сытник сам себя ж не посадит, тем более, что даже друзей отмывает, я о Лещенко. А себя так тем более
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Гы-Гы Сытник а ну как расскажи нам сказку 45% это по курсу 8 бакс к гривне или по 30 и кто купил авто.. свой племянничек или внучка третьего ступеня родства??!! кому заливаешь пацан.. борец ты с мельницами..
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Наши новые антикоррупционеры оказались не чем не лучше тех, с кем они якобы борются.
Лещенко тоже сказки рассказывает о том, откуда у него деньги на квартиру в 200 кв.м. в центре столицы.
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як це не краще ?
даже дуже краще ІБО ОНІ СБИВАЮТЬ вершки з вершків... ЕЛІТА КОРУПЦІЇ бля.
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Может он теперь как друг Лещенко скажет, что мама, подруга, девушка помогли? Че, неплохая отмазка
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не зря же Сытник и Лещенко дружат, вот так и получается, что с кем поведешься от того и наберешься! так что Сергей может уже мастер классы проводить по отмазкам
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И по тому как получше травить оппонентов. Работать ответственно на русского олигарха.
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Я свою машину брал в 2012 за 136 500 грн. подал в 2016 за 305 000 грн...
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Ну так скажите за это спасибо Гонтаревой и ее играм с курсом доллара.
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800 тыщ, это 25 тыщ $, не занимайтесь херней, любой судья обласного суда в месяц больше берет.
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исходя из его морды не скажешь что копил и экономил на еде
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Але 10 міс. без їжі навіть в цигана коняка не витримала)))))
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Так это без отпускных, материалок и т.д. Мне рассказывали что возле НАБУ есть банкомат, где они зарплату с карточки снимают. Банкомат, больше 2 кусков за один раз не выдает, а у них от 60 кусков зарплата. Очень занимательно наблюдать за процессом сьема денег
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сам факт выдающихся математических способностей этого борца с коррупцией не смущает?
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Если б носки по 400 грн. не закупили, то Сытник мог бы и покруче себе машинку купить)
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Для того, чтобы верить этому надо сьездить в п.г.т.Компаниевка под Кропивницким и поспрошать кто такой Сытник-старший и кто такой его сынок (нынешний Глава Национального антикоррупционного бюро Украины )...
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Этой Ссуке не стыдно на передке солдаты получают по 6-ть тысяч , а он решил авто обновить Прикольные в Киеве уроды сидят
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Так он должен деньги бойцам отдать или ждать окончания АТО? Я его не оправдываю, но комменты какие-то смешные.
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глупая отмазка не поверят , слушай скажи в спортлото выграл
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або улюблена людина одолжила, як лещенку - тоже ж проканало!)) хоча нє, пожди, то ж проканало бо ситник сам його і відмазав
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Даже если посчитать по данным цифрам, то и то брехня не пролазит. Если продал старую машину за 178 тыщ, а новую купил за 800, то это не 45%, а где-то в районе 20% от цены новой И кто его назначил в очистку?
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хто призначив - не питання, пропоную згадати як Артьомка катався ночами на Банкову, його спалили журналісти, а в фейсбуці кукарєкали на його захист шабуніни і лєщенки. все на поверхні))
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почему боец который сидит на передовой в окопе получает меньше этого упыря сытника и всех депутатов зрады ????

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Официально то депутаты не так много получают, а вот за что набушникам зарплаты под 100 тыщ, это большой вопрос. Они ж неэффективны совсем. Прогнившая гпу и то более результативно работает.
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Ну вот пока с бюджета будут выделять такие большие деньги на содержание и финансроваие НАБУ, вот до тех пор детективы и дальше будет бездельничать!Потому что нету никакой ответственности за то, что они делают
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Кратко и наглядно о том, кто и как ЭФФЕКТИВЕН. Квест: найди "борцунов и НАеБУ"


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Хорошо бы еще знать должности видсторонених. Небось, начальники отделов, не выше.
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До этого он пользовался Hyundai Elantra 2012 года выпуска стоимостью около 178 тыс. грн
считаем 45% от 800 000...


а за сколько же он продает свои старые носки?
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По полтиннику баксов за штуку (100 за пару) - не меньше.
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Лещенко "совершенно честно и открыто" купил элитную квартирку. Мордастный Сытник аналогично - авто.
Вторая часть Марлезонского балета.
Вы никак не нажретесь, твари, в то время, когда ребята в Авдеевке гибнут?
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Бляяя, чий ни бабки, чи й не машина, при зарплате в 120 штук, это вполне по силам.
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сам факт выдающихся математических способностей этого борца с коррупцией не смущает?
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"...так мы покупаем или продаем? ..."
тут математика разная
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Люди последнее отдают волонтерам,солдатам ,не богатые люди. В стране война.В такое время покупать предметы роскоши,дорогие авто...Каждый показывает себя
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страна или воюет или херней мается, сейчас скорее херней мается. Вот как начнет воевать, тогда и будет уместно говорить о роскоши.
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а я думал он аблоками торговал или цветами -- наши все депутаты что бы стать богатыми к примеру цветами торговали еще в совковое время (Рига)
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Толк от этого НАБУ с таким начальником- да его первого нужно засадить , он или считать не умеет , или думает , что другие без мозгов ...
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120 тонн в месяц оклад, ему трудно купить такую машину??
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та тіпа да, бо грошей тоді виходить в нього на життя взагалі не лишається - там на комуналці більшість залишку згорить, а за бєнз чим платив?)))
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он правильно считает, что другие без мозгов
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"Продал старый и получил за него почти 45% себестоимости этого" - а где взял деньки на старый?
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"а за вєлосіпєд я уже отсідєл" (с)
хоча чому дивуватись - пацан давно в системі, це дураки вірили в його незалежність і чесність, петя давно руки потирав
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Ага! Помним декларацию за 2014 г. когда был адвокатом - 7292 грн. за год официальной зарплаты!?
Откуда тогда деньги на первое авто???
Борец с коррупцией ....епта!
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а ти не шариш?? він ходив під прокурором Київської області дуже довго, десь з 2009 по 2011 - там був і рекет, і кришування, і закриття справ за бабки, нормально наварювались вони тоді
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А что со старой было не так? Пепельничка полная?
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Ему по масти не положено на старой ездить.
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)))А шо теперь продают авто по себестоимости?))))))))))))))))
От хорошо быть идиотом и выучить умные слова слова)))
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Ничего, что 802 тыс и 178 тыс грн вообще не оспоставимые цифры?!
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як вони вже всі задовбали... мають нас за ідіотів... і що він збирається розслідувати?
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бідний Артьомка, весь річний заробіток на машину витратив - лише 300 баксів на місяць лишилось, якшо ціни на бензин врахувати - то бідував, нещасний))))
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Нет, ну явно Сытник какое-то вознаграждение получил от компании "Киа" за то что купил такой дорогой автомобиль! а то столько уже об этой марке авто говорили, что это уже откровенной рекламой можно назвать
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Шо за придурки можуть роздувать сенсацію із за купівлі машини в 800 тисяч, якщо зарплата 70 тисяч???!!! Наприклад: Кредит взяв на два роки та й все.
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Кредит?? ви серйозно це? мало віриться в те, що пану Ситнику потрібний був кредит, а от цікаво бензин для того щоб заправляти цю дорогу і потужну машину, він теж в кредит братиме?
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Кто его тянул за язык врать и изворачиваться?
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так він же сам нічо не каже про кредит, каже - накопіл))) але шоб нкопити, треба було собі в їжі відмовляти, декларацію ж він ЧЕСНО заповнив??)
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оце й цікаво кредит не кредит, а в тому що людина при зарплаті чи то 70 чи то 120 тисяч купила машину за 800 нема сенсації.
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Як можна в таких крутих шкарпетках їздити на якійсь розвалюсі? Не солідно!
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Тільки Ситник забув уточнити те як він збирається утримувати новий автомобіль, який ще на сервіс буде треба йти, і заправляти, а бензин знову подорожчав, а він майже всю зарплатню на це віддав!
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Продажа по явно завышенной цене - может быть вульгарной взяткой.
Купи кирпич

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Нічого Ситник нічого не знає, окрім того скільки коштує його авто! На інші питання він мляво відповідав, не чув не хнаю, не відповім зараз! От таке лице НАБУ!
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Суть не в тому, що вони красиво одягаються і їздять комфортними машинами. Біда в тому, що ці стільняшки ще не показали результатів своєї роботи
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При зарплате 70 000 вполне мог бы собрать за два года. А как наши судьи Кайены ставят поперек двора и еще и дела заводят на тех кто возмущается?
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Так что теперь пока Ахметов не сядет других коррупционеров поменьше трогать не будем? Логика странная. А антикоррупционер априори должен быть чист и честен.
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У НАБУ на балансе есть БТР стоит себе бесхозный, взял бы Сытник его в аренду лучше))
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Ого какая ЗП, неплохо нынче антикоррупционерам живётся. Может и себе пойти, хотя где там, они только своих берут.
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Сподіваюсь, він не купить собі мега-елітну квартиру? Не повторить помилки одного зашквареного депутата-антикорупціонера?
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Він тільки на закордонних відрядженнях міг заробити на новий Прадо, так що не треба на нього в цьому плані гнати, до того ж він робив у адвокатах на фірмі яка належала олігарху і заробляв там не мало, првда не вказував це в декларація, по них він жив все життя на мінімалку. Так антикорупційно непогано жив.
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Волевые и моральные качества, практический опыт позволяют.. Это не я, это сытник- о себе. Темная лошадка, сытни, во время конкурса на место Директора набу. А, впрочем, почему темная- досье сытника ЕСТЬ в Google. В 2014-ом, например, сытник задекларировал 23,5 тыс.грн доходов, в то время как его Семья, жена и маленькие дети, заработали 113 тысяч грн. Или другие члены его семьи? Бабушка- предприниматель?
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Абсолютно похеру яку машину собі купив голова НАБУ, головне скільки він посадив ригів, а тут поки що успіхів нуль
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Вот мне как-то попутин. Машина непонтовая, для среднего класса. Что, взрослый мужик не может себе купить Киа Спортейдж? Или машины у нас только на зарплату покупают, годами копят? Из автомобилистов даже на некрутых машинах таких - подавляющее меньшинство.
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Для середнього класу в Германії а не в убогій країні.От у всіх країнах середній клас це доходи як у держслужбовців, от скажи тепер мені, економіст, скільки цьому середньому класу треба пахати на таку машину, умнік?
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Денис Бигус поделился видео Bihus.info: Наші гроші-TV, Канцелярська сотня, ТОМ 14.
Вчера в 14:52 · Отличненького судейского персонажа нашла команда Алиса Юрченко (Alisa Yurchenko). Учитесь, должнички:

1. Хмельницкий судья Латюк в 13 году берет в лизинг новенький Туарег, "а то чо как лох".
2. Через полгода забивает на платежи, выплатив 250 тыс. грн.

3. Через 9 месяцев "Порше лизинг" забирает у него машину.
4. Судья подает в свой же суд на "Порше лизинг" и отсуживает у них 575 тысяч. Как?
а) Коллега Латюка решает, что хотя он платил гривнами по договору в гривне, было бы заебись перевести его 250 тысяч гривен в доллар по курсу на день оплаты...
б) ...а потом перевести обратно в гривны по курсу на день иска.
в) ...
г) Profit!
5. Потом Латюк подает еще один иск, и требует с "Порше лизинг" еще 30% годовых за пользование его деньгами. И опять выигрывает, наваривая еще 250 тысяч.
Для комплексной красоты после отжатия полляма за свою же аренду, этому кренделю было бы четко еще и угнать у них из салона свой Туарег. Лайк э босс.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Продал старый и получил за него почти 45% себестоимости этого", - Сытник о покупке автомобиля стоимостью 800 тыс. грн
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