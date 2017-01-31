 Если обстрелы со стороны боевиков продолжатся, будет рассматриваться вопрос эвакуации мирного населения Авдеевки, - спикер АТО

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"В результате вражеских обстрелов ситуация в Авдеевке очень сложная: повреждены жилые дома, город обесточен, есть перебои с теплоснабжением, отсутствует вода. также прекращена работа Донецкой фильтровальной станции. С чрезвычайно большими перебоями работает Коксохимический завод. Хочу отметить, что если эти преступные обстрелы со стороны врага продолжатся, будет рассматриваться вопрос эвакуации мирного населения с целью сохранения их жизней и здоровья. Мы будет следить за ситуацией. Если враг продолжит активно применять тяжелое вооружение, артиллерию, будет вести огонь непосредственно по Авдеевке, конечно, мы будем вынужденны принять эти меры", - заявил Мотузяник.
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют новые артиллерийские позиции на линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник РИА Новости официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Он заявил, что украинские силовики "продолжают оборудовать на линии соприкосновения новые позиции для ведения артиллерийских обстрелов территории ЛНР".
По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР также обнаружили позиции минометных батарей на 120-миллиметровых минометах, на удалении трех километров от линии соприкосновения в районе населенных пунктов Попасная и Новозвановка.
"Помимо этого, установлена дислокация разведывательной группы украинских силовиков из состава восьмого отдельного полка специального назначения в районе населенного пункта Станица Луганская, прибывшей для совершения диверсионных мероприятий на линии боевого соприкосновения", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
По его мнению, Киев не намерен соблюдать достигнутые соглашения о сохранении режима прекращения огня, "а наоборот, предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе".
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Ну конечно с эвакуацией жителей Авдеевки.
Только основной посыл:Ответный удар,из всего что имеем!
А что дальше?
А дальше :Делай что должен,и будь,что будет!
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12 хв. ·
Мешканці #Авдіївка отримують гаряче харчування та чай. #Нацполіція організувала достатню кількість патрулів для забезпечення у місті порядку. Соціальні працівники та дільничні інспектори постійно працюють із мешканцями. Паніки у місті нема.
Дякуючи Авдіївському Коксохіму і Musa Magomedov , продовжуємо підтримувати в тепломережі належну температуру. Середня температура у квартирах 15 градусів тепла. Усі комунальні служби міста забезпечено пальним.
Спасибі #Карітас за намети для обігріву і продукти.
Спасибі Дніпро за велику фуру продуктів харчування. Спасибі Слов'янськ за засоби гігієни та продукти. Спасибі Бахмут за тепле взуття і ковдри. Спасибі #ЗСУ і #Нацгвардії за величезну опретивну допомогу. Спасибі волонтерам за самовідданість! Спасибі #Україна за щирість, теплоту, підтримку та допомогу!
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Це як середня по лікарні?
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http://www.unian.ua/society/1750066-chi-pidtrimuete-vi-blokadu-l-dnr-opituvannya-unian.html
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ЦИТАТА: "618 000 тонн антрацита закупила Украина в текущем октябре на «временно неконтролируемых территориях». 15 ноября, директор по логистике "ДТЭК Энерго" Орест Логунов официально сообщил об этом достижении журналистам..." (полностью: Украина купила рекордное количество угля у… террористов )
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Москалі будуть нарощувати ескалацію на кордоні з Україною, тому не потрібно піритись і кукурікати.
Треба вичікуати і давати можливість робити помилки, а саме головне не робити їх самим, щоби не було великих втрат..
Зараз іде позиційна війна, москалі готують плацдарми і нарощують чисельність танкових корпусів до трьох ешелонів, ось де скрита загроза прориву фронту.
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И да танки в даной войне фактически играют малую роль.Горить ето говно в считаные секунды.
Ещё в 2014 их пачками жгли.То сейчас и подавнг гнать танки ето бред.Ими только педерживать атаки.Артсистемы главное на даной войне.
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Вот за такие слова и намерения спикеру ато нада в рыло давать !
Если обстрелы со стороны боевиков продолжатся,мы выведем отведённую артилерию и сровняем кацапских ублюдков с землёй ! Вот так нада говорить !3 год войны сука за@бали !
Мы на своей земле хватит сопли по минску пускать !
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