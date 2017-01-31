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Все про:обстрел (5263) эвакуация (376) Авдеевка (783) Мотузяник (359)

 Если обстрелы со стороны боевиков продолжатся, будет рассматриваться вопрос эвакуации мирного населения Авдеевки, - спикер АТО

Авдеевка на данный момент обесточена, есть перебои с теплоснабжением, отсутствует вода.

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеских обстрелов ситуация в Авдеевке очень сложная: повреждены жилые дома, город обесточен, есть перебои с теплоснабжением, отсутствует вода. также прекращена работа Донецкой фильтровальной станции. С чрезвычайно большими перебоями работает Коксохимический завод. Хочу отметить, что если эти преступные обстрелы со стороны врага продолжатся, будет рассматриваться вопрос эвакуации мирного населения с целью сохранения их жизней и здоровья. Мы будет следить за ситуацией. Если враг продолжит активно применять тяжелое вооружение, артиллерию, будет вести огонь непосредственно по Авдеевке, конечно, мы будем вынужденны принять эти меры", - заявил Мотузяник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вывозим из Авдеевки людей с особыми потребностями и тяжелобольных. Полностью готовы к полномасштабной эвакуации на случай ее объявления", - Жебривский
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А питання підігнати нашу артилерію не розглядається взагалі?
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Яка ж влада повільна та нікчемна! Приймайте рішення, досить дрочити! З такою владою Україна війну не виграє! Походили, порадились, посиділи і нічого не вирішили! Так не можна! Принцип успішного управління - постійне прийняття рішень! Навіть якщо воно неправильне, краще його прийняти ніж не приймати ніякого рішення! Країна має бачити що влада приймає рішення, що влада є, що влада працює! Без рішень влади немає!
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На, почитай новости от рашки, может успокоешься, выпьешь валерьянки, а не будешь учить ВСУ, как им воевать!!!
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют новые артиллерийские позиции на линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник РИА Новости официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Он заявил, что украинские силовики "продолжают оборудовать на линии соприкосновения новые позиции для ведения артиллерийских обстрелов территории ЛНР".
По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР также обнаружили позиции минометных батарей на 120-миллиметровых минометах, на удалении трех километров от линии соприкосновения в районе населенных пунктов Попасная и Новозвановка.

"Помимо этого, установлена дислокация разведывательной группы украинских силовиков из состава восьмого отдельного полка специального назначения в районе населенного пункта Станица Луганская, прибывшей для совершения диверсионных мероприятий на линии боевого соприкосновения", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
По его мнению, Киев не намерен соблюдать достигнутые соглашения о сохранении режима прекращения огня, "а наоборот, предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе".
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Треба проводити евакуацію по всій прифронтовій смузі і закривати кордон з ДНР та ЛНР. Не мають інформатори ДНР та ЛНР їздити збирати дані в Україну!
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ВЛАДА ПРИНИМАЕТ МОЛНИЕНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ ЕСЛИ НУЖНО РАСПРАВИТЬСЯ С ПАТРИОТАМИ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОПЕЕЧКУ НА КРОВИ...НЕ СОМНЕВАЙСЯ.
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А ты что, думаешь наши артиллерию сейчас не используют? Еще как используют.
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Та щось мовчать на цю тему сепари, вже б кричали.
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- В Широкино вошло много брони, в Лебедено много танков пришло - около трёх танковых рот. Ещё две танковые роты зашли в Водяное, также танки подходили к Коментерново
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А вариант дать ответный удар,в голову не приходит!
Ну конечно с эвакуацией жителей Авдеевки.
Только основной посыл:Ответный удар,из всего что имеем!
А что дальше?
А дальше :Делай что должен,и будь,что будет!
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Павло Жебрівський
12 хв. ·

Мешканці #Авдіївка отримують гаряче харчування та чай. #Нацполіція організувала достатню кількість патрулів для забезпечення у місті порядку. Соціальні працівники та дільничні інспектори постійно працюють із мешканцями. Паніки у місті нема.
Дякуючи Авдіївському Коксохіму і Musa Magomedov , продовжуємо підтримувати в тепломережі належну температуру. Середня температура у квартирах 15 градусів тепла. Усі комунальні служби міста забезпечено пальним.
Спасибі #Карітас за намети для обігріву і продукти.
Спасибі Дніпро за велику фуру продуктів харчування. Спасибі Слов'янськ за засоби гігієни та продукти. Спасибі Бахмут за тепле взуття і ковдри. Спасибі #ЗСУ і #Нацгвардії за величезну опретивну допомогу. Спасибі волонтерам за самовідданість! Спасибі #Україна за щирість, теплоту, підтримку та допомогу!
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" Середня температура у квартирах 15 градусів тепла."
Це як середня по лікарні?
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главное, чтобы вода в батареях не замерзла, или у вас есть предложения по повышению температуры в квартирах?
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...РФ использует наши собственные противоречия, чтобы показать: Украина не хочет настоящей войны, и Украина не хочет разрывать отношения, не считает РФ на самом деле агрессором. Путин хочет снять экономические санкции Запада, потому что Украина в этих санкциях сама не участвует. Источник: http://censor.net.ua/r425649 - Бутусов
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ДА НЕТ ТАМ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ЗАТИХАРИВШИЕСЯ СЕПАРЫ И ОРКИ, КОТОРЫЕ ЛЮТОЙ НЕНАВИСТЬЮ НЕНАВИДЯТ УКРАИНУ.
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В Украине нет украинцев что ли? "ТАМ" - это что, НЕ Украина? Где тогда Гос. граница проходит?
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уже надо эвакуировать, нет электричества, нет отопления. Заводить туда наше арту и *урять орков, шоб аж тырса с них посыпалась
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какой уже раз: "Если обострение" - эвакуация, адекватный ответ, военное положение и т.д. Если его нет, то почему ребята гибнут?
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Главное, что бы КПП работали без остановки и что бы уголь у террористов покупали в полном объеме! Деньги должны работать без остановки.
ЦИТАТА: "618 000 тонн антрацита закупила Украина в текущем октябре на «временно неконтролируемых территориях». 15 ноября, директор по логистике "ДТЭК Энерго" Орест Логунов официально сообщил об этом достижении журналистам..." (полностью: Украина купила рекордное количество угля у… террористов )
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А дайте список нардепов из Оппоблока, которые там сидят и помогают разруливать ситуацию, - это же их электорат. Может, Бойко вышку какую украденную продаст, и завезет солярку для генераторов
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может военное положение в донецкой и луганской областях пора вводить ?
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Цей рік буде вирішальним.
Москалі будуть нарощувати ескалацію на кордоні з Україною, тому не потрібно піритись і кукурікати.
Треба вичікуати і давати можливість робити помилки, а саме головне не робити їх самим, щоби не було великих втрат..

Зараз іде позиційна війна, москалі готують плацдарми і нарощують чисельність танкових корпусів до трьох ешелонів, ось де скрита загроза прориву фронту.
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Ты случайно там после праздников непродолжаешь?Какой плацдарм?Какие корпуса?Посмотри потери последних дней у кацапов как залупенцев так и рф армии.Плюс реально неудокомплектованость подразделений ,отсутствие логистики и самый людей.Русня что дураки ?Они на второй а то и 3 линии сидят смотрят на убой сепарского говна.А сами очко жмуг людей отсылать.А там где отсылают получают трупы ето не 2014.

И да танки в даной войне фактически играют малую роль.Горить ето говно в считаные секунды.
Ещё в 2014 их пачками жгли.То сейчас и подавнг гнать танки ето бред.Ими только педерживать атаки.Артсистемы главное на даной войне.
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АТО, говорите? Это до какой же степени нужно быть отмороженными подонками, чтобы открытую войну, уже даже не гибридную, с применением РСЗО и тяжелой артиллерии, называть какой-то там локальной операцией по обезвреживанию террористов? Гниды во власти уверовали в свое бессмертие и безнаказанность? Зря, зря. Такое не прощают. Никогда и никому. Это уже даже не Майдан Януковича. Население, безусловно, нужно спасать. А что делается для локализации и ликвидации врага? Или этого нет в планах нашей нынешней шоковласти? Минский договорняк - для украинских лохов? В лучших традициях гопоты?
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Если обстрелы со стороны боевиков продолжатся, будет рассматриваться вопрос эвакуации мирного населения Авдеевки, - спикер АТО

Вот за такие слова и намерения спикеру ато нада в рыло давать !
Если обстрелы со стороны боевиков продолжатся,мы выведем отведённую артилерию и сровняем кацапских ублюдков с землёй ! Вот так нада говорить !3 год войны сука за@бали !
Мы на своей земле хватит сопли по минску пускать !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли обстрелы со стороны боевиков продолжатся, будет рассматриваться вопрос эвакуации мирного населения Авдеевки, - спикер АТО
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