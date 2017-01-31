 Если обстрелы со стороны боевиков продолжатся, будет рассматриваться вопрос эвакуации мирного населения Авдеевки, - спикер АТО

"В результате вражеских обстрелов ситуация в Авдеевке очень сложная: повреждены жилые дома, город обесточен, есть перебои с теплоснабжением, отсутствует вода. также прекращена работа Донецкой фильтровальной станции. С чрезвычайно большими перебоями работает Коксохимический завод. Хочу отметить, что если эти преступные обстрелы со стороны врага продолжатся, будет рассматриваться вопрос эвакуации мирного населения с целью сохранения их жизней и здоровья. Мы будет следить за ситуацией. Если враг продолжит активно применять тяжелое вооружение, артиллерию, будет вести огонь непосредственно по Авдеевке, конечно, мы будем вынужденны принять эти меры", - заявил Мотузяник.