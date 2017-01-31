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 Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы запланированы на 1 февраля, - МИД Беларуси

МИД Белоруссии заявил, что встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины запланирована на 1 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Встречи подгрупп запланированы на завтра", - сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

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По его словам, ожидается, что подгруппы, в том числе, подгруппа по безопасности, встретятся в первой половине дня.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

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Значит котел все же есть... Опять ВСУ в котле
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Когда порося визжит о минских договоренностей всегда котлы
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Модератор, долго тут это убогое будет воздух портить?
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Максимально развить успех до 1 февраля, потом опять инициативу зарубят.
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нет, ты долбоеб тупой! ВСУ щас в котле, а Турчинов говорит что все хорошо... ну как обычно
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Турчинов говорит, что на уровне ВСУ все под контролем. Ща будем посмотреть, нахрена нам вообще правительство...
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Как прикольно в новостях с Банковой отворачивают рожи от личностей, ведущих минские "переговоры" Шо? Невдобно?
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Про це , нам всім , не треба знати - ми повинні вірити в те , що по ТБ показують ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВстречи подгрупп Трехсторонней контактной группы запланированы на 1 февраля, - МИД Беларуси
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