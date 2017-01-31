 Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы запланированы на 1 февраля, - МИД Беларуси

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Встречи подгрупп запланированы на завтра", - сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
По его словам, ожидается, что подгруппы, в том числе, подгруппа по безопасности, встретятся в первой половине дня.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
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