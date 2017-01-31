 НАБУ заявляет об отсутствии полного доступа к базам данных НАПК

Об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
"Полного доступа у нас нет, но он будет, я надеюсь", - сказал он.
По его словам, на временных условиях в здании НАБУ создано рабочее место для сотрудника НАПК, но он им не пользуется.
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции обещало предоставить Национальному антикоррупционному бюро полный доступ к Единому государственному реестру электронных деклараций в конце января.
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Может обосрался и пора в отставку??
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