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Все про:НАБУ (1389) Сытник (327) НАПК (284)

 НАБУ заявляет об отсутствии полного доступа к базам данных НАПК

Национальное антикоррупционное бюро заявляет об отсутствии полного доступа у бюро к базам данных Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Полного доступа у нас нет, но он будет, я надеюсь", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ получит полный доступ к реестру электронных деклараций в конце января

По его словам, на временных условиях в здании НАБУ создано рабочее место для сотрудника НАПК, но он им не пользуется.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции обещало предоставить Национальному антикоррупционному бюро полный доступ к Единому государственному реестру электронных деклараций в конце января.

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ааа, вот оказывается что им работать то мешает!?
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а ты прикинь если ДАЖЕ в такой МЕЛОЧи им палки в колёса суют-то что говорит за суды ? и прокуратутур гду луценко всё бокопорит. Надо спец. суд. создлавать и работать там должны люди без опыта роботы в судах и прокуратуре и вообще гос.ораган.
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Надо не плодить всякую херню, конкурирующую друг с другом, а оставить одну прокуратуру и один суд, но нормально работающие. Для чего надо их всех сначала разогнать под ноль.
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Є такий гіперінтелектуальний вид змагання-перетягування каната ))))
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А надо еще больше наплодить контор - сильно повысит эффективность работы.
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І оголосити конкурс на звання -"найантікорупціонернішего антікорупціонера ", з відповідною премією в х.з. скількі бабла))))
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Сцытник - то денег нет, то персонала, то с генпрокуратурой конфликт, то законов нужных нема, то вот это теперь.
Может обосрался и пора в отставку??
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Є в народа відносно цього одна приказка-про поганого танцюриста,та його "причандали"які заважают )))
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напк, набу, на , а не слишком ли много всяких на?
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А зачем вам базы?, в ворлд оф тенкс мешает играть???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ заявляет об отсутствии полного доступа к базам данных НАПК
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