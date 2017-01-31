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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16122) Метрополитен (353) оплата (72) электроэнергия (967)

 На станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве перебои с электричеством. Оплата только наличными

На станции метро "Майдан Незалежности" - перебои с энергоснабжением, вследствие чего оплата за проезд принимается только наличными средствами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена, опубликованном в Facebook.

"На "Майдане" сбой электроснабжения. Специалисты уже работают. Оплата пока только наличными или перейти на "Крещатик". Там все оборудование работает в обычном режиме", - сказано в сообщении.

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Слышал я, что в раю, мол, сады и луга,
Реки меда, кисельные, мол, берега.
Дай мне чашу вина! Не люблю обещаний.
Мне наличность презренная дорога.

(с) Омар Хайям
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Это ахметка тренируется отомстить за блокаду,еще вот по всей стране устроят веерные отключения,низзя без орковского угля прожить стране
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Хуйло знищює україньски міста а нардепи на канікулах... Чи потрібні вони Україні взагалі?
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поставить лисапет с генератором - и пусть педалик крутит !
самая для него работа...
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-папа, а что эта тетя в будке возле эскалатора делает?
-как что? педали крутит!
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О, щас говно полезет, и с пеной у рта, будет орать, что это из-за блокады.
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С Приватовского на Ощадовское ПО переходят. А оно работать не хочет.
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а ка же так, а что такое, там же уже как в Японии всё высокие технологии, карточки жетонов нету, а вот отключилось электричество, а запасного электричества нету? типа аварийного, да?
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А хто тут мені доводив що розрахунки карткою кращі за готівкові?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве перебои с электричеством. Оплата только наличными
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