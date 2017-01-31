 На станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве перебои с электричеством. Оплата только наличными

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена, опубликованном в Facebook.
"На "Майдане" сбой электроснабжения. Специалисты уже работают. Оплата пока только наличными или перейти на "Крещатик". Там все оборудование работает в обычном режиме", - сказано в сообщении.
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Реки меда, кисельные, мол, берега.
Дай мне чашу вина! Не люблю обещаний.
Мне наличность презренная дорога.
(с) Омар Хайям
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ТА ВОНИ ПРОСТО НЕ ЛЮДИ....
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самая для него работа...
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-как что? педали крутит!
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