 "Вывозим из Авдеевки людей с особыми потребностями и тяжелобольных. Полностью готовы к полномасштабной эвакуации на случай ее объявления", - Жебривский

Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Решение о полномасштабной эвакуации не принимаем. Но уже полностью подготовились к ней на случай объявления эвакуации", - отметил Жебривский.
По его словам, по состоянию на этот час:
1. Из Авдеевки вывозят людей с особыми потребностями в Константиновку и Белицкое.
2. Из больничной реанимации вывезли тяжелобольных. Их перемещают в Константиновскую больницу.
3. Одна семья изъявила желание вывезти из города своих детей. Военнослужащие гражданско-военного сотрудничества помогают этой семье организовать вывоз детей.
4. В город постоянно поступают дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни. Ожидается дополнительный приезд полевых кухонь.
5. Еда готовится на стадионе "Химик". Там установлен палаточный городок.
6. На стадионе налажена спутниковая связь. Есть вся необходимая оргтехника и Интернет.
7. В термосах развозится по городу горячая пища и кипяток.
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3 хв. ·
160 градов за ночь... Били не по одной-две ракеты, как уже стало привычным, а полным боекомплектом. "Как в 14м году. Вспоминаем Зеленополье...". Другой мой собеседник, который в Авдеевке уже второй год, сказал - "такого на моей памяти ещё не было". Бьют нещадно. Две мины разорвались возле больницы, в общежитии высыпало окна взрывной волной. Промка вся содрогается. О раненных и убитых промолчу. Но есть позитив. В результате контрнаступательных действий, удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. Теперь, говорят бойцы, главное чтобы не приказали отойти. Такое уже бывало... Взяли реально много новых мест. Слава бойцам 72й бригады ВСУ! 54ка тоже красавцы - принимают бои на Светлодарской дуге. И в Крымском снова жарко - сообщают добровольцы. Режим "тишины" сепары больше не признают. Минск отброшен на нулевую стадию. Собственно, что и требовалось доказать. Держимся.
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По скоплениям украинской техники и живой силы работали
практически все доступные виды артиллерии, включая РЗСО. Это в принципе нетрудно, поскольку ВСУ выдвинули к линии фронта крупные силы, что в местных условиях привело к «пробкам» из бронетехники...
Вот и весь ответ в причинах нынешнего обострения. Идет удар на опережение. Кто то предал в очередной раз.
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1 год. ·
72ка выставляет все свои полевые кухни. 72ка выгребает все запасы продуктов. 72ка разворачивает палатки с буржуйками для обогрева.
72ка не собирается никуда уходить из Авдеевки.
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2 год. ·
Для тих, хто реве, мов жаба-бугай: "Впірод, в атаку, дайош Донецьк, дай Луганськ!"
Бачите, що робиться в Авдіївці? Бачите? Треба терміново евакуювати 25 тис. населення. Куди? Скільки це коштує? Де ці кошти взяти?
Знаєте, що таке Авдіївка? Це так зване місто-заручник. Є у військових таке визначення. Місто, яке знаходиться в зоні вогню. На будь-яку спробу наступу орки відповідають вогнем артилерії по житловим кварталам.
І Авдіївка - не одна така. Серед "заручників" - 70-тисячний Торецьк. Серед "заручників" - 80-тисячний Бахмут. Серед заручників - 10-тисячній Світлодарськ. Серед "заручників" Щастя, Попасна, Марїнка, Талаковка, Гранітне, Станиця-Луганська, Горськ, Трьохізбенка та багато інших населених пунктів.
Авдіїївка потрапила у пекло через те, що в результаті контратаки наші відбили в орків три траншеї. Три траншеї! Я навіть боюся уявити собі що буде, якщо почнеться реальний штурм, скажімо, Горлівки. І не через те, що в 4 кілометрах від Майорська живуть моя мама, брат, сестри та племінники з племінницями. Я просто уявляю удар артилерії по Новгродському, Артема, Мікрорайону, Дружбі, Кірова, Шумах, Курдюмівці...
Тому, шановні фельдмаршали диванних віськ, порадив би вам трохи помовчати. Військові ж не навчають вас як стригти клієнтів, продавати штани, перевіряти учнівські зошити та розносити газети.
На війні не буває простих рішень. Війна не любить прямолінійних ходів. Хто ходить на війні прямо - першим лягає в землю. Цього очевидно не розуміють прихильники Савченко, Семенченка, Парасюка, Коханівського та інших "вождів ліваруції".
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http://rusvesna.su/news/1485840809
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Авдіївка протестує проти ЗСУ
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15 хв. ·
Главред
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Обострение в Авдеевке прочитывается очень просто: европейцы ни на что не способны, украинцы тоже, давить на нас не нужно, можем ответить и опять начать убивать украинцев. Пусть вмешаются американцы и заключат с нами "сделку". Мы расскажем, что нам нужно. Торговаться будем с Трампом.
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3 hours ago
Рашисти не міняються. Годину тому противник запросив перемир'я і, користуючись затишшям, пішов в атаку.
Атака ворога відбита, його штурмові групи зупинено.
Бій триває й досі.
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