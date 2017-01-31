 Все попытки российских гибридных войск прорвать нашу оборону - обречены, - Турчинов

Об этом сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов в своем комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По его словам, обострение ситуации произошло как раз "по окончании инспекционной миссии ОБСЕ на востоке Украины". "После их отъезда активность обстрелов российскими гибридными войсками наших позиций из запрещенного минскими соглашениями оружия, значительно возросла", - сказал Турчинов, добавив, что наши позиции обстреливаются не только из крупнокалиберной артиллерии и минометов, но и из реактивных систем залпового огня . Только за последние сутки по нашим позициям было выпущено около полутора тысяч снарядов и мин.
"Все попытки атак российско-террористическими группировками подавлены нашими войсками. Более того, украинские военные вынуждены были контратаковать, чтобы улучшить свои оперативные позиции ", - отметил Секретарь СНБО.
"В то же время, - сообщил он, - в результате масштабных обстрелов боевиками города Авдеевки пострадали не только инфраструктурные объекты, но и гражданские здания, есть раненые среди гражданского населения. Все это представляет значительную угрозу для жизни мирных граждан ".
Турчинов добавил, что активные обстрелы окраин города не позволяют проводить ремонтные работы для восстановления электро- и энергоснабжения, поврежденного во время вражеских обстрелов. "Донецкой военно-гражданской администрацией и ГСЧС в городе создан Областной координационный штаб, проводятся активные восстановительные мероприятия", - сказал он, подчеркнув, что больницы и дом престарелых обеспечены автономными средствами электропитания и продолжают работать в штатном режиме.
Также, по словам Секретаря СНБО, в случае продолжения обстрелов Авдеевки российскими гибридными войсками, ГСЧС готова к эвакуации жителей города на безопасное расстояние в ближайшие населенные пункты.
"Украинская армия надежно держит свои позиции, поэтому все попытки боевиков прорвать нашу оборону - обречены", - подытожил Секретарь СНБО.
12598 116
Турчинов и Министр нацобороны Литвы обсудили необходимость усиления военно-технического сотрудничества и констатировали безальтернативность санкций против РФ(0)
Добровольческие батальоны - основа сильной независимой страны, - презентация книги "Добробаты". ФОТОрепортаж(89)
"Есть у нас Кровавый Пастор и карательный отряд!", - новая ироническая песня украинской группы "Севастопіль". ВИДЕО(61)
Великобритания будет и дальше поддерживать Украину, - Министр обороны Великобритании Фэллон(23)
Как Путин испугался украинских ракет над Крымом(4)
Проблема восстановления оборонного потенциала является для нас приоритетной, - Турчинов встретился с Послом Германии Райхелем. ФОТОрепортаж(17)
Защита Ефремова требует допросить Турчинова, Пашинского и Наливайченко, - адвокат Мельников(24)
Ответить
Ответить
Ответить
@hyeva_Marinka ополченца АЖучковского.
"По поводу Авдеевки. закрепились на окраинах города, пока не соответствует действительности"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Popcorn" Sutton Ретвитнул(а) Donetsk2017
Прям у входа ТК, где ёлочки.Болванка. Разбила 5 машин. Жертв нет. Базарные говорят: "Сами шмальнули, жути нагоняют".
Donetsk2017@LifeInDonetsk
На радиорынок Маяк, на парковку(ближе к старому зданию самого ТЦ), прилетел снаряд.
Ответить
В сводке по состоянию на 11.20 по киевскому времени сообщается, что Гиви был ранен со стороны Авдеевки. Боевик получил контузию.
Также, согласно радиоперехватам, сообщается, что батальон «Сомали» понес потери в объеме 40%. О ранении Гиви сообщается и в паблике «Сводки ополчения Новороссии».
При этом в группе батальона «Сомали» о ранении Толстых пока информации нет.
Ответить
Вы многого хотите от секретаря райкома и завотделом пропаганды обкома ЛКСМУ. .
- Но с КГБ ведь он сотрудничал тесно и контора на него не обижалась, а досье на этого "секретаря" до сих пор хранится на Лубянке ...
Ответить
Ответить