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Все про:обстрел (5258) Турчинов (3120) Авдеевка (772)

 Все попытки российских гибридных войск прорвать нашу оборону - обречены, - Турчинов

В результате обстрелов наших позиций российскими гибридными войсками 30 января погибли 4 бойца, 12 - ранены, 31 января у нас 3 убитых и 23 раненых. При этом, потери российско-террористических войск значительно превышают потери ВСУ, " что повлекло шквал истерических заявлений со стороны оккупационных властей об обратном".

Об этом сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов в своем комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Авдеевки: Порошенко собирает военный комитет СНБО, - "5 канал"

По его словам, обострение ситуации произошло как раз "по окончании инспекционной миссии ОБСЕ на востоке Украины". "После их отъезда активность обстрелов российскими гибридными войсками наших позиций из запрещенного минскими соглашениями оружия, значительно возросла", - сказал Турчинов, добавив, что наши позиции обстреливаются не только из крупнокалиберной артиллерии и минометов, но и из реактивных систем залпового огня . Только за последние сутки по нашим позициям было выпущено около полутора тысяч снарядов и мин.

"Все попытки атак российско-террористическими группировками подавлены нашими войсками. Более того, украинские военные вынуждены были контратаковать, чтобы улучшить свои оперативные позиции ", - отметил Секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня", - Жебривский

"В то же время, - сообщил он, - в результате масштабных обстрелов боевиками города Авдеевки пострадали не только инфраструктурные объекты, но и гражданские здания, есть раненые среди гражданского населения. Все это представляет значительную угрозу для жизни мирных граждан ".

Турчинов добавил, что активные обстрелы окраин города не позволяют проводить ремонтные работы для восстановления электро- и энергоснабжения, поврежденного во время вражеских обстрелов. "Донецкой военно-гражданской администрацией и ГСЧС в городе создан Областной координационный штаб, проводятся активные восстановительные мероприятия", - сказал он, подчеркнув, что больницы и дом престарелых обеспечены автономными средствами электропитания и продолжают работать в штатном режиме.

Также, по словам Секретаря СНБО, в случае продолжения обстрелов Авдеевки российскими гибридными войсками, ГСЧС готова к эвакуации жителей города на безопасное расстояние в ближайшие населенные пункты.

"Украинская армия надежно держит свои позиции, поэтому все попытки боевиков прорвать нашу оборону - обречены", - подытожил Секретарь СНБО.
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По Авдеевке. Повторение операции "аэроврот" 14-го года. Весь "штурм" это неудачная попытка ваты отбить свои же потерянные за два дня позиции
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Тарас Том ‏@Trubataras 2 часа назад

@hyeva_Marinka ополченца АЖучковского.
"По поводу Авдеевки. закрепились на окраинах города, пока не соответствует действительности"
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События вокруг Авдеевки сорвали маску со всего цензоровского "спящего" дерьма, которое кинулось облизывать боевиков и ругать Украину. Запоминайте ники.
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Да все консервы тут как тут: NNN, Джамал, Ванька и даже с залупчивого пыль смахнули и достали на свет ...
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На русофашистских сайтах трындят,что украинские воины атаковали лугандон с юга,в районе Коминтерново.Что бы оттянуть силы орков,надо атаковать силы орков с разных сторон.А если и рашисты отбили занятые ВСУ высоты,то,по моему,это не так уж и важно- главное- чтоб ублюд ки спокойно не сидели у себя в траншеях,постоянно испытывали страх и напряжение.
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А ничего, что это привело к большим жертвам с обеих сторон?
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Фото с одного из бывших опрников ополчения усросии

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ну ета какби панятна...русскіі ета гібріди...а вот гібрід чіво с чєм?...
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"Popcorn" Sutton ‏@Leprecon50 24 минуты назад

"Popcorn" Sutton Ретвитнул(а) Donetsk2017
Прям у входа ТК, где ёлочки.Болванка. Разбила 5 машин. Жертв нет. Базарные говорят: "Сами шмальнули, жути нагоняют".

Donetsk2017‏@LifeInDonetsk

На радиорынок Маяк, на парковку(ближе к старому зданию самого ТЦ), прилетел снаряд.
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В сообществах боевиков в социальных сетях сообщается о ранении командира батальона «Сомали» Михаила Толстых «Гиви»,- передает КНК.Медиа.
В сводке по состоянию на 11.20 по киевскому времени сообщается, что Гиви был ранен со стороны Авдеевки. Боевик получил контузию.
Также, согласно радиоперехватам, сообщается, что батальон «Сомали» понес потери в объеме 40%. О ранении Гиви сообщается и в паблике «Сводки ополчения Новороссии».
При этом в группе батальона «Сомали» о ранении Толстых пока информации нет.
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левочкин

Вы многого хотите от секретаря райкома и завотделом пропаганды обкома ЛКСМУ. .

- Но с КГБ ведь он сотрудничал тесно и контора на него не обижалась, а досье на этого "секретаря" до сих пор хранится на Лубянке ...

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як же мені подобаеться БЕЗСИЛЬНИЙ візг ватних гіен про зраду і шо цікаво, голоснійше за все вони починають візжати про неї саме тоді, коли ми їм даемо тризди ))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе попытки российских гибридных войск прорвать нашу оборону - обречены, - Турчинов
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