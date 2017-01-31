 Нардеп Залищук предлагает собрать парламент на внеочередное заседание из-за ситуации в Авдеевке

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на Facebook.
"Обращаюсь к Андрею Парубию и лидерам фракций рассмотреть возможность срочно собрать парламент на внеочередное заседание. Если не удается собрать кворум, провести совет коалиции в расширенном формате для рассмотрения чрезвычайной ситуации, сложившейся в Донецкой области", - пишет она.
"Авдеевка - это не просто очередная трагедия. Это испытание международной коалиции на способность реагировать. Она ослаблена, и наш враг это использует. Мир погружен в свои проблемы. И очень легко закрыть глаза на то, что происходит в Украине", - подчеркнула парламентарий.
"Нужен адекватный ответ украинских властей. МИД включил на своем уровне контакты в мире, парламент должен мобилизоваться, в том числе задействовать все свои международные механизмы", - полагает депутат.
"Если парламент проживет эту неделю на каникулах, то это диагноз не международным силам", - добавила Залищук.
Напомним, 31 января Президент Украины Петр Порошенко собирает военный комитет Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения ситуации в Авдеевке.
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Материалы по теме: Бои под Авдеевкой
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Я тоже за такое доброжелательство.
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Чтобы Авдеевку перестали бомбардировать, надо в Авдеевку перенести (изменить местонахождение) штаб-квартиры партии "Оппозиционный блок" и всех предприятий, учредители и менеджеры которых хотят, чтобы "Донбасс услышали в Киеве".
И эвакуировать их имущество из Киева по новому местонахождению с персоналом.
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Спустя 3 года, команда Порошенко официально призналась, что они финансируют российских наемников, боевиков и продолжение войны на Донбассе, а сказки об энергетической независимости Украины, которые они рассказывали 3 года, были нужны для распила бюджета.
Заявление Гройсмана, это ничто иное как кровавый популизм. Они перечисляют деньги боевикам!
Кроме угля, режим Порошенко совместно с кланом Ахметова устроили невиданный бизнес на крови украинцев.
Об этом писал авторитетный журнал Новое время: «Клан Порошенко-Кононенко сделал Центрэнерго своей дойной коровой».
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.... ...
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"достаточно 3 депутатов"
Бо "зачем платить больше?"
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Кабмин провел экстренное заседание из-за ситуации в Дебальцево (видео)
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kabmin-provel-ekstrennoe-zasedanie-iz-za-situacii-v-debalcevo-588748.html
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За одного битого - двух небитых дают. Жаль, на цензоре нет функции, чтобы добавить ваш коммент в избранное. Чтоб через какое-то время на него еще раз посмотреть.
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@Ukrainian2013
В Авдеевке жара! А наши гондоны - депутаты получили надбавку к зарплате за декабрь (т.к. в январе по работали 2.5дня)и гуляют до 7 февраля!
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