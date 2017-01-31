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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (21945) Донбасс (12518) Донецкая область (3617) боевые действия (983) Авдеевка (772) Блок Петра Порошенко (1462) Залищук (54)

 Нардеп Залищук предлагает собрать парламент на внеочередное заседание из-за ситуации в Авдеевке

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук предлагает созвать внеочередное заседание Верховной Рады в связи с боевыми действиями в Авдеевке (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на Facebook.

"Обращаюсь к Андрею Парубию и лидерам фракций рассмотреть возможность срочно собрать парламент на внеочередное заседание. Если не удается собрать кворум, провести совет коалиции в расширенном формате для рассмотрения чрезвычайной ситуации, сложившейся в Донецкой области", - пишет она.

"Авдеевка - это не просто очередная трагедия. Это испытание международной коалиции на способность реагировать. Она ослаблена, и наш враг это использует. Мир погружен в свои проблемы. И очень легко закрыть глаза на то, что происходит в Украине", - подчеркнула парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики не соблюдают договоренности о режиме тишины в Авдеевке с 12.00, - Генштаб

"Нужен адекватный ответ украинских властей. МИД включил на своем уровне контакты в мире, парламент должен мобилизоваться, в том числе задействовать все свои международные механизмы", - полагает депутат.

"Если парламент проживет эту неделю на каникулах, то это диагноз не международным силам", - добавила Залищук.

Напомним, 31 января Президент Украины Петр Порошенко собирает военный комитет Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения ситуации в Авдеевке.



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Укол серы и смирительная рубашка. Как очухаются - будем дальше беседовать.
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эту Раду не собрать надо, а разогнать и при том давно.
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А що далі? Перетосують колоду, і прийдуть нові/старі пацюки до корита. Без радикальних змін нові вибори нічого не змінять.
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опять их марсиане зашлют? Колоду надо тасовать до тех пор, пока там старых не останется. Тем более при каждой тасовке в колоде появляются новые карты. Сейчас чем чаще тасовать, тем лучше для Украины. ВР недееспособна, да еще живут и работают так, как будто у нас благополучие и нет прямого нападения на Украину. А да, все кто так думают - это агенты Кремля и план Шатун.
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написала вам длинный ответ и все погасила. Хочу верить в Украину новую, свободную, мирную, но мое высокое давление от новостей под Авдеевкой не дает веры. Верю в солдат, но не верю в верховных. Те же грабли
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перевибори самий безкровний спосіб очищення влади . Чим частіше тасуєш колоду тим більше стирається малюнок . Дотасувати треба до тої стадії ,коли карти стануть однакові . Тобто ,перед законом мають бути всі рівні .
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А шо, парламент тоже в этой стране за шото отвечает?
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А как же написать писульку с большой обеспокоенностью, потверждением мирных намерений и т.д. и т.п. бла-бла - ведущим мир. державам и организациям. Они горящие военные законы за три года не приняли. лугандон оккупированным не признали. Военный бюджет к приватизации прикрепили (вот это ПОЛНЫЙ ДИБ-ИМ).
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Как мне кажется. Если мы хотим получить результат. Мы должны быть максимально доброжелательны при ведении переговоров. Но. Максимально жестко пресекать любые угрозы и тем более агрессию.
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Веселые ребята. А если бы дрын был только у одного, как у нас сейчас?
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диагноз уже вам давно всем поставлен,суки.
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Ну что же, посмотрим на наших загорелых. Тех, кого не обломит приезжать.
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Да ну как можно?! Это мудачьё,ещё не отдохнули после праздников.Так нельзя этих козлов напрягать
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Да какая проблема?

Чтобы Авдеевку перестали бомбардировать, надо в Авдеевку перенести (изменить местонахождение) штаб-квартиры партии "Оппозиционный блок" и всех предприятий, учредители и менеджеры которых хотят, чтобы "Донбасс услышали в Киеве".

И эвакуировать их имущество из Киева по новому местонахождению с персоналом.
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А минский договорняк хоть один день соблюдался? Какие люди ? Дело в бабле . Заводик может стать.
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а вообще что такое "минский договорняк" Кем он подписан и какие полномочия у подписантом? Даже нынешняя хромая ВР его не одобрила.
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Та ну нах... В депутатів канікули два місяці, яка робота?!
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"Альтернативы получению угля с оккупированных территорий пока нет, - Гройсман"

Спустя 3 года, команда Порошенко официально призналась, что они финансируют российских наемников, боевиков и продолжение войны на Донбассе, а сказки об энергетической независимости Украины, которые они рассказывали 3 года, были нужны для распила бюджета.

Заявление Гройсмана, это ничто иное как кровавый популизм. Они перечисляют деньги боевикам!

Кроме угля, режим Порошенко совместно с кланом Ахметова устроили невиданный бизнес на крови украинцев.
Об этом писал авторитетный журнал Новое время: «Клан Порошенко-Кононенко сделал Центрэнерго своей дойной коровой».
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Їм харизму відмивати треба після квартирних зашкварів.
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Ну да, надо собрать. Мускулистые языки без дела во рту болтаются, непорядок.
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ПРЕДСТАВТЕ СЕБЕ НАРОД НАШ ДОМ ГРАБЯТ И ПОДОЖГЛИ А МЫ ОТДЫХАЕМ СПОКОЙНО НА ПЛЯЖЕ ДО 8 ФЕВРАЛЯ КАКАЯ МОРАЛЬ У ЕТХ ЛЮДЕЙ СЛУГИ НАРОДА ПРОСТО УЖАС НО ВСЕ ТАКИЕ ПАТРИОТЫ
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И что принять на нём текст обращения к ЕС и ОБСЕ?
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Нужно менять регламент ВР - сколько зарегистрировано нардеповв зале от этого и идет подсчет голосов для принятия решения достаточно 3 депутата.
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я бы уточнил
"достаточно 3 депутатов"
Бо "зачем платить больше?"
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Ну соберуться откормленные и что? На ситуацию в Авдеевке им насрать.
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виродки бля, ви повинні були вже зібратися ще вчора... курви нах...
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у нас по их мнению успешное государство в условиях мира живем,можно и отдохнуть от трудов непосильных рабочийдень в раде на измор-со вторника по пятницу.......
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вообще-то собраться должны были в воскресенье. Как и РНБО.
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Не заседать нужно,а гнать ПРотивника за поребрик в Ростов.
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Ничего не напоминает 31.01.2015
Кабмин провел экстренное заседание из-за ситуации в Дебальцево (видео)

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kabmin-provel-ekstrennoe-zasedanie-iz-za-situacii-v-debalcevo-588748.html



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Да, похоже. Помнится мне, из других населенных пунктов, в т.ч. и городов, население бежало обычно самостоятельно. Но.
За одного битого - двух небитых дают. Жаль, на цензоре нет функции, чтобы добавить ваш коммент в избранное. Чтоб через какое-то время на него еще раз посмотреть.
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не смешили бы народ,кого собирать?и что они могут решить они живут давно своей жизнью,а не жизнью государства... собирут-
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Не для того они себе мандаты покупали, чтоб еще и так часто на заседания ходить. Тем более по 'какой- то Авдеевке'. Плевать они на все хотели, разве непонятно. Посмотрите на их е- декларации и все станет без слов понятно.
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не мешало бы 450 этих дармоедов живым щитом поставить в Авдеевке...
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сейчас как собирутся,как порешают......пизнец сюрреализм как поедут в Авдеевку "держитесь там"-ну вы поняли.....
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имеет смысл в Авдеевке собрать внеочередное заседание. все 450 рыл.
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Какое такое внеочередное ? Они и на очередные х.. забили !
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Піаритись , щоб зібрати Парламент - це вища міра цинізму , бо зібрати не вдасться , всі на Екваторі на округах працюють ..
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Заліщук , вам не можна було покидати стіни Парламенту , якщо ви вважаєте себе Патріотами України та Українського Народу .. РОЗВАЛ економіки .. ПРОВАЛ всіх реформ . ЗАВАЛ всі програм .. ЖИТТЯ НАРОДУ доведено до Геноциду .. КВАРТПЛАТА - вища пенсії та зарплати . ПЕНСІЇ - нижчі прожиткового мінімуму в Ч О Т И Р И рази !!!!
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Вдумайтесь, граждане! Народный депутат предлагает собрать парламент, "чтобы задействовать международные механизмы"! А наш МИД получается уже неспособен заниматься своим делом? Или у Рады нет других механизмов воздействовать прежде всего на воровскую власть, которая с агрессором торгует, продолжает дипломатические отношения, не называет напрямую засРашку агрессором, а АТО - войной?! Одновременно поощряет контрабас и категорически против введения визового режима с неадекватным соседом-идиотом. Сегодняшний парламент - это камень на шее Украины, которая и без того страдает от воров при владе, от войны, от разграбленного бюджета и упавшей экономики. Наш "парламент" - это позорное сборище лоббистов собственных карманов и карманных шавок барыги. Разогнать к херам всех тварей, КМ, ВР, АП и далее по списку. Тогда может нас больше зауважает Запад
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и что расскажет это сборище коллаборационистов и крышевальщиков контрабанды? похвастаются новыми часами? у нас нет парламента, это сходняк криминала, который решил, что 40 млн населения должны ему подчиняться.
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Українець ‏@Ukrainian2013

В Авдеевке жара! А наши гондоны - депутаты получили надбавку к зарплате за декабрь (т.к. в январе по работали 2.5дня)и гуляют до 7 февраля!
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кстати юридически у нас нет войны и агрессии парашки, у нас официально "конфликт на востоке Украины" и все. Если кто-то еще верит в сказки про репарации - вынужден огорчить. С этими пидарами репарации есть только с граждан Украины в карманы барыг, в том числе кремлевских.
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Дивно, тільки коли завод ахмєтки зупинився, парашблок замітив, що треба щось робити
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Очманіти можна з діяльності цього бардаку під назвою "Верховна рада". Вже 10 солдат загинуло, цілі міста та села без комунікацій, а депутатські потвори навіть не чухаються. Це просто 3,14здець якийсь, інших слів не підберу.
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Это чмо грантоедное с квартирами в центре Киева еще что-то вякает? Сидело бы уже тихо со своим подельником Лещенко...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Залищук предлагает собрать парламент на внеочередное заседание из-за ситуации в Авдеевке
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