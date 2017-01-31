 Киевские налоговики раскрыли схему по незаконному импорту и продаже мебели, изъято товаров на 17,6 млн гривен. ФОТОрепортаж

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В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица одной из компаний, которая занимается неспециализированной оптовой торговлей, ввезли из Италии и Польши мебель, станки для обработки металла, осветительные приборы, кухонную посуду и другие товары по заниженным ценам и вне таможенного контроля, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

В дальнейшем злоумышленники документально оформляли бестоварные операции по якобы реализации товаров в адрес ряда фиктивных и транзитных предприятий, осуществляющих незаконный перевод безналичных средств в наличные.В результате проведенного в Киеве и Киевской области двух обысков была обнаружена и изъята кухонная мебель и мебель для жилых комнат общей стоимостью около 17,6 миллиона гривен. В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение, расследование уголовного производства продолжается.