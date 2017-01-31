Боевики не соблюдают договоренности о режиме тишины в Авдеевке с 12.00, - Генштаб...

"По информации главного оперативного дежурного, режим прекращения огня в Авдеевке не соблюдается", - сообщили "Интерфакс-Украина" в Генштабе, отвечая на вопрос о том, действительно ли достигнута договоренность о режиме тишины с 12.00 вторника, передает Цензор.НЕТ.
Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что по предварительной информации, с 12.00 в Авдеевке будет установлен режим тишины, после чего сразу же начнутся работы по восстановлению энергоснабжения города.
3251 43
Материалы по теме: Бои под Авдеевкой
Обстрелы Авдеевки: Порошенко собирает военный комитет СНБО, - "5 канал"(24)
"Очень обеспокоена тем, что жители Авдеевки, особенно 2,5 тыс. детей, остались без воды, электричества и тепла", - посол США Йованович(42)
Украина призвала страны-участницы ОБСЕ активизировать давление на РФ для деэскалации ситуации на Донбассе(20)
Боевики за прошедшие сутки выпустили по Авдеевке около ста снарядов из "Града", - Матюхин(48)
Обстрелы слышны в любой части Авдеевки, но в центре города жизнь идет своим чередом(0)
В 5 утра в результате обстрела боевиками жилого дома в Авдеевке ранен мужчина, - Аброськин(13)
Снаряд боевиков попал в 5-этажный жилой дом в Авдеевке: от российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, - Жебривский(139)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Интересно он ещё генерал? 30.01.2015
"Я нахожусь в Дебальцево. Никакого котла нет. Наши подразделения надежно удерживают линию боестолкновения", - генерал Розмазнин. ВИДЕО
http://censor.net.ua/video_news/322463/ya_nahojus_v_debaltsevo_nikakogo_kotla_net_nashi_podrazdeleniya_nadejno_uderjivayut_liniyu_boestolknoveniya
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/109704_1485795356
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
РУССКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА. По всей линии фронта на Донбассе возобновились ожесточенные бои
С 5 часов утра вторника Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Авдеевка, Горловка находятся под мощным артиллерийским огнем.
Боевые действия ведутся с применением всех видов тяжелого вооружения - используются почти полные пакеты реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», передают источники из Украины.
Под ударом артиллерии находится не только авдеевское направление, от залпов и разрывов артиллерии содрогается весь Донецк. Из районов, приближенных к линии фронта, поступают первые сообщения о разрушениях и повреждениях жилых домов и систем жизнеобеспечения.
Информации о погибших и раненых среди мирного населения на эту минуту пока не поступало, однако известно об очень большом количестве раненых и убитых с обеих сторон на линии соприкосновения среди военных, передают украинские источники.
31.01.2017 12:16
Схоже сєпари б"ють по своїй теріторії
Ответить
Ответить
Это именно то чувство когда понимаешь что ГЕНШТАБ Украины это сборище жалобщиков, просителей и нытиков... ах да ещё и статистов... так сказать учёт и контроль...
Ответить