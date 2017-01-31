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Все про:Генштаб ВС (766) обстрел (5258) Авдеевка (772)

 Боевики не соблюдают договоренности о режиме тишины в Авдеевке с 12.00, - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что боевики продолжают обстреливать Авдеевку.

"По информации главного оперативного дежурного, режим прекращения огня в Авдеевке не соблюдается", - сообщили "Интерфакс-Украина" в Генштабе, отвечая на вопрос о том, действительно ли достигнута договоренность о режиме тишины с 12.00 вторника, передает Цензор.НЕТ.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что по предварительной информации, с 12.00 в Авдеевке будет установлен режим тишины, после чего сразу же начнутся работы по восстановлению энергоснабжения города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Авдеевки: Порошенко собирает военный комитет СНБО, - "5 канал"
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Муженки и Генштаб -это просто писец.Я таких олигофренов еще не встречала.Вы,ублюдки из Генштаба,уже договаривались за Иловайск с бандитами? Уже делали нашим зеленую дорогу,которая стала черной дорогой смерти? Уже загубили тысячи жизней солдат,когда их расстреляли при отступлении? Вам мало? Вас не посадили,так вы еще договариваетесь с агрессором? Ждете когда посадят? Не переживайте, скоро посадят и это будет самое меньшее наказание за ваш идиотизм и предательство.
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Так они наверное и боятся больше всего, что єта война в конце концов закончится. Потому как вместе с ней закончится и их правление, и спросят с каждого кто и что делал.
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Ага. Они его соблюдаёт только когда зажмуряться.
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ну пусть мужеложенко еще отожмется 22 раза ..авось отступят..этот ублюдок только на фонарном столбе красен будет.
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У нас походу не война и не АТО, а соревнования по пейнтболу, сделали перерыв по соточке накинуть под шашлычек, и дальше играть.
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Ужос! Какие невоспитанные кацапо-обдроченцы. Интересно, кто-то из генштаба всерьез ожидал, что будут соблюдать?
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Моторола уже 3 месяца не нарушает режим тишины...
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Дело в том, что режим тишины не соблюдают обе стороны, причем довольно давно.
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Опять ложь ! Какие БОЕВИКИ ??? РУСКА АРМИЯ С ГРАДАМИ ТОЧКАМИ "У" и...КАЦАПСКИМИ СОЛДАТАМИ !!!
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Так ихтамнет жеж, а обстрел Авдеевки - это теракт.
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Ничего не напоминает? события двухлетней давности.
Интересно он ещё генерал? 30.01.2015
"Я нахожусь в Дебальцево. Никакого котла нет. Наши подразделения надежно удерживают линию боестолкновения", - генерал Розмазнин. ВИДЕО

http://censor.net.ua/video_news/322463/ya_nahojus_v_debaltsevo_nikakogo_kotla_net_nashi_podrazdeleniya_nadejno_uderjivayut_liniyu_boestolknoveniya



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"Боевики не соблюдают договоренности о режиме тишины в Авдеевке " - ну раз так , то вызовите родителей в школу .
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Ха. Ха. Ха. А вы чего ждали. Если враг не сдаётся, то его надо уничтожить. А все другие варианты на снбо должны быть приравняты к зраде. Или даже уничтоженый город Авдеевка, не говоря уже про наших солдат не поколебят мирный план шоколадного гаранта.
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Кто хотел войны, ругая Минские соглашения? Так вот вам.
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значит отбить свои позиции сепарье не смогло, теперь будут тужится пока не все кончатся или пока русня за поводок не дернет.
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Хай всі Українські діти дочекаються своїх татусів звійни !!! Молімося за них !!!
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Бойцы ВСУ взяли стратегический опорный пункт террористов "ДНР" под Авдеевкой: министр обороны Полторак обнародовал детали блестящей спецоперации сил АТО 30 января 2017, 18:55 - Военное обозрение 11545 3493

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/109704_1485795356
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Не пойму одного - если орки так навалились на Авдеевку, неужели нельзя в других местах "пошуметь" хотя-бы. Нет ресурсов уже совсем? Или соблюдаем несоблюдаемое? История с ДАПом и Дебальцево повторяется?
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Генштаб на обед разошелся? Потом - послеобеденная дрема...
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самое время долбануть с юго-западного направления. И по проспекту Петровского развивать наступление. Понимаю, что это вряд ли произойдет. Тем более, что уже час - тишина. Арта не работает. Скорее всего чинят ЛЭПы.
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Храни Господь украинских солдатиков!!!Как подумаешь в такой мороз как там им?
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О каком перемирии может быть речь? Забыли "дебальцевское перемирие"? Это война, на уничтожение, а не шоколадные пляски вокруг игрушечного огня. Разве нельзя было раньше предусмотреть подобное развитие событий? Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Даже самому синему аватару понятно, что российские террористы будут использовать массово артиллерию, как это они делали в дапе и Дебальцево. Артиллерия - главный инструмент кремлевской военщины. Тактика выжженной земли и бетонной крошки - вот основная тактика опустошительных набегов мокшанской орды.
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Путлер Капут

РУССКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА. По всей линии фронта на Донбассе возобновились ожесточенные бои

С 5 часов утра вторника Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Авдеевка, Горловка находятся под мощным артиллерийским огнем.

Боевые действия ведутся с применением всех видов тяжелого вооружения - используются почти полные пакеты реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», передают источники из Украины.
Под ударом артиллерии находится не только авдеевское направление, от залпов и разрывов артиллерии содрогается весь Донецк. Из районов, приближенных к линии фронта, поступают первые сообщения о разрушениях и повреждениях жилых домов и систем жизнеобеспечения.
Информации о погибших и раненых среди мирного населения на эту минуту пока не поступало, однако известно об очень большом количестве раненых и убитых с обеих сторон на линии соприкосновения среди военных, передают украинские источники.
31.01.2017 12:16
Схоже сєпари б"ють по своїй теріторії
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Боевики не соблюдают договоренности о режиме тишины в Авдеевке с 12.00, - Генштаб...
Это именно то чувство когда понимаешь что ГЕНШТАБ Украины это сборище жалобщиков, просителей и нытиков... ах да ещё и статистов... так сказать учёт и контроль...

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики не соблюдают договоренности о режиме тишины в Авдеевке с 12.00, - Генштаб
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