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 Политика Украины
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 Обстрелы Авдеевки: Порошенко собирает военный комитет СНБО, - "5 канал"

Президент Украины Петр Порошенко собирает военный комитет Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения ситуации в Авдеевке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

"Во вторник (31 января) во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО с участием главы государства", - сообщил собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.


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Украине нужно осознать, что международное давление на Россию в виде санкций, и требование выполнить Минские договоренности - это юридическая уловка, которая позволяет получить время на перевод Украины из унитарного в федеральное государство. Смешное в этой ситуации то, что "минский формат" существует только с добровольного согласия Украины, и как только Киев прекратит в нем свое участие, тут же возобновится процедура по наказанию агрессора за аннексию Крыма.

Наталья Гулевская
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Это же время нужно, для того, чтобы перевести всю инфраструктуру Крыма под контроль России. Газопровод они уже туда протянули. Но это так, к слову. А если подойти к этому вопросу с умом, то есть варианты даже с учетом Минских. Просто никому нихрена не надо. Люди сидят на форумах и предлагают массу вариантов. Барыги сидят на распилах и откатах и им не до того.
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Воєнний кабінет треба розформувати, він не відповідає Конституції України! порошенко має сам приймати відповідальні рішення - вводити воєнний стан, проводити евакуацію, оголошувати мобілізацію! Воєнний кабінет це якесь п'яте колесо до возу!
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значит в течении 24 часов прибуду в военкомат не чекаючы повестки , в чем проблем .
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возвращай всю тяжелую назад на позиции как обещал! харе сопли жевать, выполни хоть одно обещание, шоколадная зараза!
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Не пройшло і трьох діб... ВР теж треба б канікули закінчити. Як ви вже дістали.
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Шоколадный с дуба что ли рухнул. Какой "военный совет".
У нас не альтернативы "минскому процессу", по-этому собирай 450 тунеядцев в зраду и принимай поправки к Конституции, АТО Путин нападет.
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Страшный БЕНДЕРовец ‏@Realuran 2 ч.2 часа назад

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Україна отримала від Литви 150 тонн боєприпасів, а також 146 одиниць летального зброї. Але найголовніше- з Литви було надіслано до України протитанкові комплекси "Джевелін". Саме такі комплекси дуже потрібні на
фронті для боротьби з танками противника, і саме їх Україна просила у США.

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хотелось бы верить что про Джавелины правда...
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И где теперь будет линия границы Лугандона и Украины? По Днепру?
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По Волге, пля... и это будет Украино-Китайская граница!
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Это супер , но реальность такова ,что с рошеновским подходом , увы , невозможно .
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Скажет:"Хватит воровать, страну надо спасать"? Или нет? Момент истины....
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я ж і не казав що є щось страшне, просто варіант для збору такого мироприємства
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Результати РНБО з великою долею ймовірності будуть такими ж, що й були раніше:
- Ми не допустимо ...

- Ми не відступимо ...

- Якщо буде загострення, ми введемо військовий стан ...
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Дивує, що пропорошеківці вже активно спамлять.
У вас інше бачення того, які результати РНБО були раніше?
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Все мочения заканчиваются военным советом, очередным минском , и вопрошающим мычанием. Ну и на фига ентот совет. Толку от него. Очередное балабольствол. Сколько такого уже было. Бл*(я)*дь шоколадная. Под авдеевкой проведите это снбо сцуки )(реновые.
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говорят ополченцы 70 всушников грохнули. Градом накрыли весь батальон. Лично я в зону АТО ни ногой. Непонятно за что воевать.
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Что же вы о своих так выражаетесь "грохгули"? Такие, как вы, в АТО и не нужны. Обделаетесь от страха и в плен побежите сдаваться. Там воюют те, кому понятно, за что воевать.
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Рогулей надо проучить хорошенько западенцев проклятых. Это они в 14 году мутить воду начали. пусть и воюют сами подлюки. Надеюсь ополченцы их хвосты накрутят
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все! пиздюк сгорел прямо с дерьмом внутри! теперь только спам!
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это руснявое говно под украинским прокси, не трать время
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пусть западенцы подлюки с галичины воюют. Это они воду мутить начали еще с начала 90-х. а сами смотрят в сторону Польши как бы быстрее туда слинять. Их и надо рогулей западных в АТО отправлять. Дерьмо не жалко
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Боже дай им ума не довести эту ситуацию до абсурда и не сдать еще чего то.
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Н.Гулевская, а где в минском формате федеральное государство ? Вообще как бы государство не федеральное, а федеративной.Писаки из-за поребрика такие безграмотные почему ?
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Ахмета туда пригласите,а после в наручниках в Авдеевку вывезти и там пусть сидит,обстрелы сразу прекратятся,в 2014 году коксосхим останавливался из за обстрелов и повреждений ,месяц держались на газу пока не устаканилось,так разве за три года не было времени кинуть другую линию,что бы в случае чего можно ремонтировать спокойно,оно сука надеялось,шо сдадут оркам и оно там будет мутить как захочет,во всем виновата эта тварь
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Ось тут склад РНБОУ - http://www.rnbo.gov.ua/content/sklad.html
Із військових там тільки Полторак і відомий котлогон мужеложенко.
Кого збирати? Що вони можуть вирішувати?
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прэзыдэнт мыра будет опять мычать о том, что альтернативы минским договорнякам нет.
минск-3 на подходе.
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американцы поменяли политический курс выбрав Трампа нам тоже надо менять дона Педра и заканчивать войну.
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такой низкопробный финт прошел бы во времена Яныка, сейчас хрен у него че то подобное получится
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Типу - перший раз , чи що ?
Забули вже "блокаду" Криму , або кацапських фур , які ДАЇшники з блимавками супроводжували ?
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кацапских фур, после того, у нас давно не видел. Больше надо бояться не Пети, а того что бы у блокирующих были чистые намерения. Если это не пиар акция для торговли, то никакой Пеця ниче не сделает.
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Местячковая тусня вот что это. И шо вы говорите. Я вам отвечаю.
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Если ещё хоть раз обстреляют,,я введу военное положение в Лугандоне,,,,не ?
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Повылазило ольгинское говно которого не было видно целый год, видать сепарве жестко присовывают.
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Nikolay L-хватит тут про "сьому хвилю" срать. Пошел на х@р,тролляка кацапская!
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а почему такой интерес к моей скромной персоне. У нас в Мелитополе все так думают. Я лишь выражаю мнение большинства. Рогули западные нам не братья. Нехристь католическая
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбстрелы Авдеевки: Порошенко собирает военный комитет СНБО, - "5 канал"
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