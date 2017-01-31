 Обстрелы Авдеевки: Порошенко собирает военный комитет СНБО, - "5 канал"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".
"Во вторник (31 января) во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО с участием главы государства", - сообщил собеседник агентства "Интерфакс-Украина".
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
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Наталья Гулевская
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https://beztabu.net/posyagnut-na-svyatoe-kak-v-odesse-sohranilis-korni-russkoj-vesny_n13645
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У нас не альтернативы "минскому процессу", по-этому собирай 450 тунеядцев в зраду и принимай поправки к Конституции, АТО Путин нападет.
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Собака Толстых по кличке "Гиви" ранена под Донецком! Его зам... уже пьет горячую смолу с "моторолой" в аду! О'К!!!Бойовик "ДНР" Михайло Толстих, відомий під кличкою "Гіві", поранений у боях під Донецьком.
Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/war/1751277-boyoviki-zayavili-scho-pid-donetskom-poraneniy-terorist-givi.html
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фронті для боротьби з танками противника, і саме їх Україна просила у США.
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- Ми не допустимо ...
- Ми не відступимо ...
- Якщо буде загострення, ми введемо військовий стан ...
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У вас інше бачення того, які результати РНБО були раніше?
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Із військових там тільки Полторак і відомий котлогон мужеложенко.
Кого збирати? Що вони можуть вирішувати?
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минск-3 на подходе.
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Забули вже "блокаду" Криму , або кацапських фур , які ДАЇшники з блимавками супроводжували ?
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Их же там нет!)))
Придурки, на ровном месте палятся.
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