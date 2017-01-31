 Украина направила ноту российской стороне с требованием освободить арестованного в оккупированном Крыму адвоката Курбединова, - МИД

Как сообщила спикер МИД Марьяна Беца, также вопрос освобождения Э.Курбединова будет затронут в рамках заседаний международных организаций на этой неделе. "Мы направили ноту российской стороне относительно незаконного задержания Эмиля Курбединова с требованием освободить его, также этот вопрос будет затронуто на этой неделе в рамках заседаний всех международных организаций ООН, ОБСЕ, Совета Европы", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Дипломат проинформировала, что в четверг, 2 февраля, в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ вопрос освобождения заложников будет стоять в повестке дня.
"Незаконное задержание и Николая Полозова и Эмиля Курбединова, адвоката наших политзаключенных в оккупированном Крыму, это уже новый уровень репрессий и запугивания со стороны оккупационных властей. Первоочередная цель - это запугать жителей Крыма: этнических татар, украинцев, самих адвокатов. И второе - это снизить уровень возможности защиты наших политзаключенных в оккупированному Крыму. МИД решительно осуждает такие действия оккупационной власти", - заявила М.Беца.
М.Беца подчеркнула необходимость размещения на территории оккупированного Крыма независимой наблюдательной миссии, которая бы смогла дать объективную оценку соблюдению прав человека в Крыму.
Спикер МИД также отметила, что российской стороной чаще всего игнорируются дипломатические обращения Украины. "Все эти документы мы собираем как доказательную базу для дальнейшего дополнения нашей фактологической базы будущих исков и для тех (исков - ИФ), которые уже начаты", - рассказала М.Беца.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос. Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в "суде" интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!". В итоге оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву из-за аудиозаписей (песен Мацураева) и фотографий на его страничке в "Вконтакте". Адвокат Курбединов же был арестован на 10 суток за репост в "Вконтакте" в 2013 году анонса митинга организации "Хизб ут-Тахрир".
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