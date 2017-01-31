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 Политика Украины
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 Украина направила ноту российской стороне с требованием освободить арестованного в оккупированном Крыму адвоката Курбединова, - МИД

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне относительно незаконного задержания крымского адвоката, защищающего права членов Меджлиса крымскотатарского народа Эмиля Курбединова.

Как сообщила спикер МИД Марьяна Беца, также вопрос освобождения Э.Курбединова будет затронут в рамках заседаний международных организаций на этой неделе. "Мы направили ноту российской стороне относительно незаконного задержания Эмиля Курбединова с требованием освободить его, также этот вопрос будет затронуто на этой неделе в рамках заседаний всех международных организаций ООН, ОБСЕ, Совета Европы", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дипломат проинформировала, что в четверг, 2 февраля, в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ вопрос освобождения заложников будет стоять в повестке дня.

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"Незаконное задержание и Николая Полозова и Эмиля Курбединова, адвоката наших политзаключенных в оккупированном Крыму, это уже новый уровень репрессий и запугивания со стороны оккупационных властей. Первоочередная цель - это запугать жителей Крыма: этнических татар, украинцев, самих адвокатов. И второе - это снизить уровень возможности защиты наших политзаключенных в оккупированному Крыму. МИД решительно осуждает такие действия оккупационной власти", - заявила М.Беца.

М.Беца подчеркнула необходимость размещения на территории оккупированного Крыма независимой наблюдательной миссии, которая бы смогла дать объективную оценку соблюдению прав человека в Крыму.

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Спикер МИД также отметила, что российской стороной чаще всего игнорируются дипломатические обращения Украины. "Все эти документы мы собираем как доказательную базу для дальнейшего дополнения нашей фактологической базы будущих исков и для тех (исков - ИФ), которые уже начаты", - рассказала М.Беца.

Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос. Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в "суде" интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!". В итоге оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву из-за аудиозаписей (песен Мацураева) и фотографий на его страничке в "Вконтакте". Адвокат Курбединов же был арестован на 10 суток за репост в "Вконтакте" в 2013 году анонса митинга организации "Хизб ут-Тахрир".
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Чому Майдани не спрацьовують і Україна 25 років у злиднях.А тому що наперсточники і бариги ще в 90их в першу чергу захопили медіапростір України,а потім з допомогою ЗМІ захопили весь політичний майданчик і згодом всі фінансові і єнергетичні ресурси в Україні.Тому якщо українці не відберуть у олігархів ЗМІ,то злидні і залежність будуть ще 300 років
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А за Авдеевку ноту таки не? А, ну ихтамнет жеж...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина направила ноту российской стороне с требованием освободить арестованного в оккупированном Крыму адвоката Курбединова, - МИД
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