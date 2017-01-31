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Все про:Литва (1068) СНБО (3107) Турчинов (3120)

 Турчинов и Министр нацобороны Литвы обсудили необходимость усиления военно-технического сотрудничества и констатировали безальтернативность санкций против РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Министром национальной обороны Литовской Республики Раймундасом Кароблисом.

По словам Турчинова, Украина всегда чувствовала поддержку народа и руководства Литвы. "Первыми зарубежными политиками, которые выступили на Майдане, были литовцы", - напомнил он, добавив, что за последние три года наши отношения укрепились еще больше, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО .

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Собеседники обсудили ситуацию в регионе, сложившуюся в результате агрессивных действий России. "Для России дестабилизация ситуации в Украине - путь усиления своих позиций в регионе", - сказал секретарь СНБО Украины, отметив, что сегодня гибридная война ведется не только против Украины, но и против ЕС. "Кремль всевозможными методами пытается расколоть единство ЕС", - заявил он.

Турчинов сообщил, что обострение ситуации у Авдеевки произошло после завершения инспекционной поездки ОБСЕ на востоке Украины: "За позапрошлые сутки мы потеряли 4 бойцов, 12 были ранены, а за прошлые сутки у нас уже 3 убитых и значительно больше раненых - 23, но потери российских гибридных войск значительно превышают наши. Все их попытки прорвать нашу оборону обречены на поражение".

Собеседники обсудили необходимость усиления военно-технического двустороннего сотрудничества. Кроме того, констатировали безальтернативность санкций против России как страны-агрессора.

Стороны выразили согласие относительно необходимости тесной координации действий силовых ведомств в условиях агрессивной политики РФ в Европе.

В свою очередь, Р.Кароблис отметил, что Литва всегда поддерживала Украину на ее пути в Европу и готова "и впредь быть для Украины и ее народа надежным партнером, и самое главное - другом".

Турчинов и Министр нацобороны Литвы обсудили необходимость усиления военно-технического сотрудничества и констатировали безальтернативность санкций против РФ 01

Турчинов и Министр нацобороны Литвы обсудили необходимость усиления военно-технического сотрудничества и констатировали безальтернативность санкций против РФ 02

Турчинов и Министр нацобороны Литвы обсудили необходимость усиления военно-технического сотрудничества и констатировали безальтернативность санкций против РФ 03

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