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Все про:Днепр_город (2429) коррупция (6905) суд (20096) судья (1700) Филатов (205)

 Мэр Днепра: "283 решения против горисполкома в минувшем году вынесла только одна судья"

Мэр Днепра Борис Филатов уверен, пока местное самоуправление не получит в свое подчинение муниципальную полицию, выборных шерифов и мировых судей, могущих разрешать местные споры, ситуация с коррупцией на местах не изменится.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Разговор с газорезчиком:

Газорезчик. Обычный работяга. Резал рекламный носитель по решению исполкома. Приехал СОГ из РОВД и его "свинтил". За "порчу чужого имущества". При чем полиция (внимание!) приехала не на канарейке, а на частном автомобиле (!) бандитов (!)

Говорим: "Будешь писать заявление в прокуратуру?"

Отвечает: "Не буду. Кто меня защитит? Они между собой знаете о чем разговаривали?. Филатов такой-сякой. Не даёт нам жить. То в киоски лезет, то в рынки. А нам с кого получать?" Вот такой разговор...

Меньше всего я бы хотел сейчас переходить на личности и искать виноватых. Пожалуйста, не пишите в комментариях проклятия в адрес больших начальников или власти. Все равно не поможет. Давайте посмотрим на проблему шире", - отметил мэр Днепра.

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По словам Филатова, он ежедневно сталкивается "с четко структурированными ОПГ "депутат-судья-полицейский"".

"Где бы городская власть не пыталась навести порядок, мы сталкиваемся с бешеным сопротивлением. Фигуранты понятны, роли расписаны. Они даже не скрывают своих лиц. Знаете сколько только одна судья вынесла решений против горисполкома в 2016 году? Задержите дыхание. 283. ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ!!! Запрет сносов, узаконение самостроев, земельные аферы, назначения, увольнения, отмена решений исполкома. И это только одна судья. А их, как минимум, трое. Все их фамилии известны. В ВККС, в ГПУ, в АП, во ВРУ. В ответ - тишина.

Я устал уже бегать по высоким кабинетам, жаловаться, взывать к порядку, просить помощи. Как вода в песок. Сегодня на повестке дня в стране децентрализация. Территориальные громады получили больше денег, больше полномочий. Спасибо Президенту и премьеру. Это действительно их большая заслуга. Действительно, спасибо. Совершенно искренне. Но я четко уверен, пока местное самоуправление не получит в свое подчинение муниципальную полицию, выборных шерифов и мировых судей, могущих разрешать местные споры, то дела не будет. А если будут играться в сепаратистские штучки, то аналог ФБР по их душу, лишение гражданства и пожизненный срок.

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И дело не в персоналиях. Дело в системе. Каста неприкасаемых, назначаемых из столицы, будет продолжать смеяться нам в лицо. И творить беспредел", - отметил Филатов.
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Переведите её в Киев, а то вообще обратиться не к кому - все киевские судьи считают себя "политическими флюгерами" и решения принимают не по закону, а по чутью и звонку сверху. Понятно, что сверху над судьёй не налогоплательщик/коммерсант/бизнесмен, а чиновник.
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пан Філатов, а поясніть будь ласка таку ситуацію.. На ж/м Лівобережному серед ночі зносять МАФи.. І через декілька днів на їх місті, знову ж, серед ночі будують/встановлюють інші МАФи.. Трохи модернізовані, трохи більш сучасні, але ж МАФи... Чи то ви продали ті місця іншим хозяїівам, чи то ваші МАФи??
І чому ПО НОЧАХ?? Щоб люди не повбивали??
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"давайте проведем публичный и авторитетный аудит"?
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Ну все счас филатова сделают сепаратистом, как так мирового судью захотел или муниципального мента, ага держи карман шире. Только вот надо біло еще ширее смотреть или ширше. Наконец то доходить до умов то что предлагает филатов есть федерация ну как в США или в Германии, еще можно было бы как в Швейцарии устроить прямую демократию
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Днепра: "283 решения против горисполкома в минувшем году вынесла только одна судья"
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