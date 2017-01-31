 Мэр Днепра: "283 решения против горисполкома в минувшем году вынесла только одна судья"

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Разговор с газорезчиком:
Газорезчик. Обычный работяга. Резал рекламный носитель по решению исполкома. Приехал СОГ из РОВД и его "свинтил". За "порчу чужого имущества". При чем полиция (внимание!) приехала не на канарейке, а на частном автомобиле (!) бандитов (!)
Говорим: "Будешь писать заявление в прокуратуру?"
Отвечает: "Не буду. Кто меня защитит? Они между собой знаете о чем разговаривали?. Филатов такой-сякой. Не даёт нам жить. То в киоски лезет, то в рынки. А нам с кого получать?" Вот такой разговор...
Меньше всего я бы хотел сейчас переходить на личности и искать виноватых. Пожалуйста, не пишите в комментариях проклятия в адрес больших начальников или власти. Все равно не поможет. Давайте посмотрим на проблему шире", - отметил мэр Днепра.
По словам Филатова, он ежедневно сталкивается "с четко структурированными ОПГ "депутат-судья-полицейский"".
"Где бы городская власть не пыталась навести порядок, мы сталкиваемся с бешеным сопротивлением. Фигуранты понятны, роли расписаны. Они даже не скрывают своих лиц. Знаете сколько только одна судья вынесла решений против горисполкома в 2016 году? Задержите дыхание. 283. ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ!!! Запрет сносов, узаконение самостроев, земельные аферы, назначения, увольнения, отмена решений исполкома. И это только одна судья. А их, как минимум, трое. Все их фамилии известны. В ВККС, в ГПУ, в АП, во ВРУ. В ответ - тишина.
Я устал уже бегать по высоким кабинетам, жаловаться, взывать к порядку, просить помощи. Как вода в песок. Сегодня на повестке дня в стране децентрализация. Территориальные громады получили больше денег, больше полномочий. Спасибо Президенту и премьеру. Это действительно их большая заслуга. Действительно, спасибо. Совершенно искренне. Но я четко уверен, пока местное самоуправление не получит в свое подчинение муниципальную полицию, выборных шерифов и мировых судей, могущих разрешать местные споры, то дела не будет. А если будут играться в сепаратистские штучки, то аналог ФБР по их душу, лишение гражданства и пожизненный срок.
И дело не в персоналиях. Дело в системе. Каста неприкасаемых, назначаемых из столицы, будет продолжать смеяться нам в лицо. И творить беспредел", - отметил Филатов.
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І чому ПО НОЧАХ?? Щоб люди не повбивали??
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