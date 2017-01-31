 Встречи и переговоры в "нормандском формате" пока не планируются, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, следует ли ожидать в ближайшее время интенсификации переговоров в "нормандском формате", он ответил: "Сейчас я не готов ничего сказать насчет этого, пока каких-либо договоренностей нет". На уточняющий вопрос о том, планируются ли телефонные разговоры или личные встречи на самом высоком уровне, Песков ответил: "Нет".
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин договорились активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате".
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около часа назад
Боевики сообщили о ранении Гиви на севере Донецка. "Град" продолжает работать, но отрывисто, не полным комплектом. "Режим тишины с 10:00 до 17:00" продолжается.
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Если так и будет продолжаться дальше (Авдеевский бой), то наши ВСУ просто по инерции пойдут дальше (такая себе лавина, типа снежной) и нипуя уже с этим не сделаешь!!!
Посмотрим насколько верны мои предположения...
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