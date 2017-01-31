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 Политика Украины
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 Встречи и переговоры в "нормандском формате" пока не планируются, - Песков

Встречи и переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в ближайшее время не планируются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, следует ли ожидать в ближайшее время интенсификации переговоров в "нормандском формате", он ответил: "Сейчас я не готов ничего сказать насчет этого, пока каких-либо договоренностей нет". На уточняющий вопрос о том, планируются ли телефонные разговоры или личные встречи на самом высоком уровне, Песков ответил: "Нет".

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Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин договорились активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате".


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А грозный де. Что бы эту заблудшую дочь батальон восток чпокнул. Ну а кондопога это вооще круто. Шо б ты от туда и не возвратилась курва московская.
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Stanyslav Vasin
около часа назад
Боевики сообщили о ранении Гиви на севере Донецка. "Град" продолжает работать, но отрывисто, не полным комплектом. "Режим тишины с 10:00 до 17:00" продолжается.
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Думаю, что скоро сработает эффект "энерции"...
Если так и будет продолжаться дальше (Авдеевский бой), то наши ВСУ просто по инерции пойдут дальше (такая себе лавина, типа снежной) и нипуя уже с этим не сделаешь!!!
Посмотрим насколько верны мои предположения...
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козлорылые под@ху@ли от ситуации и не знают, чем козырять на Нормандских
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстречи и переговоры в "нормандском формате" пока не планируются, - Песков
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