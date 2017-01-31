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 Deutsche Bank заплатит штраф в $630 миллионов за операции по отмыванию российских денег, - Reuters

Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить 630 миллионов долларов американским и британским регулирующим органам за то, что не предотвратил проведение подозрительных операций, связанных с российскими клиентами.

Общая сумма операций, проведенных через Deutsche Bank и вызвавших подозрение контролирующих структур США и Великобритании, составила около 10 миллиардов долларов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Посредством этих транзакций, которые проводились между отделениями Deutsche Bank в Москве, Лондоне и Нью-Йорке с 2011 по 2015 год, российские клиенты банка отмывали деньги, пишет новостное агентство.

"Проводимые компенсационные торги не имели экономического основания и могли быть использованы для отмывания денег или других незаконных операций", - сообщило Управление финансовых услуг Нью-Йорка. Оно оштрафовало Deutsche Bank на 425 миллионов долларов.

Отдельный штраф в сумме 204 миллиона долларов выписало банку Управление финансового надзора Великобритании - за недостаточный контроль отмывания денег между 2012 и 2015 годами, что позволило клиентам перевести миллиарды долларов с России на счета в офшорных банках "таким образом, который предполагает, что это может являться финансовым преступлением".

Московское представительство банка не поставило под вопрос качество данных транзакций, поскольку они приносили комиссионные в период, когда дела банка в России стали хуже, сообщили финансовые контролеры.


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во нбу-бери пример. а то денег у них на оплоты нет. то вы так хотите победить уроды.
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Гонтарева когда штраф заплатит? Чем она лучше?
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Это за эти деньги можно было липецкую фабрику купить.
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то то народ переживал что они мусорные бумаги кацапсинские покупают...а они моют. Молодцы европейцы. Так держать.
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интересно почему отмывание денег и финансирование терроризма идут в одном ряду
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Отмытыми деньгами значит. А мы думали им шоколадками платят, судя по вою про липецкую фабрику.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомDeutsche Bank заплатит штраф в $630 миллионов за операции по отмыванию российских денег, - Reuters
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