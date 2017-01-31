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 Политика Украины
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Все про:аудит (144) Укрзализныця (991) Гройсман (2420) Мининфраструктуры (435) Бальчун Войцех (72)

 Если Бальчун не устраивает, то давайте проведем публичный и авторитетный аудит, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Войцеха Бальчуна на должности главы акционерной компании "Укрзализныця".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом премьер сообщил в эфире телеканала ICTV.

По словам Гройсмана, после проведения такой проверки можно будет оценить действия топ-менеджмента компании и принять соответствующие решения.

"Для управления компанией был назначен менеджер. Если он не устраивает, давайте проведем публичный аудит, авторитетный, чтобы мы знали, что это реальность, а не какие-то нелепые вещи, и решим - если он не справился со своими обязанностями, то разрываем контракт и делаем новый конкурс, и приглашаем на работу нового менеджера", - сказал премьер.

Гройсман отметил, в конфликте, который разгорелся вокруг работы компании, он "на стороне "Украинской железной дороги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери от коррупции в "Укрзализныце" за 2016 г. - не один миллиард, как говорит Бальчун, а миллиарды и, дай Бог, чтобы гривен, - Омелян

"Я хочу, чтобы это была публичная европейская компания", - сказал премьер, добавив, что правительство готово совместно с Министерством инфраструктуры и руководством "Укрзализныци" продолжить процесс корпоратизации компании.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что дальнейший процесс корпоратизации "Укрзализныци" был провален.

"Корпоратизация "Укрзализныци" провалена. Те планы, которые у нас были, тот график, который у нас был, и который был поддержан главой "Укрзализныци" Балчуном, к сожалению, не выполнен", - сказал Омелян.
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Я за! За публичный и авторитетный аудит всего Кабмина во главе с Гройсманом!
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Картина "Гройсман проводит публичный и авторитетный аудит"


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Похоже, только Трампу, по силам провести аудит, который включал бы в себя проверку деятельности всей воровской шоблы и самого оффшорного барыги.

Тут я имею ввиду, оказание финансовой помощи Украине, со стороны Америки.

Ведь выделяемые Украине деньги - не идут на нужды экономики и украинского народа, а идут в карманы высоких госчиновников этой воровской шоблы.
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Спочатку аудіт Омеляна та мінінфраструктури! Потім суд над Яценюком та Півоварським, які довели Укрзалізницю до збитків 16 млрд грн через затримку зі збільшенням тарифів на вантажні перевезення! Потім конфіскація майна у Яценюка та його банди, арешт та довічна тюрма, а вже потім аудіт Бальчуна!
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Кстати, конфискация в нашей стране - это не только очень эффективная, но и необходимая мера... как воздух. Причем конфискация "до трусов", желательно у всей семьи, любовниц и родственников.))
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«До трусов».
И с демонстрацией результатов в инстаграме.
Особенно любовниц.
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Кому что, а Вам - полюбоваться обнаженкой.))
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вони роками будували корупційну фінансову піраміду , щоб жилося гарно на пенсії - то хто ж буде руйнувати своє створіння ??
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Ну, надо же когда-то начинать?! Пусть лучше сами, а то может случиться болезненная точка невозврата...
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а если емельян не устраивает меня гнойсман .пашинский .югик.питро.вона .-давайте проведем аудит -а Бальчун разворошил ваше позорное осинное кубло -где вы друг друга покрываете
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Дешевле просто для начала омеляна уволить. Потом остальных.
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во как чувак начал реально рушить схемы- то все. плохой ЗАТО К ТАКИМ КАК НАСИРОВ НИ У КОГО ПРИТЕНЗИЙ НЕТ. ПРОФИ--ХУЛИ
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что можно ожидать от людей скупающих голоса на выборах? а выборы это и есть конкурс. -ЧТО МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ ЛЮДЕЙ. КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ СВОЙ ГОЛОС?.
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Омельян не устраивает, но он же по квоте грабит Украину.
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Досить тягнути час .. Назвіть хоча б одного розумного Міністра .. кириленко ?? розенко ?? , зубко ?? клімкін ?? петренко ?? насралик ??
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"АВТОРИТЕТНЫЙ" АУДИТ ОТ ГРОЙСМАНА И ВСЕЙ ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ.
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да не устраивает!!! Ты, гноймэн, твой хозяин, вся ваша шоколадо-барыжья рать не устраивает!!! Я, как налогоплательщик и твой работодатель тебе это заявляю. И предлагаю устроить аудит по всем направлениям и до окончания и объявления результатов, закрыть всю вашу свору в кпз. После будем посмотреть, пожизненно с конфискатом или фонарь. Крапка.
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Україна , Правова , Конституційна , Соціальна , Демократична Держава , то навіщо нам Президент ?? Як може бути Президент в Демократичній Державі ??
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Все правильно, только его работадатель не мы , а пэтя. Мы б себе такое на работу не взяли. Разе что на разминирование Донбасса. Так не пойдет же, упираться будет.
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Сергій Іванов
26 января в 11:10 · Киев ·
- Володимире Борисовичу, підкажіть, будь ласка, де Ви працювали останні 5-7 років?
- У Вінниці.
- Можно запитання? На яких посадах?
- Я був мером Вінниці.
- До цього?
- Мером Вінниці.
- А до цього?
- Мером Вінниці.
- Тобто Ви не були дотичні до будь-якої іншої роботи?
- Я хотив би підкреслити, що мер - це дуже серйозна особистість, яка має допомогти, підтримати і привести до успіху. Яка нахуй робота?
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Самый актуальный вопрос сейчас, Бальчун. Нет, ну если с точки зрения, что все процессы должны идти параллельно... то медведи в цирке на коньках катаются. И их никто не увольняет и не меняет. Если они хреново катаются, проблемы начинаются у дрессировщиков обычно.
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Часом не Укрзалізниця перевозть танки і боєприпаси і пальне бойовикам ДНР і ЛНР ? Тисячі вагонів, які намагається купити Бальчун , бігають в ОРДЛО і обслуговують їх "економіку".
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Какой аудит? Вы посмотрите на гастрольный график этого рок-"железнодорожника", там места для Укрзалізниці нет. Вместо Бальчуна управляет какая-то заграничная консалтиноговая компания за наши деньги. Не слишком ли шикарно устроили польского коррупционера?
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"Гройсман отметил, в конфликте, который разгорелся вокруг работы компании, он "на стороне "Украинской железной дороги". - это больше всего и настораживает. Что Додик не делал - все во вред стране.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Бальчун не устраивает, то давайте проведем публичный и авторитетный аудит, - Гройсман
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