 Если Бальчун не устраивает, то давайте проведем публичный и авторитетный аудит, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом премьер сообщил в эфире телеканала ICTV.
По словам Гройсмана, после проведения такой проверки можно будет оценить действия топ-менеджмента компании и принять соответствующие решения.
"Для управления компанией был назначен менеджер. Если он не устраивает, давайте проведем публичный аудит, авторитетный, чтобы мы знали, что это реальность, а не какие-то нелепые вещи, и решим - если он не справился со своими обязанностями, то разрываем контракт и делаем новый конкурс, и приглашаем на работу нового менеджера", - сказал премьер.
Гройсман отметил, в конфликте, который разгорелся вокруг работы компании, он "на стороне "Украинской железной дороги".
"Я хочу, чтобы это была публичная европейская компания", - сказал премьер, добавив, что правительство готово совместно с Министерством инфраструктуры и руководством "Укрзализныци" продолжить процесс корпоратизации компании.
Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что дальнейший процесс корпоратизации "Укрзализныци" был провален.
"Корпоратизация "Укрзализныци" провалена. Те планы, которые у нас были, тот график, который у нас был, и который был поддержан главой "Укрзализныци" Балчуном, к сожалению, не выполнен", - сказал Омелян.
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С 1 февраля мы добьемся снижения цен на лекарства: в Польше одни и те же препараты дешевле, чем в Украине, - Гройсман(168)
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Потери от коррупции в "Укрзализныце" за 2016 г. - не один миллиард, как говорит Бальчун, а миллиарды и, дай Бог, чтобы гривен, - Омелян(84)
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Тут я имею ввиду, оказание финансовой помощи Украине, со стороны Америки.
Ведь выделяемые Украине деньги - не идут на нужды экономики и украинского народа, а идут в карманы высоких госчиновников этой воровской шоблы.
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И с демонстрацией результатов в инстаграме.
Особенно любовниц.
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26 января в 11:10 · Киев ·
- Володимире Борисовичу, підкажіть, будь ласка, де Ви працювали останні 5-7 років?
- У Вінниці.
- Можно запитання? На яких посадах?
- Я був мером Вінниці.
- До цього?
- Мером Вінниці.
- А до цього?
- Мером Вінниці.
- Тобто Ви не були дотичні до будь-якої іншої роботи?
- Я хотив би підкреслити, що мер - це дуже серйозна особистість, яка має допомогти, підтримати і привести до успіху. Яка нахуй робота?
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