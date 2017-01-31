 Песков заявляет, что боевики отвоевали территорию в районе Авдеевки

"Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии", - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов, под чьим контролем в настоящее время находится Авдеевка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции", - подчеркнул Песков.
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Песков заявил что дыровцы отбили Авдеевку, что не правда Но этот 3,14здёж раскрывает цель кремля - взять любой ценой http://zloy-odessit.livejournal.com/2024788.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
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Ви, сєпари цензорівські, журнашлюшки хгєнові, навіщо це друкуєте???
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Пипол все схавоет как и в рассии))) единственное что отличает это то что еше за слова на украине не сожают
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Виникає питання: за що загинули і отримали поранення наші воїни ???????
Вважаю правильним буде ПУБЛІЧНО повісити Муженка і розстріляти, на*уй, Говнокомандуючого.
Щоб ніколи і нікому "просто так" не хотілось перевіряти потенціал "найсильнішої армії в європі".
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