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 Политика Украины
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 Песков заявляет, что боевики отвоевали территорию в районе Авдеевки

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что боевикам "ДНР" удалось вернуть ситуацию на линии разграничения в районе населенного пункта Авдеевка в состояние, которое предшествовало обострению обстановки.

"Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии", - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов, под чьим контролем в настоящее время находится Авдеевка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции", - подчеркнул Песков.

Читайте также: "Боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня", - Жебривский
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А может быть кремляди прищимили шоколадные яйца в "авдеевские тиски" и тот отдал приказ возвращаться на исходные позиции, а иначе типа "перемирия не будет"?
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Якщо кацапська нелюдь заскавчала , означка того , що ЗСУ все робить вірно . Тай зрадофіли попропадали з праваламі парашєнкі. Не сціть шакаладоненавистники , спіть спокійно , ЗСУ - Неньки надійно ваш сон захищають і не тільки. А торгівлю на крові пора звертати , навіть в СБУ це зрозуміли.
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Какао-бот, вы и есть враги Украины-защитники соевого барыги зрадофобы сраные, когда уже минстець расформируют, чтоб рыговскую блевотину не постили в сети, такие утырки как ты..
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шокобот о парнях не смей говорить пока не оботрёшь белый шоколад с рабочих губ, да и после этого молчи посуда немытая.
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Лиля- не пистела бы...а с дивана неплохо чужими жизнями платить и пистеть...По поводу Писькова-можно сказать что будет ужесточение по паралели с о звонками Путлера по Дебальцево...Кинут сцуки все-чтоб показать-вот такие пидороссы-попалченцы с раскосыми глязами...
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Злой Одессит ‏@zloy_odessit 10 хв10 хвилин тому

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Песков заявил что дыровцы отбили Авдеевку, что не правда Но этот 3,14здёж раскрывает цель кремля - взять любой ценой http://zloy-odessit.livejournal.com/2024788.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
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Уявляю собі, ІІ світова, зведення Совінформбюро: "Геббельс заявляє..."
Ви, сєпари цензорівські, журнашлюшки хгєнові, навіщо це друкуєте???
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если погибли зря наши солдаты, то это добром не кончится.
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Бои идут по линии промка -виноградники , Авдеевка поделена на две части : старая ,которая соприкасается с промкой и новая (Химик) ,состоящая из многоэтажек ,расстояние 5-8 км от промки
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Трампу пофигу. Украина далеко. Так что надо кончать войну. Она никому не нужна
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если-бы она была не нужна, её бы никто не начинал
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Скажи оркам хай здриснуть з України і війна закінчиться.
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Кто в теме - отпишитесь, что там на самом деле. Погуглил "Авдеевка" на вкладке "Новости": российские сайты пишут, что "ополченцы" отбили потерянные позиции под Авдеевкой, а некоторые - что уже и Авдеевку заняли; наши пишут о потерях противника.
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врут как всегда, вспомни как они аэропорт "брали", тупо каждые пару дней все 240+ дней))
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Нихрена они не вернули.Наши продолжают им насыпать.
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Если так то парошецы падгатовят обшественное мнения и заявят что сами отдали територю и даже не хотели её захватывать.
Пипол все схавоет как и в рассии))) единственное что отличает это то что еше за слова на украине не сожают
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не удивлюсь что народная армия Донбасса войдет в Киев. Наши активисты умеют только покрышки жечь и ганьба кричать
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кацап , пока-что в тебя вошли чечены, по самые гланды
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Я правильно зрозумів, - Вантус (Піськов) щойно зізнався що саме РФ визнала себе відповідальною за ситуацію в Авдіївці?
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Эти пидары, только так и "воюют"...обозы из пушек расстреливать, грады возле школ разворачивать, это они умеют...
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Кремлёвская пропаганда не просто так говорит про якобы обстрелы Авдеевки ВСУ. Эта инфа для внутреннего пользования, чтобы извратить все до наоборот. Иначе скрепным антифашистам пришлось бы объяснять своим гневноправедным терпилам, почему их артиллерия бъет по беззащитному городу и пытается заморозить жителей.
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Ага,Авдеевка под контролем Украины и ВСУ ее обстреливают))В этот треш может поверить только тот,кто Донбасса и на карте не видел.То есть 98% жителей кацапстана.
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пусть западенцы подлюки с галичины воюют. Это они воду мутить начали еще с начала 90-х. а сами смотрят в сторону Польши как бы быстрее туда слинять. Их и надо рогулей западных в АТО отправлять. Дерьмо не жалко
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Виходячи з того, що наші "трибуни геройства" всі гівна в рот набрали - Пєсков, напевно, правий.
Виникає питання: за що загинули і отримали поранення наші воїни ???????
Вважаю правильним буде ПУБЛІЧНО повісити Муженка і розстріляти, на*уй, Говнокомандуючого.
Щоб ніколи і нікому "просто так" не хотілось перевіряти потенціал "найсильнішої армії в європі".
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Если бы письков был бы прав, то сепаратня уже давно верещала бы о прекращении огня. А так, им дали задание отбить, до режима прекращения, письков озвучил, а нифига не вышло. Вот и мечутся и лезут, чтоб сделать правдой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПесков заявляет, что боевики отвоевали территорию в районе Авдеевки
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