EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  400  2
Все про:абитуриент (43) ВНО (134) Центр оценивания качества образования (35) Карандий (14)

 ВНО в этом году будет проходить с 23 мая по 16 июня, - Центр оценивания качества образования

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) намерен провести внешнее независимое тестирование с 23 мая по 16 июня.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра Вадим Карандий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Первая сессия (основная) будет проходить с 23 мая по 16 июня 2017 года", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Регистрация участников пробного ВНО завершится 31 января

Карандий отметил, что дополнительная сессия будет проведена с 3 по 12 июля.

Регистрация на тестирование будет проведена в период с 6 февраля по 17 марта.

Карандий отметил возможность проживающих на оккупированных территориях граждан зарегистрироваться для прохождения внешнего независимого тестирования с 3 по 19 мая для участия в дополнительной сессии.

На сайте центра граждане смогут сформировать и распечатать бланк регистрации, а лица, которые не могут это сделать самостоятельно, будут иметь возможность обратиться в пункт регистрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Подобные обращения были в предыдущие периоды, были в этом году, будут и в дальнейшем", - директор УЦОКО Карандий о предложениях подделать результаты ВНО

Для выпускников школ пунктами регистрации являются их учебные заведения.

Вместе с бланком регистрационного заявления выпускники должны подать пакет документов в свои школы.

Выпускники прошлых лет должны отправить пакет документов в свой региональный центр оценивания качества образования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "С 2008 года были подделаны результаты ВНО около 2000 человек, преимущественно детей глав госорганов, нардепов и их помощников", - ГПУ передала в суд дело против экс-руководства УЦОКО. ДОКУМЕНТ

Изменения в регистрационные данные можно будет вносить до 31 марта.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXMTBRM2N3V1VSUmMwNURPVEJNVkZGMVRrTTFUSGt2VVhOT1EzZ3dUR3BTWjNSSFJEQlpSRkYxVGtNeE1Fd3pVbWR1ZWxGcmRFTmtNRW8xT0RCTFlsRjBaRU01TUZsTVVtZERSRkYyZEVkSE1FeFlVWFprUXpRd1RFeFJjMDVET1RCTWFsSnFlVVJSZFhSRGR6QlpabEYwWkVkQ01GbE1VWE4wUTNkSlRrTXJNRXhJVW1kT1EzY3dUR1pSZG5SRGVUQk1SRkYyWkVNME1GazRQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВНО в этом году будет проходить с 23 мая по 16 июня, - Центр оценивания качества образования
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция боевик боевые действия взятка Германия Гройсман Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Киев Крым крымские татары минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия смерть суд Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти