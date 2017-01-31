 ВНО в этом году будет проходить с 23 мая по 16 июня, - Центр оценивания качества образования

Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра Вадим Карандий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Первая сессия (основная) будет проходить с 23 мая по 16 июня 2017 года", - сказал он.
Карандий отметил, что дополнительная сессия будет проведена с 3 по 12 июля.
Регистрация на тестирование будет проведена в период с 6 февраля по 17 марта.
Карандий отметил возможность проживающих на оккупированных территориях граждан зарегистрироваться для прохождения внешнего независимого тестирования с 3 по 19 мая для участия в дополнительной сессии.
На сайте центра граждане смогут сформировать и распечатать бланк регистрации, а лица, которые не могут это сделать самостоятельно, будут иметь возможность обратиться в пункт регистрации.
Для выпускников школ пунктами регистрации являются их учебные заведения.
Вместе с бланком регистрационного заявления выпускники должны подать пакет документов в свои школы.
Выпускники прошлых лет должны отправить пакет документов в свой региональный центр оценивания качества образования.
Изменения в регистрационные данные можно будет вносить до 31 марта.
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