 Постоянный совет ОБСЕ проведет сегодня заседание по ситуации в Авдеевке

Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Украины при ОБСЕ в аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ по вопросам Авдеевки состоится сегодня, 31 января", - говорится в заявлении.
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Или таки выпал из лифта и летит на встречу с Моторолой?
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Ритуальное поведение (МКБ 299.0) - повторяющиеся, часто комплексные и обычно символические действия, которые служат для усиления биологических сигнальных функций и приобретают ритуальную значимость при выполнении коллективных религиозных обрядов. В детстве являются компонентом нормального развития. Как патологический феномен, состоящий либо в усложнении повседневного поведения, например навязчивые умывания или переодевания, либо приобретая еще более причудливые формы, ритуальное поведение имеет место при обсессивных расстройствах, шизофрении и раннем детском аутизме.
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А это они с перепою поторопились и выдали заготовки раньше времени
Степан Семенов@Stepan_Semenov
#Донецк По дыраТВ с воодушевлением рассказывают, что орки "в результате кровопролитных боев освободили Авдеевку". Что за херня?
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Сразу обеспокоенность ( можно глубокую) объявите и все.
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