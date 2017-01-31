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 Политика Украины
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 Постоянный совет ОБСЕ проведет сегодня заседание по ситуации в Авдеевке

Постоянный совет ОБСЕ проведет специальное заседание по ситуации в Авдеевке.

Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Украины при ОБСЕ в аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ по вопросам Авдеевки состоится сегодня, 31 января", - говорится в заявлении.

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могу даже сказать результат - ОБСЕ озабочены и предлагают сторонам конфликта прекратить его эскалацию
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Опять дохлым прикинулся?
Или таки выпал из лифта и летит на встречу с Моторолой?

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путаюсь в этих дефинициях. Какое из этих состояний более эффективно? Или, может быть мой вопрос следует адресовать специалистам в области психиатрии?
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))))) самая страшная и " эффективная" - крайняя озабоченность
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а, всё, спасибо, разобрался. Это у ОБСЕ по Международной классификации болезней - 299.0

Ритуальное поведение (МКБ 299.0) - повторяющиеся, часто комплексные и обычно символические действия, которые служат для усиления биологических сигнальных функций и приобретают ритуальную значимость при выполнении коллективных религиозных обрядов. В детстве являются компонентом нормального развития. Как патологический феномен, состоящий либо в усложнении повседневного поведения, например навязчивые умывания или переодевания, либо приобретая еще более причудливые формы, ритуальное поведение имеет место при обсессивных расстройствах, шизофрении и раннем детском аутизме.
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29 должен был быть, может быть Умань сохранил бы своего сына
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Так, ладно. На вторую половину дня военное совещание у Порошенко. Не понятно только, почему за три года не было выработано стандартных методов реагирования. Хотя, почему не понятно - работают исключительно через п@здюлину. Ну, подождем до вечера.
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Причем, если меня бы лично спросили, шо делать. То помимо того, что резать ж/д пути, по которым б/к гонят со стороны России. А это обязательно. Я бы продемонстрировал Точку-У и ракетный щит наш преславутый. Причем, попадать необязательно. Просто показать, как выглядит АД.
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опять заседание ... засели дальше некуда ... будут решать... задачу.... у васи 10 яблок... у пети 8... у вовы в попе соль.... Вопрос: Кто бежал с колхозного сада последним ?
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Луиза Чкалова ‏@luiza_4kalova 15 минут назад

А это они с перепою поторопились и выдали заготовки раньше времени

Степан Семенов‏@Stepan_Semenov



#Донецк По дыраТВ с воодушевлением рассказывают, что орки "в результате кровопролитных боев освободили Авдеевку". Что за херня?
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Та нахер оно вам надо.
Сразу обеспокоенность ( можно глубокую) объявите и все.
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Кремлевские террористы пользуются своей излюбленной тактикой - террором гражданского населения. Нащупали болевую точку - города с жителями, и теперь собираются превратить их в мини-алеппо. Стоит ли удивляться импотенции международного сообщества, если оно на алеппенскую резню не отреагировало никак. Теперь на глазах всего мира убивается население Авдеевки.
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фото твоей морды с шириньки путлера вряд ли кого поразило ... ты кацап думаешь что кто открывает твои ссылки ?
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при этом не одна гнида из Ради не инициирует внеочередное заседание ВР, для признания агрессии РФ против Украины.
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вимагати МИРОТВОРЦІВ на кордоні зі срассію , ВІЗИ та рвати усі відносини..........
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Реагировать очень просто: подвинуть линию разграничения на 1км на восток. С требованием увести с неё все войска, не относящиеся к Украине. Повторять так в дальнейшем при каждом случае нападения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПостоянный совет ОБСЕ проведет сегодня заседание по ситуации в Авдеевке
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