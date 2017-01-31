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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (387) ОГА (1243) боевые действия (983) Антитеррористическая операция (15779) Авдеевка (771)

 "Боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня", - Жебривский

По состоянию на 11:40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет.

Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Есть предварительная информация о наступления режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы немедленно начать работы по восстановлению линий электропередач", - отметил Жебривский.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

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ВДВ предупреждает гвардию Путина/Airborne warns Putin Guard

https://www.youtube.com/watch?v=mWNBXqxUPmo


Опубликовано: 30 янв. 2017 г.The Russian Airborne Forces released a video message to the authorities with a warning to hold them accountable for the violation of constitutional rights and the oppression of Russian in Russia.
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Головнокомандувачу потрібно вручити жйночі принади бо немає в нього яєць для військового стану в двох областях, а жіночих принад вистачає тільки на надзвичайний стан в Авдієвці.
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Самый Сок
https://www.youtube.com/watch?v=zrqwnRKiP3g

Горячая зима Светлодарск - Авдеевка
Опубликовано: 30 янв. 2017 г.
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ну дык этож про придурков с ватным мозгом...
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красиво сочинил)... только не смотря на то что всю армию сожгли в походных крематориях еще в 15ом, Россия начала (и не безуспешно) войну в Сирии... а мобилизации так ни одной и не было.... ни частичной, ни микрочастичной... как-то так
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Ватаголовым уже и бурятов жаренных показывали, а им всё мало...
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так вы там с одним жареным бурятом и заблудившимся отделением бьетесь, воины???)))
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Кацапи ж, з їх слів, не приймають участь в "українському конфлікті".

Яке письмове підтвердження чекає Жебраківський?
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порох и его клика уже так забрехались, что уже болтают что попало
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Задрал уже этот Жебривский. Он что хочет письменное подтверждение генштаба рашки с подписью хуйла. Что за детский лепет.
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это было бы хорошо - было бы что в Гааге показать))
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в новостях новоотбросии пишут, что мы с утра обстреливаем Дебальцево, Ясиноватую и Донецк, и нарушаем все договорняки. ))
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а что не так? не обстреливаете?
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Щас тебе "зрада" напишет про отведенную артиллерию, липецкую фабрику и остальное "вывсеврети".
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Капитан Прайс‏@Price_Cap_UA


Мало того, что ночью и всё утро, но это именно после 10.00, когда объявили о перемирии! Сепары запросили. И пошли в атаку.
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Рубежное, Лисичанск тоже слышно градики за горизонтом, не пойму где бои, бахмутка?
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Да же если бы и было письменое потвержение то толку от этого мало ...

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Рашисткие Мрази пишут на Русской Весне что Уры лупят по Авдеевке и город готов к Эвакуации ....
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Ирина ‏@KoraGray 37 минут назад

@Price_Cap_UA ну,артподкотовка...но атака 40-50 орками позиций ВСУ - это же самоубийство.Они обдолбанные ?

Кафетерий Рюмочка ‏@AndriyGP 34 минуты назад

@Price_Cap_UA по-моєму ж давно вже відомо, що тиші і перемир'я вони запрошують тільки для перегрупування і нового удару


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На рашенском интернет просторе вообще толком не знают где Авдеевка. Пишут что "укропы" хотят вырвать Авдеевку у "ополченцев" бомбят её точками У градами танками пушками миномётами.

Интересно Дима Киселёв займёт какую позицию. Авдеевку город ДНР пытаются штурмовать бандеровцы фанатики. 1000 виселиц для москалей. Передвижная публичная пилорама где москалей будут распиливать. Из снегирей варить суп. Или Дима Киселёв промолчит ?
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Ну чё диму киселёва то ждать. Он песков уже это сказал. Назвав виновниками самостийни батальоны. Вы шо думаете они будут признавать, что это они бомбят. Машина пропоГандонска уже запущена со вчерашнего дня.Их просто надо тупо уничтожать. Жителям сказать, что уматуйте потому что будем бомбить рашинские позиции. И всё. А всеми этими договорами с рашкой можно подтерется и вове путину послать в подарок.
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Дятлы наивные!!!! Ждут от рашки писем с гарантией... С ГАРАНТИЕЙ... ОТ РОССОСИИ...
Точно Дятлы!!!!
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один узник сказал

Если ты хочешь добиться цели, нужно каждый день хотя бы немножко к ней продвинуться.

Цель Украины-закрыть границы и прекратить войну. О какой тишине здесь говориться. За время тишины орки подтянут все что стреляет, пока вы будете что то ремонтировать. Тишина и так перешла в хроническую и несет такие потери...
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Дебальцево напоминает там тоже пока оркам не сдали что они хотели пиф-паф не прекращался
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Вот еще одна тупая новость, которая должна вызвать раздражение и бездействие.
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Похоже у вована с асадом намечается жопа.
Вот он и решил баллов в Украине подзаработать.
Тем более биоматериала у него достаточно.
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пастор!!!!!!!! -какие мы там испытания недавно проводили рсзошные а?
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Ты бы еще подождал письменное подтверждения от грабителя собственной квартиры, что он счас вот так все бросит и сам добровольно уйдет
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"Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня"
А нах оно? Вместо броника помогает?
Есть предварительная информация о наступления режима тишины в 12:00.

"Предварительная информация" - это типа прогноза погоды?
Веселый чувак походу этот жебривский...
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Олена Проценко
Щойно ·

Serg Marco ‏
У морпехов вчера ночью было прямое попадание 122 снаряда в блиндаж.
Все живы. Блиндаж сгорел.
Пацаны родились даже не в рубашках, а брониках
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Интересно! Но корре пишут, за два дня потери 78 человек, на Цензоре 5 (легко ранены).
В общем тишь и благодать. Два источника две правды и все патриоты.
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Корр ссылается на так назвываемых днр, и да, у нас не 6-еро легко раненых, а намного больше. Так что не пишите бред. А то что они называют такие цифры, так они постоянно врут.
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Приглашаю всех в АТО, там никого не убивают, а только легко ранят. И вот вас уже, президент награждает орденом, дарит ключи от новой квартиры у моря. Спешите, вы даже не успеете испугаться и понять как стали богатым героем.
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С 12 до 17 уже не успеют восстановить, давайте на завтра переносите.
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Это вчерашнее

в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-офицер 72-й ОМБр ВСУ Елена Мокренчук.
"Судя по информации, которую мы получили вчера, в больнице им. Калинина Донецка находится около 60 погибших боевиков из России. О количестве местных неизвестно, поскольку их учет не ведется", - отметила она.
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"от российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, - Жебривский"

Может хватит врать?
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Называется человек своего слова, хочет -дал , хочет - забрал , мое слово , что хочу то и делаю.
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-- Дорогой, ты обещал на мне жениться!
-- Мало-ли что на тебе обещал....
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Кнурь-Брехун однотуровий обшорний сліпотрасний ліпецько-севастопольський шоколадний Шатун поклав в землю наших дітей патріотів нашої батьківщини..
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анна ахметова ????ау ты падаль ничо не хочешь отправить хлопцам -?помочь или как ?покажите блядзь эту рыжую пусть скажет .что думает -что оно сидит и хфутболистами прикрывается -ты ж гордилося что ты донецкое?так что падло тебя оккупация не напрягает -бизнесмен ты затрочччченый.ничтожество и предатель-
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надеюсь тяжелое вооружение уже ведет огонь по законтаченно-апущенным.
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Жебривський не внушает доверия -он по медикаментам -рубит бабасы.блин нет честных и влиятельных так выходит -тогда иностранца с классными консультантами -патриотами
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Туку и всю шокосрань гонцами за подписью в ростов,может по дороге разглядят с кем у нас конфликт и какое "эффективное управления" парашистами
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Нееет, слишком легко отделаются , автоматы в руки и ,под пули тех , кто нажирает морды от украинского угля , и греет жопы от украинского бесплатного тепла и электричесва.
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Anastasia Magazowa ‏@anastasia_maga 44 минуты назад

#Авдеевка готовится к эвакуации.
Обстрелы не прекращаются.
МЧС устанавливает пункты обогрева.
Школы закрыты
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А в 1939-1945 кто то спрашивал письменных подтверждений прекращения огня.
Жебривский жди когда санкции развалят россию, тогда и напишут подтверждение.
Смотришь на этих толерантных руководителей, и думаешь лучше бы их заменяли, "плохие парни".
Мы их не будем искать, они найдутся сами, выйдут из тени. Без капли жалости и сомнений, без ожидания подачек от кураторов. Времена Трампа и Путина - не времена жалости. Тогда все сепаратисты, путинолюбы и коммунисты безусловно сядут. Солдатом станет каждый, и это поможет нам выжить. И может быть, мы, наконец, обретем такое долгожданное единство.
Случаются времена, когда жалость и милостыня развращают, а необходимость жестоко бороться за свое существование спасает и очищает душу.
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«Наши войска на Северном фронте, после тяжёлых боев заняли населённые пункты Константиновка-Краматорск-Славянск и успешно развивают наступление в направлении городов Изюм и Харьков. На Южном фронте, оставив далеко позади город Мариуполь, танковые колонны Армии, преодолевая упорное сопротивление карателей, движутся в сторону…" Парралели видно?
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Главное сейчас - не прекращать снабжение террористов.
Каждый вагон - это новая кровавая заначка.
Закончится война - закроется "бизнес"!


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а если оффициально заявить .что ответка будет лететь-раз она с жилых кварталов донецка?дать 12 часов им на сьепки и ипашить всем .пастор там у бинокля смотрел как рсзо летають!не-ну а шо?
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это надо было делать минимум два года назад. Руссотряпки чувствуют свою безнаказанность.
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во всем мире:
1.эвакуация населения.
2.зачистка терр. (город за городом.)
у нас:
1.позорный минский план.
2.отвод вооружения.
3.наблюдатели советчики.

4.озабоченность всяких пасе, оон и прочих.
...
все чтобы война продолжалась.
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еще забыл одностороннее прекращение огня, когда наши успешно развивали наступление. Что давало руссофашистам перегруппироваться и подтянуть подкрепление.
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Пункт про закрытие кондитерской фабрики не упомянул. Хотя...... он после трех лет войны выполнен, можешь вычеркивать.
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Кто-то пытается найти причину обострения: звонок Трампа, блокада и тд. Всё проще, единственная причина состоит в том, что русские не люди.
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неправильно такое говорить. кого считать "русскими"?
кацапы не люди - да.
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Жебривский закизделся, не далее, как в 08:18 на Цензоре уже была новость от него же, что гарантия есть. Это что, амнезия или откровенная ложь? Если ложь, то кому это выгодно?
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Боевики незаконной организации «ДНР» взяли под свой контроль потерянные позиции у Авдеевки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песк, передает «Интерфакс».

«Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии», - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов, под чьим контролем в настоящее время находится Авдеевка.

«В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции», - подчеркнул Песков.
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Почему нашу гражданскую войну комментирует ПИСЬКОВ !!!
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Не раскачивай лодку, ватница, это не гражданская война, а антитеррористическая.
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Де ти, Левочкин, терористів бачив на Донбасі !!! Там війна Украіни проти кацапстану !!!
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хз как это понять, где кремлевские троли расшифруйте!

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Так не для того они обстреливали город, чтобы дать эвакуироваться жителям. Для них Авдеевка - это рычаг, на который можно давить и ставить условия.
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Мокшанські придурки радіють , що розпочалась справжня війна і ані наступают на Харьков і Запарожьє. Це обговорюють на повному серйозі і навіть співчувають мешканцям Авдіївки , яку разбамбілі укри. Белькочуть про сєвєрний вєтєр і про сотні трупов укров. Ну наканєц - то асвабаждаєм наваросію. Як на мене , ЕрЕфіки зовсім здуріли на грунті Трампа і пабєд дідов. Не буде миру з москалями.
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Konstantin Kukuškin ‏@KKKukushkin 15 ч.15 часов назад
С Асадом неудобно выйти может. Столько пенсий ему перечислили, столько ихтамнетов положили для спасения. А он возьмет и сдохнет
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ну якіж вони дурні ці можновладці... яка кацапська бумага... вони падли брешуть та будуть брехати... ахто відповідатиме за зелен й коридор Іловайська... хто договорняки з кацапами малював??????.
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Без сліз неможливо дивитись, настільки боляче....Рідні наші хлопці, ми не забудемо ВАС НІКОЛИ !!! Одне бажання-- МСТИТИ КАЦАПАМ !!!
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руские твари не имеют права на жизнь ВООБЩЕ !!! Достали весь мир !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня", - Жебривский
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