 "Боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня", - Жебривский

Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Есть предварительная информация о наступления режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы немедленно начать работы по восстановлению линий электропередач", - отметил Жебривский.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
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https://www.youtube.com/watch?v=mWNBXqxUPmo
Опубликовано: 30 янв. 2017 г.The Russian Airborne Forces released a video message to the authorities with a warning to hold them accountable for the violation of constitutional rights and the oppression of Russian in Russia.
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https://www.youtube.com/watch?v=zrqwnRKiP3g
Горячая зима Светлодарск - Авдеевка
Опубликовано: 30 янв. 2017 г.
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Яке письмове підтвердження чекає Жебраківський?
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а ты из лондона?
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Мало того, что ночью и всё утро, но это именно после 10.00, когда объявили о перемирии! Сепары запросили. И пошли в атаку.
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@Price_Cap_UA ну,артподкотовка...но атака 40-50 орками позиций ВСУ - это же самоубийство.Они обдолбанные ?
Кафетерий Рюмочка @AndriyGP 34 минуты назад
@Price_Cap_UA по-моєму ж давно вже відомо, що тиші і перемир'я вони запрошують тільки для перегрупування і нового удару
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Интересно Дима Киселёв займёт какую позицию. Авдеевку город ДНР пытаются штурмовать бандеровцы фанатики. 1000 виселиц для москалей. Передвижная публичная пилорама где москалей будут распиливать. Из снегирей варить суп. Или Дима Киселёв промолчит ?
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Точно Дятлы!!!!
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Если ты хочешь добиться цели, нужно каждый день хотя бы немножко к ней продвинуться.
Цель Украины-закрыть границы и прекратить войну. О какой тишине здесь говориться. За время тишины орки подтянут все что стреляет, пока вы будете что то ремонтировать. Тишина и так перешла в хроническую и несет такие потери...
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Вот он и решил баллов в Украине подзаработать.
Тем более биоматериала у него достаточно.
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А нах оно? Вместо броника помогает?
Есть предварительная информация о наступления режима тишины в 12:00.
"Предварительная информация" - это типа прогноза погоды?
Веселый чувак походу этот жебривский...
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Щойно ·
Serg Marco
У морпехов вчера ночью было прямое попадание 122 снаряда в блиндаж.
Все живы. Блиндаж сгорел.
Пацаны родились даже не в рубашках, а брониках
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В общем тишь и благодать. Два источника две правды и все патриоты.
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в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-офицер 72-й ОМБр ВСУ Елена Мокренчук.
"Судя по информации, которую мы получили вчера, в больнице им. Калинина Донецка находится около 60 погибших боевиков из России. О количестве местных неизвестно, поскольку их учет не ведется", - отметила она.
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Может хватит врать?
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-- Мало-ли что на тебе обещал....
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#Авдеевка готовится к эвакуации.
Обстрелы не прекращаются.
МЧС устанавливает пункты обогрева.
Школы закрыты
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Жебривский жди когда санкции развалят россию, тогда и напишут подтверждение.
Смотришь на этих толерантных руководителей, и думаешь лучше бы их заменяли, "плохие парни".
Мы их не будем искать, они найдутся сами, выйдут из тени. Без капли жалости и сомнений, без ожидания подачек от кураторов. Времена Трампа и Путина - не времена жалости. Тогда все сепаратисты, путинолюбы и коммунисты безусловно сядут. Солдатом станет каждый, и это поможет нам выжить. И может быть, мы, наконец, обретем такое долгожданное единство.
Случаются времена, когда жалость и милостыня развращают, а необходимость жестоко бороться за свое существование спасает и очищает душу.
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Каждый вагон - это новая кровавая заначка.
Закончится война - закроется "бизнес"!
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1.эвакуация населения.
2.зачистка терр. (город за городом.)
у нас:
1.позорный минский план.
2.отвод вооружения.
3.наблюдатели советчики.
4.озабоченность всяких пасе, оон и прочих.
...
все чтобы война продолжалась.
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кацапы не люди - да.
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«Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии», - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов, под чьим контролем в настоящее время находится Авдеевка.
«В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции», - подчеркнул Песков.
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https://www.youtube.com/watch?v=azb0MMcYx8o
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С Асадом неудобно выйти может. Столько пенсий ему перечислили, столько ихтамнетов положили для спасения. А он возьмет и сдохнет
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Мэр Сум запретил российский алкоголь и сигареты в магазинах
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