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 Политика Украины
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Все про:США (11883) Авдеевка (771) Йованович (50)

 "Очень обеспокоена тем, что жители Авдеевки, особенно 2,5 тыс. детей, остались без воды, электричества и тепла", - посол США Йованович

США обеспокоены ситуацией в Авдеевке.

Об этом говорится в заявлении посла Мари Йованович в аккаунте Посольства США в Киеве в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Очень обеспокоена тем, что жители Авдеевки, особенно 2,5 тыс. детей, остались без воды, электричества и тепла после повреждения линий электропередач", - заявила Йованович.

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Обеспокоена??? Вот тварь!! Как на счет арестов бабла Миллера, Ротенбергов, Сечина, Тимченко - они сами вынесут х"йло из кремля
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Посол США не вирішує такі питання. Ви не тих звинувачуєте.
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Головнокомандувачу потрібно вручити жйночі принади бо немає в нього яєць для військового стану в двох областях, а жіночих принад вистачає тільки на надзвичайний стан в Авдієвці.
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США може допомогти зброєю. Кілька тисяч MRAP бронемашин в руках ЗСУ врятують не одну тисячу дітей від морозу та голоду!
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А Пйодр и Грося не озабочены Авдеевкой,они озабочены только своим карманом и довели пенсионеров до вымирания пенсиями 1200.
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Ну, очень, очень, обеспокоена тем, что жители Авдеевки, особенно 2,5 тыс. детей, остались без воды, электричества и тепла-сказав посол США Йованович, сидячи перед каміном і запиваючи Хенесі свіжозаваренною кавою.
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А як гарант стурбований! Навіть скликав РНБО, перекинув загони нацгвардії в зони бойових дій, і оголосив за підтримки ВР військовий стан в Донецькій і Луганській областях.

Ой, це не про нашого гаранта...
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Перекинути ноцгвардєю з охорони Банкової? Хіба їх для цього одягали та озброювали як кацманавтів? А Ви не шатун часом?
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Плохо , но как утешение - в лугандоне все путем , шаровые поставки с Украины поставки иду безперебойно .
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Нужно ставить вопрос ребром. Или сейчас плохо станет сепарам. Или сейчас плохо станет нашей власти. Одно из двух.
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Я понял, в чем политика Стецька. Нам дают информацию. Например, прокуратура. Добкин с Кернесом проходят свидетелями и уже год никаких подозреваемых. Или минюст с антикоррупционерами уже пол-года не может определиться, как декларации проверять. Стецько заунывно ноет. Народ смиряется.
Хватит.
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Мы тоже очень обеспокоены тем, что вы там все обеспокоены, по поводу чего выражаем вам свою обеспокоенность вашим беспокойством.
Сцуко, кто-нибудь назовет навскидку слово более пустое и бессмысленное, чем эта долбаная "обеспокоенность"?
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Бобер, выдыхай. Нужно гнать наше правительство подсрачниками до самой Авдеевки.
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Так арестуйте бабки хуйла и его "семьи и любых друзив". и пригрозите передать Украине оружие массового поражения Сразу все прекратится.
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Слово "обеспокоена" очень раздражает . Или помогайте или не надо ваших соплей .
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ВДВ предупреждает гвардию Путина/Airborne warns Putin Guard



https://www.youtube.com/watch?v=mWNBXqxUPmo




Опубликовано: 30 янв. 2017 г.The Russian Airborne Forces released a video message to the authorities with a warning to hold them accountable for the violation of constitutional rights and the oppression of Russian in Russia.


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Б...дь!Кто то может уразумительно объяснить что значит это ОБЕСПОКОЕННОСТЬ?
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Это дипломатическое выражение ("we are concerned") означает что развитие ситуации не устраивает американцев, и они готовы вмешаться как только сочтут нужным, а пока - предупреждают: как надо делать, а как - не надо.
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повторяется сценарий уже давно использованный мордором-уничтожить город под корень и занять его. Вот надо о чем думать, а не просто отвечать по-дипломатии
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Донецк, 7:00, 31.01.2017, Ленинский район.

UPD.: ВИДЕО https://www.facebook.com/RodriguezScreen/videos/411839319153570/
Российско-фашистские оккупационные ВС РФ ведут огонь из РСЗО БМ-21 ГРАД прям из дворов жилых домов прикрываясь как щитом мирным населением.
Вот доблесть россиян, вот дух русского мира, вот вся их сущность.
Мы помним как сказал их главнокомандующий Путин:
"И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади".
Это российский государственный терроризм в 21-м веке./
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как к нам относятся-пляяяяяяяяяяяяяя это позор какой то -тут изначально с 92 года в жопудавательная позиция властей на это повлияла-посмотрите-старая проститутка из штази -миллион беженцев .которые и работать не будут взяла на шею-а нашим людям .что бы раотать поехать туда-они все мозги выипут
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Те, кто по какой-то причине еще любит Путина и «русский мир», должны себе представлять, что приходит он именно так, как пришел в Алеппо и прямо сейчас ломится в Авдеевку. Россияне просто уничтожают все перед собой, намеренно вызывая волну беженцев в тыл противника. Это их фирменный почерк. Они это делали в Чечне, Грузии, Сирии, а теперь - делают в Авдеевке. Они ничего не могут сделать с военными, пока не сравняют все в щебень как ДАП. А потому, всю ночь они валили по авдеевскому коксохиму, чтобы вырубить коммуникации города и заставить людей бежать.Смотрим внимательно, это и есть « ОСВОБОЖДЕНИЕ» по-русски !!!!Кто хочет такого «освобождения» может прямо сейчас ехать и наслаждаться им в Авдеевку !! Так что как только кто-то разинет рот о примирении с оккупантом или не дай бог, о «русском мире», каждый знает, что надо делать немедленно и четко !
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Нет никакого "русского мира". Там вообще нерусские командуют:
http://maxpark.com/community/5325/content/5664252
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У наших держиморд полно совместного бизнеса с Рашкой.Особенно жопоблок,который уже наполовину в БПП.Так что против отключения SWIFTа они будут упираться руками и ногами.Скорей пожертвуют парой тройкой лимонов украинцев...
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На х ваши озабоченности,Свифт отрубите кацапии,сразу успокоятся
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а Мари уже накатала рапорт Трампу по поводу ситуации в Авдеевке? Может рыжий клоун примет такое же решение, как в первые дни по Йемену??
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вы его почаще называйте клоуном и он точно сделает так как вы хотите
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Ну, про клоуна, это не я придумал, это претензии к его согражданам.
И да, скажите, откуда Вам известно, что Трамп знает чего я хочу??
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сейчас соберутся опять Минск и договорняк сдать Авдеевку и мир до следующего раза как с Дебальцево было
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Озабоченный, может уже хватит @@@ню постить?
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о чем говорят русс.сми https://www.youtube.com/watch?v=azb0MMcYx8o
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очень обеспокоены...очень...
то что творится в Украине не столь важно...главнее что с Ираном у Израиля...а грады кацапов не стоят заседаний и присяданий ООН..а почему?..а "ихтамнет"...
США созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за иранских ракет
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по-моему первыми подняли тревогу израильтяне но это не суть важно
важнее то что эту Иованович Обама назначил
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Обама конечно еще та сволочь! Даже СВР Украины не могла предположить, что Обама нам такую свинью подсунет в лице Мари Йованович.
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То что там украинские солдаты погибают и становятся калеками, этой обеспокоенной пох?
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По тексту сообщения непонятно, почему же жители Авдеевки, особенно дети, остались без воды, электричества и тепла...И кто повредил электропередачи?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Очень обеспокоена тем, что жители Авдеевки, особенно 2,5 тыс. детей, остались без воды, электричества и тепла", - посол США Йованович
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