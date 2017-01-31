 "Очень обеспокоена тем, что жители Авдеевки, особенно 2,5 тыс. детей, остались без воды, электричества и тепла", - посол США Йованович

Об этом говорится в заявлении посла Мари Йованович в аккаунте Посольства США в Киеве в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Очень обеспокоена тем, что жители Авдеевки, особенно 2,5 тыс. детей, остались без воды, электричества и тепла после повреждения линий электропередач", - заявила Йованович.
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Ой, це не про нашого гаранта...
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Хватит.
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Сцуко, кто-нибудь назовет навскидку слово более пустое и бессмысленное, чем эта долбаная "обеспокоенность"?
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https://www.youtube.com/watch?v=mWNBXqxUPmo
Опубликовано: 30 янв. 2017 г.The Russian Airborne Forces released a video message to the authorities with a warning to hold them accountable for the violation of constitutional rights and the oppression of Russian in Russia.
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Донецк, 7:00, 31.01.2017, Ленинский район.
UPD.: ВИДЕО https://www.facebook.com/RodriguezScreen/videos/411839319153570/
Российско-фашистские оккупационные ВС РФ ведут огонь из РСЗО БМ-21 ГРАД прям из дворов жилых домов прикрываясь как щитом мирным населением.
Вот доблесть россиян, вот дух русского мира, вот вся их сущность.
Мы помним как сказал их главнокомандующий Путин:
"И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади".
Это российский государственный терроризм в 21-м веке./
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http://maxpark.com/community/5325/content/5664252
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И да, скажите, откуда Вам известно, что Трамп знает чего я хочу??
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то что творится в Украине не столь важно...главнее что с Ираном у Израиля...а грады кацапов не стоят заседаний и присяданий ООН..а почему?..а "ихтамнет"...
США созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за иранских ракет
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важнее то что эту Иованович Обама назначил
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