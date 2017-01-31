 Решения о санкциях против РФ приняты не НАТО, но я приветствую и поддерживаю их, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с санкциями в отношении России после прихода к власти новой администрации в Вашингтоне.
"Эти решения приняты не НАТО, но я приветствую эти решения и поддерживаю их", - сказал Столтенберг.
"Санкции - это действия США, ЕС и других государств на агрессивные действия России против Украины", - отметил Столтенберг.
Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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