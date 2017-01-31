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 Политика Украины, За рубежом
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 Решения о санкциях против РФ приняты не НАТО, но я приветствую и поддерживаю их, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался в поддержку санкций в отношении России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с санкциями в отношении России после прихода к власти новой администрации в Вашингтоне.

"Эти решения приняты не НАТО, но я приветствую эти решения и поддерживаю их", - сказал Столтенберг.

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"Санкции - это действия США, ЕС и других государств на агрессивные действия России против Украины", - отметил Столтенберг.

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

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эти санкции надо ужесточить до такого момента, чтобы этим ни дыхнуть нельзя было, ни... Плохо приветствовать то, чего можно было избежать
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Да ты что? Чего же они тогда так надеются на их отмену?
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Эти санкции мирезные были рассчитаны на окружение Путина и всё. И носят они чисто символический характер. Они тупо отжали у нас безнаказанно территорию. По этому за 2 года они не сделали аж ничего по Донбассу. Снимут хорошо, не снимут тоже нормально.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешения о санкциях против РФ приняты не НАТО, но я приветствую и поддерживаю их, - Столтенберг
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