 Командование 1 АК ВС РФ на Донбассе приняло решение принимать "на службу" инвалидов. Боевиков срочно выписывают из больниц, - разведка

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.
"Командованием 1 АК ВС РФ принято решение относительно приема на службу лиц, которые имеют травмы и увечья, не мешающие выполнению задач во время боевых действий.
30 января в Донецкую клиническую больницу им.Калинина поступило указание командования российско-оккупационных войск срочно выписать больных военнослужащих, которые были госпитализированы на прошлой неделе", - сказано в сообщении ГУР.
Напомним, по данным украинской разведки, в результате ответных ударов сил АТО в районе населенного пункта Авдеевка (Донецкой области) потери противника составили 10 убитыми и 25 ранеными.
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Медведев: за Крым будут отвечать все политики, эту ответственность должны разделить все политические силы страны, а не только «Единая Россия». Он пояснил, что речь идет, в первую очередь, о решении включения Крыма в состав РФ http://censoru.net/16345-medvedev-za-krym-budut-otvechat-vse-politiki.html
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