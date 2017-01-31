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 Командование 1 АК ВС РФ на Донбассе приняло решение принимать "на службу" инвалидов. Боевиков срочно выписывают из больниц, - разведка

Существенные потери в подразделениях и частях 1 АК ВС РФ на Донбассе вынуждают командование корпуса принимать меры, направленные на пополнение некомплекта личного состава.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

"Командованием 1 АК ВС РФ принято решение относительно приема на службу лиц, которые имеют травмы и увечья, не мешающие выполнению задач во время боевых действий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российские боевики ведут огонь из "Градов" с позиций в жилых кварталах Донецка. ВИДЕО

30 января в Донецкую клиническую больницу им.Калинина поступило указание командования российско-оккупационных войск срочно выписать больных военнослужащих, которые были госпитализированы на прошлой неделе", - сказано в сообщении ГУР.

Напомним, по данным украинской разведки, в результате ответных ударов сил АТО в районе населенного пункта Авдеевка (Донецкой области) потери противника составили 10 убитыми и 25 ранеными.
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Так и раньше в днр-ах только инвалиды были( правда, умственные)- ничего не меняется там...
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еще могут из говна слепить "терриконовую армию". или трупы "хероев" повыкаповать и в окопах поставить.Сейчас холодно-до весны продержатся
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Про инвалидов в дыныры комментировать можно, а про потери дыныры под Авдеевкой не стоит:- подумал мудрый модератор запивая чаем конфету "Рошен".
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Там все на 100% такие,их просто плохо обследовали
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Утилизация калек, для экономии бюджета Лугандона?
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Час розплати наближається!
Медведев: за Крым будут отвечать все политики, эту ответственность должны разделить все политические силы страны, а не только «Единая Россия». Он пояснил, что речь идет, в первую очередь, о решении включения Крыма в состав РФ http://censoru.net/16345-medvedev-za-krym-budut-otvechat-vse-politiki.html
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правильно нех на койке бока давить, пора подыхать за хуйла
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Так все ОБДРОЧЕНЦЫ и так анальные инвалиды- ПЕТУШКИ!
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Вот-вот, архиверное решение! Там больных на голову много - есть кого набирать. Лучше в первую очередь пенсов, которые за "русцкий мир" так тряслись и кричали "ПутЕн, ввИди вАйска" - нехрен им теперь в погребах отсиживаться после долгожданного прихода кацапов.
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)))А тем временем в ЛуганДе)))
ВДРУГ ИЗ МАМИНОЙ ИЗ СПАЛЬНИ КРИВОНОГИЙ И ХРОМОЙ...
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Эту новость перенесите в подряд анекдотов , давно так не веселился😂
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование 1 АК ВС РФ на Донбассе приняло решение принимать "на службу" инвалидов. Боевиков срочно выписывают из больниц, - разведка
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