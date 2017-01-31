 "Сейчас блокада Донбасса выгодна только россиянам", - нардеп БПП Денисенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко на Facebook.
"Украина потребляет 9 млн тонн антрацитного угля (весь уголь производится на временно оккупированных территориях). Все украинские порты могут перегружать 300-400 тысяч тонн угля в день, то есть примерно 4 млн тонн в год (это если у нас есть свой флот и порты максимально подвигают другие товары). Цена угля из ЮАР сейчас примерно на 23 доллара дороже угля с оккупированных территорий", - пишет он.
"Неужели нужно быть большим математиком или экономистом, чтобы понять: сейчас блокада Донбасса выгодна только россиянам?" - заявил политик.
"Если бы блокада началась после отопительного сезона, я бы мог говорить, что люди заставляют власти искать какие-то пути решения. Сейчас же, когда на последующие дни морозы только крепнут, блокада - это зло. Прежде всего по отношению к нам, украинцам", - отметил парламентарий.
Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля".
После этого Семенченко заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое". Позже он сообщил, что заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине.
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Чем, блд, блокада украинских вагонов с украинским углем в Луганской области поможет той же Авдеевке? Как ЭТО может повлиять на Кацапию, та им пох на зарплату шахтеров и прочую лабуду, на которую здесь ссылаются. В сотый раз спрашиваю - одни дебильные лозунги. Иные мнения не обсуждаются вообще!
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Жиром заплывший, Денисенко:
Блокировать никак нельзя,
Ведь пострадает Порошенко.
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А причем тут отопительный сезон?
Ведь когда нужно повысить тарифы на тепло, нам говорят: шо это из-за газа, за который нам нужно платить по европейским ценам.
В данном случае, речь идет - не о газе, а об угле, причем из лугандонии, а не Роттердама.
Поскольку цена на ахметовскую электроэнергию, расчитывается по формуле Роттердам+.
А самое главное, шо остается делать патриотам, если воровская власть, на протяжении всех этих 3 лет, торгует с терористами, которые финансируются, в том числе и из этих денег за лугандоновский уголь.
Это крайня мера, на которую пойти вынудила это воровское шобло!!!
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