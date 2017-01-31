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 Политика Украины, Экономика
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 "Сейчас блокада Донбасса выгодна только россиянам", - нардеп БПП Денисенко

Блокада оккупированного Донбасса выгодна России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко на Facebook.

"Украина потребляет 9 млн тонн антрацитного угля (весь уголь производится на временно оккупированных территориях). Все украинские порты могут перегружать 300-400 тысяч тонн угля в день, то есть примерно 4 млн тонн в год (это если у нас есть свой флот и порты максимально подвигают другие товары). Цена угля из ЮАР сейчас примерно на 23 доллара дороже угля с оккупированных территорий", - пишет он.

"Неужели нужно быть большим математиком или экономистом, чтобы понять: сейчас блокада Донбасса выгодна только россиянам?" - заявил политик.

"Если бы блокада началась после отопительного сезона, я бы мог говорить, что люди заставляют власти искать какие-то пути решения. Сейчас же, когда на последующие дни морозы только крепнут, блокада - это зло. Прежде всего по отношению к нам, украинцам", - отметил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем эту блокаду расширять", - экс-комбат "Донбасса" Виногородский

Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля".

После этого Семенченко заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое". Позже он сообщил, что заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине.


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Сколько же здесь идиотов пасется, которые верят в простые и быстрые решения! Ничего, холод и темнота вылечат. Жалко простой народ. Самоблэкаут - это за гранью! Ладно Гришин с парасюком задание отрабатывают, Украине это зачем? Пускай уроды что-то с железной дорогой сделают, по которой орки снаряды вагонами получают. Сцыкотно и указания не было.
Чем, блд, блокада украинских вагонов с украинским углем в Луганской области поможет той же Авдеевке? Как ЭТО может повлиять на Кацапию, та им пох на зарплату шахтеров и прочую лабуду, на которую здесь ссылаются. В сотый раз спрашиваю - одни дебильные лозунги. Иные мнения не обсуждаются вообще!
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Щось я вже заплутавсь, хто там в нашій владі не агент кремля?
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Ті, хто реально воюють та їм допомогають. Хто такий у владі - важко сказати.
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Таких, як Денисенко, треба розстрілювати за умовами воєнного часу. Бо за три роки війни вже давно можна було б перевести електростанції на вугілля Західного вугільного басейну, разконсервувати шахти і дати людям роботу на Заході, а не купувати його у сепаратистів.
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И вот захрюкала свинья,
Жиром заплывший, Денисенко:
Блокировать никак нельзя,
Ведь пострадает Порошенко.
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"Если бы блокада началась после отопительного сезона, я бы мог говорить, что люди заставляют власти искать какие-то пути решения.
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А причем тут отопительный сезон?


Ведь когда нужно повысить тарифы на тепло, нам говорят: шо это из-за газа, за который нам нужно платить по европейским ценам.


В данном случае, речь идет - не о газе, а об угле, причем из лугандонии, а не Роттердама.


Поскольку цена на ахметовскую электроэнергию, расчитывается по формуле Роттердам+.


А самое главное, шо остается делать патриотам, если воровская власть, на протяжении всех этих 3 лет, торгует с терористами, которые финансируются, в том числе и из этих денег за лугандоновский уголь.


Это крайня мера, на которую пойти вынудила это воровское шобло!!!




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Да, блокаду нужно было на недельку позже. Морозы действительно крепкие сейчас.
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О, Боже ! Моё логическое мышление трещит по швам ! Если это выгодно пидаРашке, то она же первая давным-давно должна была всё заблокировать с той стороны ! Война - это нанесение противнику урона !
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Якби блокада булаб вигідна Рашці, вже все давно булоб заблоковоно і жодний пенс,навіть по пластунські, непроповз в будь-який бік ))))
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Мда, фінансування тероризму тепер державний пріоритет?
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Схоже , блокаду треба було починати на 2 роки раніше - тоді б все могло бути інакше ...
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Мабуть що, ще на 25 років раніше, з знищення вчителів сучасної гидоти ))))
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не берусь судить кому и что выгодно, но когда об этом говорит такой перец как Денисенко меня "гложут смутные сомнения".....
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С каких пор роттердам+ дешевле угля из ЮАР? И почему до сих пор нельзя было перенастроить котлы на другой уголь?
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А куда тоді продавати Ахметчине вугілля, хто ще таку Роттердам+ ціну дасть ???))))
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Ніззя , такі запитання , ставити - "бо Пуцін нападе.."
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Она просто НЕ ВЫГОДНА Ахметову,Бойко,Порошенко и другим ,живущим на контрабанде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сейчас блокада Донбасса выгодна только россиянам", - нардеп БПП Денисенко
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