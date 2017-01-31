 Потери боевиков в районе Авдеевки составили 10 убитыми и 25 ранеными, - ГУР Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.
"Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной и характеризуется осуществлением противником провокационных и демонстрационных обстрелов позиций подразделений сил АТО с применением танков, артиллерии, минометов и стрелкового оружия с наибольшей интенсивностью на Донецком направлении.
Наиболее обостренной остается ситуация в районе промышленной зоны Авдеевка. В результате ответных ударов сил АТО потери противника составили: убитыми - 10 и ранеными - 25 боевиков из состава 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ", - сказано в сообщении.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение. Источник: /n425657
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
9935 4
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
"Боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня", - Жебривский(75)
Боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки, активно применяя артиллерию и минометы, - штаб АТО(74)
"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(26)
За прошедшие сутки боевики прицельно били из запрещенного вооружения по позициям украинской армии и жилым кварталам: ранен один воин, - Луганская ОГА(21)
Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке, - Елисеев(150)
Боевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы, - прокуратура(26)