EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Происшествия
  9935  4
Материалы по теме:
Все про:разведка (1520) боевые действия (983) Антитеррористическая операция (15779) Авдеевка (771)

 Потери боевиков в районе Авдеевки составили 10 убитыми и 25 ранеными, - ГУР Минобороны

В результате ответных ударов сил АТО в районе населенного пункта Авдеевка (Донецкой области) потери противника составили 10 убитыми и 25 ранеными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

"Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной и характеризуется осуществлением противником провокационных и демонстрационных обстрелов позиций подразделений сил АТО с применением танков, артиллерии, минометов и стрелкового оружия с наибольшей интенсивностью на Донецком направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Авдеевкой продолжается бой: уничтожено несколько боевиков, - Жебривский

Наиболее обостренной остается ситуация в районе промышленной зоны Авдеевка. В результате ответных ударов сил АТО потери противника составили: убитыми - 10 и ранеными - 25 боевиков из состава 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение. Источник: /n425657

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
 перейти на форум
 
   
TUVwRVVYWmtSME13VEdwU1ozUkRNVEJaUkZKblRrTXJNRmxFVVhWT1IwSXdXVXhSZFU1SFNEQk1XRkpuWkVNMk1FeEVVbXA1UkZGMmRFTXZNRXhZVW1kT1EzY3dXV0pSZFU1SFVFeDVPSFpNT1VkQk1FeEVVWFE1UTNrd1RGaFJkRTVETmpCTVFqZ3dURWhSZG5SRE1UQk1URkpwT1VNeFNVNURNREJNV0ZGMVpFZENNRmxNVVhOMFF6UXdXVGs0TUVwRVVYWmtSME13VEdwU1ozUkRNVEJaUkZKblRrTXJNRmxFVVhWT1IwSXdXVXhSZFU1SFNEQk1XRkpuWkVNMk1FeEVVbXA1UkZGMmRFTXZNRXhZVW1kT1EzY3dXV0pSZFU1SFVHWk9RMUV3VEV4UmRFNURNVEJNV0ZGemRFTTJNRXhCUFE9PQ==
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПотери боевиков в районе Авдеевки составили 10 убитыми и 25 ранеными, - ГУР Минобороны
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция боевик боевые действия взятка Германия Гройсман Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Киев Крым крымские татары минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия смерть суд Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти