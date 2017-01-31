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Все про:дети (2921) детсад (140) Гройсман (2420)

 Общая очередь в детсады Украины составляет 79 тысяч детей, - Гройсман

В 2016 году в Украине было создано 26,5 тысяч мест в дошкольных учебных заведениях, но при этом сохранилась очередь в 79 тысяч детей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Корреспондент", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе круглого стола на тему Приоритетные направления деятельности в области образования и науки.

"Имея на сегодняшний день общую очередь в украинских городах, селах, районах и областях в 79 тысяч детей, необходимо констатировать, что в завершившемся 2016 году в Украине было создано 26,5 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственные и коммунальные детсады сокращаться не будут. В этом году планируется 25 тыс. новых мест для дошкольников, - Гриневич

Он также отметил, что необходимо ускорить создание мест в детсадах, чтобы охватить дошкольным образованием всех детей.

Как сообщалось, в очереди в детсады Киева стоят 13 тысяч детей. Такую цифру озвучил столичный мэр Виталий Кличко.
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Так насупь бровки и постучи громко кулачком по столу на заседании кму,може поможет,как и со всем остальным.
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Закрывая и продавая детсады невозможно избавится от очереди. Это же простые понятия.Кто нами рулит.
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Что бы уменьшить очередь - необходимо увеличить детсадовский возраст до 15 лет, это одно из требований МВФ (гройсман, розенко и т.д.)
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В Одесі відкрили справу проти морпіха за затримання сепаратиста

http://glavcom.ua/news/v-odesi-vidkrili-spravu-proti-morpiha-za-zatrimannya-separatista-395783.html

эй ты генпрокурор.......,поправь тепловизор сука.
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В.Гройсман. Вы из космоса статистику берете? -80 человек в час по Украине...
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а у нас в районе было два садика, уже один и тот не заполнен, а как это очередь в дет садики тогда?
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Школы и детсады давно содержат родители . У 79 тысяч детей есть два родителя , две бабушки , два дедушки , а это уже сила .
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А у нас в Одессе, в садики попадают за бабло или ждут по пару лет, когда ребенку уже в школу иди пора. У кого нет денег стоят в бесконечной очереди, и садики забиты так, что группы по 40 человек, о каком обучении может так идти речь, там бы воспитателю просто успеть за всеми уследить.
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в Харькове то же самое - с рождения стали на очередь, сыну 4,5 года продвинулись на 5 человек, за ускореннамекают на денежку в размере минимальной повышенной зарплаты.
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в итоге за те же деньги в частном - группа 6 человек, в 4,5 года знает украинский, русский и английский азбуку и цифры и умеет писать, коряво но умеет, в том числе и набирать на клавиатуре...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбщая очередь в детсады Украины составляет 79 тысяч детей, - Гройсман
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