 Общая очередь в детсады Украины составляет 79 тысяч детей, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Корреспондент", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе круглого стола на тему Приоритетные направления деятельности в области образования и науки.
"Имея на сегодняшний день общую очередь в украинских городах, селах, районах и областях в 79 тысяч детей, необходимо констатировать, что в завершившемся 2016 году в Украине было создано 26,5 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях", - сказал Гройсман.
Он также отметил, что необходимо ускорить создание мест в детсадах, чтобы охватить дошкольным образованием всех детей.
Как сообщалось, в очереди в детсады Киева стоят 13 тысяч детей. Такую цифру озвучил столичный мэр Виталий Кличко.
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http://glavcom.ua/news/v-odesi-vidkrili-spravu-proti-morpiha-za-zatrimannya-separatista-395783.html
эй ты генпрокурор.......,поправь тепловизор сука.
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