 Жена террориста Болотова предполагает, что его отравили чашкой кофе, - российские СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Life, женщина рассказала, что накануне смерти Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе The Red Machine в здании Ледового дворца ЦСКА. По ее словам, когда боевик вернулся после этой встречи домой, через некоторое время он пожаловался, что ему стало плохо.
"Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится", - сообщила она.
Елена была обеспокоена состоянием мужа и пошла в поликлинику, чтобы поставить его на учет. Вернувшись домой, она обнаружила Болотова уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи. К моменту приезда медиков террорист уже был мертв.
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"Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там. Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили", - отметила жена.
Напомним, бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов внезапно умер в возрасте 47 лет.
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не, ну ты посмотри!
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Таких пидарасов надо измельчать и добавлять в свинной фарш, который отправиться как гуманитарная помощь опочлению дамбаса.
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А потом "вдруг" помер!
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http://censoru.net/16341-insult-asada-mozhet-stat-chernym-lebedem-dlya-rossii.html
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"Сердечный приступ рака": в России "внезапно" умер воевавший на Донбассе VIP-офицер
В Москве при загадочных обстоятельствах скоропостижно умер воевавший на Донбассе российский подполковник Владимир Якунин.
Согласно официальной версии, причиной смерти стал "сердечный приступ",
Отмечается, что подполковник юстиции Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Якунин скончался в карете "скорой помощи". Позже в России заявили, что у неоднократно награжденного за войну против Украины офицера якобы был рак.
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Что касается отказов сердца у совершенно здоровых людей… Тогда еще не было известно про Гельземиум изящный - редкий цветочек из Китая, который при добавлении в чай вызывает инфаркт при первой физической нагрузке.
Выглядит действительно изящно. - https://putinism.wordpress.com/2016/12/17/tonna/
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Ну, а если бы не выпил, что бы изменилось? Шире нужно ставить вопрос. Например так:
"Ну нах*я я был таким гондоном?! Теперь Кантора поступит со мной так, как всегда поступала с юзаными гондонами! Мож, лучше просто кофейку со стрихнином хлебнуть, не дожидаясь какого-ньть "несчастного случая"?.."
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В социальной сети пользователи обратили внимание, что из состава так называемого «первого правительства» самопровозглашенной ЛНР в живых остались четыре человека из девяти. Соответствующая «инфографика» опубликована на странице «Мид Роисси» в Twittter. http://censoru.net/16346-ostalos-menshe-poloviny-v-seti-podschitali-ubityh-glavarey-lnr.html
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Вкус оживит немного полония!
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Обычная чашка кофе убивает любого, кто ни разу не пробовал напитки не содержащие алкоголь, тормозуху, бояру, или стекломой...
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Какой бизнес - такое кофе!
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Украина покупает донбасский уголек по схеме Роттердам+, т.е. цена на бирже плюс доставка. Нахер донбасский уголь.
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Дед Хазина Григорий Лейзерович получил Сталинскую премию в 1949 году[3] за участие в создании системы ПВО Москвы
и Моня тоже хочет премию...а куле?
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-- Потел.
-- Это замечательно!
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Ты же называешься звездой только из лести!
Чашку кофею я тебе бодрящего налью
Марина Хлебникова - Чашка кофею
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"Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится", - сообщила она....
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-Он много пил кофе.
-От чего умер второй?
-Он тоже много пил кофе.
-От чего умер последний муж?
-Он не хотел пить кофе.
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"И не обманул", - добавила, чуть помолчав. Так и остался лежать.
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