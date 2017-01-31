EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  11966  167
Материалы по теме:
Все про:боевик (17908) кофе (19) Москва (2788) отравление (791) смерть (4456) терроризм (19797)

 Жена террориста Болотова предполагает, что его отравили чашкой кофе, - российские СМИ

Елена Болотова, супруга Валерия Болотова (первого главаря террористической организации "ЛНР"), утверждает, что муж скончался после того, как выпил чашку кофе во время деловой встречи в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Life, женщина рассказала, что накануне смерти Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе The Red Machine в здании Ледового дворца ЦСКА. По ее словам, когда боевик вернулся после этой встречи домой, через некоторое время он пожаловался, что ему стало плохо.

"Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится", - сообщила она.

Елена была обеспокоена состоянием мужа и пошла в поликлинику, чтобы поставить его на учет. Вернувшись домой, она обнаружила Болотова уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи. К моменту приезда медиков террорист уже был мертв.

Читайте также: "Побухал не с кем надо", - соратник Болотова думает, что его отравили

"Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там. Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили", - отметила жена.

Напомним, бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов внезапно умер в возрасте 47 лет.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
М.Е. Салтыков-Щедрин: "Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Собственно, "История одного города" Щедрина - точное зеркало событий и типажей сегодняшнего дня! Уг.-Бурчеев, Грустилов, Бородавкин... Ну, а уж Фердыщенки - упаковками! Кто - ростове, кто на пасеке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
татышо! а мы-то думали, здоровый бугай, молодой, бывший десанитник - от сердца помер!
не, ну ты посмотри!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этой суке грех жаловаться. Хоть похоронит целиком. А сколько из-за действий этого пидора покалеченных людей и судеб, сколько смертей и утраченных надежд...
Таких пидарасов надо измельчать и добавлять в свинной фарш, который отправиться как гуманитарная помощь опочлению дамбаса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ото пил бы ,как все кацапье,с гранчака-и не отравился бы.а то балуваный,с чашки захотел
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" маленькие дети, ни за что на свете, не ходите, дети, в африку гулять..." ------ вас там кофем поить будут))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ,ОНИ ИХ ПРОСТО ТРАВЯТ,а вообще то кацня(русские) дикая нация
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Травят токо особо важных. А так могут и по-простому в крематории утилизировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да. Удостоился почетной растраты яда из загашников ФСБ. Жизнь не зря прожил можно сказать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про него уже и забыли-то все, но о он вдруг вылез вот с этим признанием...
А потом "вдруг" помер!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и заметим друзья -что никто из дырявых не оплакал -оно.как у мультике-помните?да ну его в болото-а мне летать -охота -от валера и полетел с помощью кацап спец служб))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бич Божий уже свистит над пукинами всех мастей скоро ужаснетесь от увиденного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у меня до сих пор мороз по коже когда то видео вспоминаю......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
экий ты нескрепный.... Это ж "недорогие и эффективные учения!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не один ли хрен от чего эта собака подохла, чего воздух дурью сотрясаете? Подох и уже варится в серном котле вместе с мотороллером и другими бандюками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вот и нет, не все равно. Очень важно, что этих гнид подчищает Рашка! Ну всем же ясно, что никакие бандеры не причастны к лифту, как и тут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
валерик ты падло издох -а новосклиссии не получилось зато ты получился у грабу -бугагагага
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой там кофе? Если и отравился, то просто некачественным комбикормом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аднака, есть исчо адно ПРедположенье, шо "КУКА"сьели из-за бааальшого Увааженья(с)..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот еще один , "летально- моментальный "..
"Сердечный приступ рака": в России "внезапно" умер воевавший на Донбассе VIP-офицер

В Москве при загадочных обстоятельствах скоропостижно умер воевавший на Донбассе российский подполковник Владимир Якунин.
Согласно официальной версии, причиной смерти стал "сердечный приступ",
Отмечается, что подполковник юстиции Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Якунин скончался в карете "скорой помощи". Позже в России заявили, что у неоднократно награжденного за войну против Украины офицера якобы был рак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рак називається "гельзєміум ізячний"...

Что касается отказов сердца у совершенно здоровых людей… Тогда еще не было известно про Гельземиум изящный - редкий цветочек из Китая, который при добавлении в чай вызывает инфаркт при первой физической нагрузке.
Выглядит действительно изящно. - https://putinism.wordpress.com/2016/12/17/tonna/


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Зачем я выпил этот кофе?"

Ну, а если бы не выпил, что бы изменилось? Шире нужно ставить вопрос. Например так:
"Ну нах*я я был таким гондоном?! Теперь Кантора поступит со мной так, как всегда поступала с юзаными гондонами! Мож, лучше просто кофейку со стрихнином хлебнуть, не дожидаясь какого-ньть "несчастного случая"?.."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На дне чашки кофе была обнаружена визитка Яроша! Но следствие рока в покивает об этом факте
 показать весь комментарий
Ответить
 
та он отравлен был еще при зачатии, когда алкаш отец насиловал бомжа у подъезда перепутав его со своей женой, бомж от радости обосрался, так и появился на свет Болотов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

В социальной сети пользователи обратили внимание, что из состава так называемого «первого правительства» самопровозглашенной ЛНР в живых остались четыре человека из девяти. Соответствующая «инфографика» опубликована на странице «Мид Роисси» в Twittter. http://censoru.net/16346-ostalos-menshe-poloviny-v-seti-podschitali-ubityh-glavarey-lnr.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видаль Сорокин ✌ ‏@VidalSorokin 2 ч.2 часа назадЕще«Сердечный приступ рака»: российский подполковник после Донбасса внезапно умер в Москве
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отсутствует в кофе острота и гармония?
Вкус оживит немного полония!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да...
Обычная чашка кофе убивает любого, кто ни разу не пробовал напитки не содержащие алкоголь, тормозуху, бояру, или стекломой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...утверждает, что муж скончался после того, как выпил чашку кофе во время деловой встречи в Москве."

Какой бизнес - такое кофе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может и дешевле на 23 доллара. Только Ахметову.
Украина покупает донбасский уголек по схеме Роттердам+, т.е. цена на бирже плюс доставка. Нахер донбасский уголь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Миша Хазин - русский человек,он знает,что говорит..
Дед Хазина Григорий Лейзерович получил Сталинскую премию в 1949 году[3] за участие в создании системы ПВО Москвы
и Моня тоже хочет премию...а куле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-- Больной перед смертью потел?
-- Потел.
-- Это замечательно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты ж еще молодой! Ты еще страдаешь ерундой!
Ты же называешься звездой только из лести!
Чашку кофею я тебе бодрящего налью

Марина Хлебникова - Чашка кофею
 показать весь комментарий
Ответить
 
...женщина рассказала, что накануне смерти Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе The Red Machine в здании Ледового дворца ЦСКА. По ее словам, когда боевик вернулся после этой встречи домой, через некоторое время он пожаловался, что ему стало плохо.

"Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится", - сообщила она....

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кароче: вони бухали всю ніч.Починали з пива, потім горілка, потім пили вино, потім віскі, а під ранок траванулись вівсяним печивом.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видать лифт в кафе "Красная машина" не работал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-От чего умер Ваш первый муж?
-Он много пил кофе.
-От чего умер второй?
-Он тоже много пил кофе.
-От чего умер последний муж?
-Он не хотел пить кофе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится", - сообщила она.

"И не обманул", - добавила, чуть помолчав. Так и остался лежать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тоже мне базон Хикса - просто в кофе случайно пролили боярышник!)))
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖена террориста Болотова предполагает, что его отравили чашкой кофе, - российские СМИ
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция боевик боевые действия взятка Германия Гройсман Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Киев Крым крымские татары минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия смерть суд Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти