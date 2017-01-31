EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Происшествия
  2503  33
Все про:боевик (17908) обстрел (5257) Донбасс (12518) Аброськин (272)

 Боевики "ДНР" обстреляли прицельным огнем жилые кварталы Красногоровки: пострадавших нет, - Аброськин

Боевики обстреляли жилые кварталы Красногоровки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Боевики "ДНР" обстреливают мирных жителей прицельным огнем, целенаправленно уничтожают города Донбасса. Красногоровка, район ул. Шевченко, повреждения дома. Пострадавших нет", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
йухло пользуется моментом пока трам рамсов не собрал-а это было предсказуемо-да муженко?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Только забыл добавить, что до этого с Красногоровки град ушёл
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петя наберись мужества и отдай нашим войнам приказ на нормальную зачистку сепаратни. Давай будь настоящим шоколадом а не как твои конфеты из какао-порошка
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
К кому ты обращаешся ПАП проще даст приказ на зачистку пунктов блокады за три года уже всем понятно что деньги для него все, а страна это цех по их зарабатыванию и он по ватности не чем не отличаеться от Путина Януковича и всей воровской братии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не может бо " презыдент мыру" И не дай бог меркель стурбуэться чы оланд ы грошей не дадуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачистку сепаратни можно проводить после победы над агрессором. Я что-то пропустил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не допоможе. Сепари- дрібні лохи. Потрібно брати Москву.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, и шо, все на шо наши неудачники сподобились, это пожаловаться в Европу? Хрена они там пол дня заседали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
во все горло орать не станут по любому, военная тайна кажись
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я бы сказал, шо они дебилы, но посадят за разглашение государственной тайны. А вообще, этот большой секрет уже третий год как. Сепары вон тоже до последнего времени озадаченные ходили, где ж тут подвох.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И сейчас нужно ставить вопрос ребром. Либо плохо станет сепарам. Либо плохо станет нашей власти. Одно из двух.
 показать весь комментарий
Ответить
 
до этого с Красногоровки град ушел

А до этого что было ? У ОБСЕ это называется обе стороны нарушают режим прекращения огня. На мой взгляд нарушают тот кто первый начал, а ответка уже ничего не нарушает, потому что нарушить то чего нет невозможно. И что ОБСЕ все время скрывает за своей формулировкой "обе стороны" ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А шо наш харант,как говна в рот набрал.Молчит!
Ситуация такова,что надо что то прокукарекать,он как никах верховный говнокомандующий!
Или думает,ща рассосется?
Так вроде как не рассасывается,орки настроены решительно,положить всех шахтеров и трахтористов.И лупят из градов,а это не шуточки!
Тут либо надо отдавать очень четкий приказ,дать ответку,либо затягивать барыжную песнь Минск 3!
Кстати и первое и второе,это реально большая ответственность.
А харант молчит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а если выборы -кто сейчас прийдет?вона?гриценко?дырявый?сава?кто?назовите?для меня(каюсь но это так лучше -питро).нам в плюс то что он на йухло лично заточился-у нас в ближайшие 20 лет не будет адекватных претендентов-только те кто при Независимости родились.на молодежь вся надежда а пока - помогать Армии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
полный пЕсец 146% ‏@adlug1 14 ч.14 часов назад
Слухи от военного дыныриста, всУ будут брать Ясиноватую,чтоб разрезать днру и лнру, последняя в таком случае сама сдастся. Как то так...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мог бы просто кофе попить или в лифте покататься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
дындыристы приглашают всу в ясиноватую
Путену надо срачно сдать лднр ?
Врятли. Сами, все сами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В последние дни, защищая Украину погибли воины 1982-1993 годов рождения, они сформировались как свободные граждане независимой Украины. Эти люди не подвержены пропаганде орды и готовы жертвовать своей жизнью за свободу своей страны и её граждан. Поэтому важно сегодня Украинцам заставить власть лишить избирательного права всех пенсионеров, запретить избираться на всех уровнях тем, кто родился до 1980 года. Слава украинским воинам!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очень трезвая мысль...жаль, что и я попаду под ограничения, но ради будущего Детей - поддерживаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может лучше тех кто платит налоги (в Украине), тот пусть голосует. Заплатил 4 года без перерыва налоги - получай право голоса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше наверное разрешить избирать с 16 лет, а это автоматически заставит обратить внимание власть и претендентов на власть на молодёжь, которая является будущим и должна его избирать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
готовы жертвовать своей жизнью за

А мы не готовы что бы они жертвовали
 показать весь комментарий
Ответить
 
за 2017 лет от Рождества Христового ни одно поколение кацаПсинских шакалов не жило без войны...НИ ОДНО....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики "ДНР" обстреляли прицельным огнем жилые кварталы Красногоровки: пострадавших нет, - Аброськин
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция боевик боевые действия взятка Германия Гройсман Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Киев Крым крымские татары минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия смерть суд Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти