 Боевики "ДНР" обстреляли прицельным огнем жилые кварталы Красногоровки: пострадавших нет, - Аброськин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Боевики "ДНР" обстреливают мирных жителей прицельным огнем, целенаправленно уничтожают города Донбасса. Красногоровка, район ул. Шевченко, повреждения дома. Пострадавших нет", - рассказал он.
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"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(25)
В 5 утра в результате обстрела боевиками жилого дома в Авдеевке ранен мужчина, - Аброськин(13)
Парадоксы этой войны: у раненного в результате обстрела боевиками Красногоровки дочь живет в России, а зять - военнослужащий РФ, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(70)
Боевики обстреливают из минометов жилой сектор Красногоровки: тяжело ранен мужчина, - Аброськин(48)
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Тело девушки с осколочным ранением ноги обнаружили на автодороге "Красногоровка-Старомихайловка", - Аброськин. ФОТО(0)
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А до этого что было ? У ОБСЕ это называется обе стороны нарушают режим прекращения огня. На мой взгляд нарушают тот кто первый начал, а ответка уже ничего не нарушает, потому что нарушить то чего нет невозможно. И что ОБСЕ все время скрывает за своей формулировкой "обе стороны" ?
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Ситуация такова,что надо что то прокукарекать,он как никах верховный говнокомандующий!
Или думает,ща рассосется?
Так вроде как не рассасывается,орки настроены решительно,положить всех шахтеров и трахтористов.И лупят из градов,а это не шуточки!
Тут либо надо отдавать очень четкий приказ,дать ответку,либо затягивать барыжную песнь Минск 3!
Кстати и первое и второе,это реально большая ответственность.
А харант молчит!
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Слухи от военного дыныриста, всУ будут брать Ясиноватую,чтоб разрезать днру и лнру, последняя в таком случае сама сдастся. Как то так...
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Путену надо срачно сдать лднр ?
Врятли. Сами, все сами.
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А мы не готовы что бы они жертвовали
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