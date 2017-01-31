 Спортивные санкции против России должны только усиливаться, - Жданов о недопуске РФ к зимней Паралимпиаде-2018

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов, комментируя не допуск российских спортсменов к отбору на Паралимпиаду-2018 в Корее, передает Цензор.НЕТ.
"Россию не допустили к зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Это означает, что российской стороной не было предпринято никаких реальных действий по разрушению системы государственной поддержки употребления допинга. Доверие к чистоте российского спорта практически опустилась ниже нуля. Поддерживаю жесткую и принципиальную позицию Международного паралимпийского комитета, который принял соответствующее решение. Спортивные санкции против России должны только усиливаться, поскольку поступают все новые и новые данные о том, что ничего не меняется. Как сказал недавно один из известных российских атлетов, который публично выступил против этой порочной системы, "без допинга они просто не умеют тренировать и добиваться побед над другими странами", - заявил Жданов.
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Серьезные надо санкции, а не такие , на которые надеется наша верхушка - " Шоб у нас все было , и нам за это ничего не было"
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Я уже не говорю о репутации , просто смешно после всего, что делает кацапия даже слово это к ней применять- " репутация", когда это помойка заботилась о репутации?
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