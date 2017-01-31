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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Жданов (125) Олимпиада (741) Паралимпиада (173) Россия (68502) допинг-контроль (177)

 Спортивные санкции против России должны только усиливаться, - Жданов о недопуске РФ к зимней Паралимпиаде-2018

Россия не предприняла никаких действий для разрушения системы государственной поддержки употребление допинга.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов, комментируя не допуск российских спортсменов к отбору на Паралимпиаду-2018 в Корее, передает Цензор.НЕТ.

"Россию не допустили к зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Это означает, что российской стороной не было предпринято никаких реальных действий по разрушению системы государственной поддержки употребления допинга. Доверие к чистоте российского спорта практически опустилась ниже нуля. Поддерживаю жесткую и принципиальную позицию Международного паралимпийского комитета, который принял соответствующее решение. Спортивные санкции против России должны только усиливаться, поскольку поступают все новые и новые данные о том, что ничего не меняется. Как сказал недавно один из известных российских атлетов, который публично выступил против этой порочной системы, "без допинга они просто не умеют тренировать и добиваться побед над другими странами", - заявил Жданов.

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Это означает, что российской стороной не было предпринято никаких реальных действий по разрушению системы государственной поддержки употребления допинга Источник: http://censor.net.ua/n425671
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Они не в силах запретить боярышник . Национальное зелье , которое вытесняет стекломой (уже не вставляет ).
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Уриноатлетика понесла невосполнимую потерю...ведь еще никогда россиянские шахматисты- инвалиды не прыгали так высоко.
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Справедливости ради, стоит заметить что не бывает большого спорта без допинга. Новые рекорды скорости(Болта например) ставятся не только благодаря его усилиям, но и благода фармакологии
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Они "сильно" потеряют не участвуя в олимпиаде? Это как алкоголика в театр не пустить.
Серьезные надо санкции, а не такие , на которые надеется наша верхушка - " Шоб у нас все было , и нам за это ничего не было"
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Достаточно. Кроме репутационных потерь они еще и деньги вкладывают в зарплаты спортсменам, тренировки, подготовки к выездам и мельдоний. Так что финансово тоже теряют.
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Кому достаточно а мне -нет, то что они теряют для тебя деньги , для них- пыль.
Я уже не говорю о репутации , просто смешно после всего, что делает кацапия даже слово это к ней применять- " репутация", когда это помойка заботилась о репутации?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпортивные санкции против России должны только усиливаться, - Жданов о недопуске РФ к зимней Паралимпиаде-2018
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