 Украина призвала страны-участницы ОБСЕ активизировать давление на РФ для деэскалации ситуации на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в письме постоянного представителя Украины при международных организациях Игоря Прокопчука к председателю постоянного совета ОБСЕ Клеменсу Коя об обострении ситуации в Авдеевке.
"Мы призываем страны-участницы ОБСЕ активизировать свое политическое и дипломатическое давление на Россию, чтобы остановить опасную эскалацию на местах на Донбассе и предотвратить ужасную гуманитарную катастрофу в регионе", - сказано в письме.
Украина призывает Россию проявить ответственность в выполнении своих обязательств и прекратить агрессивные действия как в авдеевской промышленной зоне, так и на Донбассе в целом.
В письме также выражено сожаление о том, что Россия продолжает игнорировать свои обязательства по достигнутым в Минске (Беларусь) договоренностям, пытается подорвать усилия, направленные на стабилизацию ситуации в Донбассе, и препятствовать дальнейшему прогрессу в области безопасности и гуманитарной сфере.
В этой связи украинская делегация просит о созыве совещания специального постоянного совета ОБСЕ для обзора ситуации и предотвращения гуманитарной катастрофы на востоке Украины.
Как сообщалось, Украина выступает за проведение чрезвычайного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в случае непрекращения обстрелов боевиками Авдеевки Донецкой области.
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https://www.youtube.com/watch?v=zrqwnRKiP3g
Горячая зима Светлодарск - Авдеевка
Опубликовано: 30 янв. 2017 г.
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МИНСК-3!!!
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Хроники гражданской войны в Украине:
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Из комментария с ютуба.
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О да , эффективность давления нам известна . Правда она время от времени спадает , когда гумконвой разгружается , но потом , перезаряжаются и опять эффективность работает .
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