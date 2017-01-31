EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины, Происшествия
  1523  20
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (2238) Россия (68502) Донбасс (12518) Авдеевка (771) минские соглашения (1887)

 Украина призвала страны-участницы ОБСЕ активизировать давление на РФ для деэскалации ситуации на Донбассе

Украина призывает страны-участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе активизировать политическое и дипломатическое давление на Россию для деэскалации ситуации в районе Авдеевки Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в письме постоянного представителя Украины при международных организациях Игоря Прокопчука к председателю постоянного совета ОБСЕ Клеменсу Коя об обострении ситуации в Авдеевке.

"Мы призываем страны-участницы ОБСЕ активизировать свое политическое и дипломатическое давление на Россию, чтобы остановить опасную эскалацию на местах на Донбассе и предотвратить ужасную гуманитарную катастрофу в регионе", - сказано в письме.

Украина призывает Россию проявить ответственность в выполнении своих обязательств и прекратить агрессивные действия как в авдеевской промышленной зоне, так и на Донбассе в целом.

В письме также выражено сожаление о том, что Россия продолжает игнорировать свои обязательства по достигнутым в Минске (Беларусь) договоренностям, пытается подорвать усилия, направленные на стабилизацию ситуации в Донбассе, и препятствовать дальнейшему прогрессу в области безопасности и гуманитарной сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке, - Елисеев

В этой связи украинская делегация просит о созыве совещания специального постоянного совета ОБСЕ для обзора ситуации и предотвращения гуманитарной катастрофы на востоке Украины.

Как сообщалось, Украина выступает за проведение чрезвычайного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в случае непрекращения обстрелов боевиками Авдеевки Донецкой области.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Самый Сок
https://www.youtube.com/watch?v=zrqwnRKiP3g

Горячая зима Светлодарск - Авдеевка
Опубликовано: 30 янв. 2017 г.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому Майдани не спрацьовують і Україна 25 років у злиднях.А тому що наперсточники і бариги ще в 90их в першу чергу захопили медіапростір України,а потім з допомогою ЗМІ захопили весь політичний майданчик і згодом всі фінансові і єнергетичні ресурси в Україні.Тому якщо українці не відберуть у олігархів ЗМІ,то злидні і залежність будуть ще 300 років
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А самое главное расследовать всю прихватизацию начиная с 1991 года.Тут не миллиарды, тут триллионы баксов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, молодцы, теперь всем можно дружно в отпуск на пол-года минимум.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ублюдки. Вы сначала липецкую фабрику закройте и торговать с кацапами перестаньте
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что то ОБСЕ может? Разве что стравить давление с собственных пердаков..... Заводите технику,ублюдки! Других вариантов нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня 23 градуса мороза и уже вторые сутки слышна канонада и днем и ночью. Я жду не дождусь когда наконец придёт УКРАИНА и освободит НАС от проклятой ёбан ной россии. СМЕРТЬ ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПСКИМ МРАЗЯМ. УКРАИНЦЫ бейте врагов не щадите. ДАЖЕ если вы разбомбите МОЙ дом то херня. враг должен быть уничтожен!!! СЛАВА УКРАИНЕ и СЛАВА НАЦИИ и смерть кацапским оккупантам!!!!!!!!!!!!!!!!!﻿

Из комментария с ютуба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"призывает страны-участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе активизировать политическое и дипломатическое давление на Россию .."

О да , эффективность давления нам известна . Правда она время от времени спадает , когда гумконвой разгружается , но потом , перезаряжаются и опять эффективность работает .
 показать весь комментарий
Ответить
 
К сожалению, власти Украины и не только власти ведут себя абсолютно беззубо и неправильно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ни одно кацаПсинских шакалов не жило без войны за последние 2017 лет,ни одно...и не будет жить,Виктор Цой праду пел....2 000 лет война,война без особых причин..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина призвала страны-участницы ОБСЕ активизировать давление на РФ для деэскалации ситуации на Донбассе
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция боевик боевые действия взятка Германия Гройсман Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Киев Крым крымские татары минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия смерть суд Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти