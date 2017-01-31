 За прошедшие сутки боевики прицельно били из запрещенного вооружения по позициям украинской армии и жилым кварталам: ранен один воин, - Луганская ОГА

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером в результате вражеского обстрела из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получил осколочное ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Сейчас воина госпитализировали в хирургическое отделение больницы города Попасная", - сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.
"Кроме того, вдоль линии разграничения российско-оккупационные войска девять раз нарушали режим тишины, используя запрещенное минскими договоренностями оружие. В частности, в направлении окраин города Попасная, сел Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка восемь раз нарушался "режим тишины": применялись 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате попадания вражеского снаряда повреждена кровля крыши и окна в частном доме в селе Троицкое. По укреплениям сил АТО вблизи пгт Станица Луганская открывался огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - рассказали в ОГА.
"За прошедшие сутки враг прицельно бил по нашим защитникам и по жилым домам мирного населения. Один украинский воин был ранен. Желаю скорейшего выздоровления защитнику Украины", - сказал Клименко.
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Сколько можно читать эту статистику???????
Десятки семей заливаются слезами за неделю!!!!
Бля! Когдаш это прекратится???????????????????????????????????????
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