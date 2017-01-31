 Трамп уволил главу Минюста за критику иммиграционного указа, обвинив ее в предательстве

Трамп назначил на эту должность Дану Бенте, прокурора США в восточном округе штата Вирджиния, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Перед этим решением президента США исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс приказала работникам министерства не защищать указ президента Дональда Трампа против иммиграции в судах, где против них уже представлены или готовятся иски.
Как заявила Салли Йейтс на меморандуме работников, она не уверена, что указ о временном запрете въезда для мусульман-граждан семи преимущественно мусульманских стран законный.
"Пока я выполняю обязанности министра юстиции, Министерство юстиции не будет выступать с аргументами в защиту указа, если только я не убежусь, что это целесообразно", - говорится в меморандуме Йейтс, которая при администрации Барака Обамы была заместителем министра и по просьбе Дональда Трампа осталась временно возглавлять министерство, пока на посту министра юстиции не будет утвержден его выдвиженец.
Несколькими часами раньше лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер безуспешно пытался поставить на голосование резолюцию о немедленной отмене указа президента, однако этот шаг был заблокирован республиканцами, а однопартиец Шумера, член Палаты представителей Джерри Надлер полагает, если это и произойдет, то только по инициативе судов, а не законодателей.
Несколько федеральных судей в минувшие выходные приостановили действие отдельных пунктов указа, в частности отправку беженцев обратно на родину.
Барак Обама отступил от традиции, согласно которой бывший президент воздерживается от критики своего преемника, и в заявлении в понедельник выразил принципиальное несогласие с распоряжением Трампа, а также поддержал демонстрантов, проводящих акции протеста в американских аэропортах. "Дискриминация людей по признаку вероисповедания для меня неприемлема", - говорится в заявлении Обамы.
В США Министерство юстиции выполняет также некоторые функции, привычные в других государствах для генеральной прокуратуры, в частности, защищает позиции государства в судах. СМИ США отмечают, что пока не ясно, кто теперь будет защищать позиции Трампа в ряде ожидаемых судебных процессов против упомянутого указа в течение ближайших дней.
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Если он запретил вьезд жителям семи стран, значит что-то было перед этим. Теракты возможно.
Это президент адекватной страны, в которой он думает о СВОИХ гражданах.
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нужно переживать за Украину.
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