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Все про:скандал (4960) США (11881) Трамп (767)

 Трамп уволил главу Минюста за критику иммиграционного указа, обвинив ее в предательстве

Президент США Дональд Трамп уволил 30 января исполняющую обязанности министра юстиции США Салли Йейтс, обвинив ее в "предательстве" и "слабости в вопросе нелегальной иммиграции".

Трамп назначил на эту должность Дану Бенте, прокурора США в восточном округе штата Вирджиния, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Перед этим решением президента США исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс приказала работникам министерства не защищать указ президента Дональда Трампа против иммиграции в судах, где против них уже представлены или готовятся иски.

Как заявила Салли Йейтс на меморандуме работников, она не уверена, что указ о временном запрете въезда для мусульман-граждан семи преимущественно мусульманских стран законный.

"Пока я выполняю обязанности министра юстиции, Министерство юстиции не будет выступать с аргументами в защиту указа, если только я не убежусь, что это целесообразно", - говорится в меморандуме Йейтс, которая при администрации Барака Обамы была заместителем министра и по просьбе Дональда Трампа осталась временно возглавлять министерство, пока на посту министра юстиции не будет утвержден его выдвиженец.

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Несколькими часами раньше лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер безуспешно пытался поставить на голосование резолюцию о немедленной отмене указа президента, однако этот шаг был заблокирован республиканцами, а однопартиец Шумера, член Палаты представителей Джерри Надлер полагает, если это и произойдет, то только по инициативе судов, а не законодателей.

Несколько федеральных судей в минувшие выходные приостановили действие отдельных пунктов указа, в частности отправку беженцев обратно на родину.

Барак Обама отступил от традиции, согласно которой бывший президент воздерживается от критики своего преемника, и в заявлении в понедельник выразил принципиальное несогласие с распоряжением Трампа, а также поддержал демонстрантов, проводящих акции протеста в американских аэропортах. "Дискриминация людей по признаку вероисповедания для меня неприемлема", - говорится в заявлении Обамы.

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В США Министерство юстиции выполняет также некоторые функции, привычные в других государствах для генеральной прокуратуры, в частности, защищает позиции государства в судах. СМИ США отмечают, что пока не ясно, кто теперь будет защищать позиции Трампа в ряде ожидаемых судебных процессов против упомянутого указа в течение ближайших дней.
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Дык она докатилась до нормальной демократии. Сенаторы специально не отменили указ Трампа, т.к. там есть нормальная судебная система, которая покажет Трампу его место. А для сенаторов это будет важный цент в копилку возможного импичмента.
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буде куля в лоб. але не так як потєшного кроля , А ПО НАСТОЯЩОМУ як у кенеді.
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Будет импичмент. Те, кто предсказывал пришествие Трампа, предвидели и его импичмент.
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да покер... вот если бы трамп кадырова в анус как овцу чпокнул...
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по-моему Трамп все же больше шоумен чем даже бизнесмен.. Не говоря уже о том что он НЕ политик..
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нет американцы выбрали своего президента... а те дебилы подобные тебе поддерживают безвизовый режим с кацапами и КПП для лунандонья.... При Трампе у нас бы все было закрыто.....
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амыблядь выбрали себе красавчега.... тьфу
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Хаха, свободная США в прошлом. Метод кацапский, если критикуешь то предатель.
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пфф, а у нас в тюрьму сажают если критиковать, а тут далеко не нужно ходить. Банят на неделю за критику этого сайта, если есть пруфы что фейковая новость вообще пермач дают. так что смотри что у нас в стране делается, а не в кацапии
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Думаю довольно скоро этого кловна если не уволят то утопят.
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дядя Йося is back. Г-ди помилуй Америку. Довешались хипстеры коммунистических постеров в Нью-Йоркских квартирках.
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"Обвинил в предательстве". Все, бля. Хана Омерике. Скоро начнутся пятые колонны, как в Хуйляндии.
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И че , будет подача в суд за клевету ? Иль молча признает себя предателем ?
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сброд нужно гнать! пусть бы эта манда сама их и кормила! Европа от путинских путешественников скоро крякнет, они то жрать хотят, а работать нет!
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Не переживай. ЭС - погонит трутней обратно. Там все организовано и отлажено. Не хотят работать? - домой. Кончиться война и их пинками в сраку погонят обратно.
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Отето демократия)))Чюствую нада американцам жечь шины и выкуривать сумашедшего.
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Планете Земля не хватало ещё одного престарелого амбициозного идиота.. И ГДЕ?? В оплоте демократии - Америке!!!
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Скоро еще и воровка и комбинаторша ЛьеПень подтянется
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Ще пару таких рішень і республіканці з демократами об"єднаються заради імпічменту...
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Молодца Трампуша, трошки пропенделит толерастов. Только...это как мертвому припарка. Болезнь толерастии развилась слишком сильном.
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Трамп как-то плохо начал... С одной стороны, понятно, что нелегалы - зло! Но с другой - надо как-то аккуратнее указами разбрасываться, чай не царь!
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Трамп делает все верно. Он строит стену от нелегалов. Своих рабочих ему куда деть?
Если он запретил вьезд жителям семи стран, значит что-то было перед этим. Теракты возможно.
Это президент адекватной страны, в которой он думает о СВОИХ гражданах.
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вона ще залишилася в.о. бо вона залишилася з команди клінтонів. звичайно що вона не буде підтримувати трампа. а сам обама в 2011 на пів-року заборонив будь фку іміграцію з Іраку, і нікто тоді не верещап про права людини. а те що обама значно депортував мексиканців а натомість приймав в штати людей з египту та інших мусульманських країн якось пройшло тихенько і жодних проблем. просто трамп не вміє робити шито-крито, і клінтонша не може йому пробачити те що вона не стала королевою. вони обидва одне одного вартують.
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Трам пока все делает верно, приводит США в порядок после бездарного Обамы. Обама увеличил госдолг США в два раза (!!) своими дебильными социальными программами, львиная часть которых попала в руки тех, кому помогать совсем не стоило - многолетним бездельникам, представителям ЛГБТ и нелегальным мигрантам. Но это все лирика, и их внутреннее дело. Зато критиканы забывают (?!), что именно Обама предал Украину, и оставил ее с хуйлостаном один на один, накакав на Будапештский меморандум, и развязав этим руки все остальным подписантам и гарантам, в том числе Хуйлй. И весьма незначительные санкции оказали хоть какое-то воздействие только потому, что упала цена на нефть и газ. В гробу я видел такую политику США в отношении Украины. А что там делает Трам внутри самих США, мне безразлично, как тому же американцу безразлично, что делают хуйловцы в Украине. Это нормально. И призываю всех допысувачей именно к такому, здоровому и эгоистичному подходу. А то пованивает совковым "братством всех народов и пролетариев всех стран соединяйтесь".
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система США пережует или исправит трампа!
нужно переживать за Украину.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп уволил главу Минюста за критику иммиграционного указа, обвинив ее в предательстве
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