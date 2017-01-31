 ГСЧС подготовилась к эвакуации 12 тысяч человек из Авдеевки, - Чечеткин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, опубликованном в Facebook.
По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС организовано функционирование 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки.
Также, обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Кроме того, Чечеткин подчеркнул, что отработан вопрос эвакуации около 12 000 граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск).
"Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода", - отметил он.
Напомним, ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что на сегодняшний день в Авдеевке проживает 16 тысяч человек.
Напомним также, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
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А нет. Они оказывается только гуманитарной ситуацией в лднр обеспокаиваются. Видно там особые люди живут, а чуть дальше - не люди. осподи , как надоел этот дешевый цирк
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