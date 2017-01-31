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 ГСЧС подготовилась к эвакуации 12 тысяч человек из Авдеевки, - Чечеткин

ГСЧС Украины отработан вопрос эвакуации около 12 000 граждан в ближайшие 10 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, опубликованном в Facebook.

По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС организовано функционирование 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки.

Также, обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла. Временно приостановлена ​​работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

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Кроме того, Чечеткин подчеркнул, что отработан вопрос эвакуации около 12 000 граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск).

"Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода", - отметил он.

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Напомним, ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что на сегодняшний день в Авдеевке проживает 16 тысяч человек.

Напомним также, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

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Населення Авдіївки треба евакуйовувати негайно, тоді терористи втратять можливість шантажувати нас обстрілами мирного населення і можна розпочинати справжній наступ!
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вот жду может кто обеспокоенность выразит для приличия
А нет. Они оказывается только гуманитарной ситуацией в лднр обеспокаиваются. Видно там особые люди живут, а чуть дальше - не люди. осподи , как надоел этот дешевый цирк
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Кстати, да - никогда не понимал, почему пропускают свободно ахметовскуй кормежку для лугандонцев?
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Патаму, шо вдруг впихнут ДыРу назад в Украину, а элехторат ручку подающего запомнит.
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А ведь так крисиво все начиналось! Май, труд, референдум, пУтин введи, хорош кормить, Донецк - это сила, на Львов, на Берлин, на Лондон!!!!!!!!
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Так и сейчас хорошо - умереть за Путина . Че просили то и получили .
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Умереть за Путина легко. Взял и умер. А вот бросать нажитое на разграбление мародерам - это извините, это тяжело со слезами на глазах. Такого телевизор не обещал.
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Думаю, как то так. Орки выбрали "удачный" момент, когда Пэця выслушивал озабоченную обеспокоенность взволнованной пані Мэркель. Так що любая пани и остальные Штайнмаеры - получили по факту картину маслом.
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А тем временем киевские марионетки Кремля гонят вагоны продовольствия нашим убийцам...
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Да не спешите эвакуировать...вот когда мертвечук договорится с ахтиметом о разделении ОППортблока, тогда и семен блокаду угля прекратит и орки перестанут Авдеевку с коксохимом долбить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГСЧС подготовилась к эвакуации 12 тысяч человек из Авдеевки, - Чечеткин
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